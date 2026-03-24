ロマーノ氏：「サンチョは移籍金ゼロで放出される。マンチェスター・ユナイテッドの意向は明確だ。ユヴェントス、ローマ、ナポリに関する真実」

「2024年にはチェルシー移籍の前にユヴェントスからのオファーがあったが、2025年には性格面への懸念からユヴェントス側が手を引いた。 一方、ローマが評価を行っていたにもかかわらず、サンチョ自身がそのオファーを受け入れなかった。ナポリは2025年5月末に獲得を検討したが、現時点で動きを見せているのはボルシア・ドルトムントだ。ジャドンはすでに2度このクラブでプレーしているが、年俸の減額が必要だ」と彼は締めくくった。