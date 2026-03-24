現在アストン・ヴィラにレンタル移籍中のジャドン・サンチョが、再び移籍する準備を整えている。しかし、ファブリツィオ・ロマーノ氏によれば、彼の所属権を保有するマンチェスター・ユナイテッドへの移籍ではなく、このイングランド人ウイングは別のクラブでキャリアを続けることになるという。自身のYouTubeチャンネルに投稿された最新の動画で、この移籍市場に詳しいインサイダーは、ユヴェントス、ローマ、ナポリといったイタリアのクラブとの過去の移籍説に関する裏話も語っている。
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ロマーノ氏：「サンチョは移籍金ゼロで放出される。マンチェスター・ユナイテッドの意向は明確だ。ユヴェントス、ローマ、ナポリに関する真実」
もうユナイテッドではない
「マンチェスター・ユナイテッドはすでにサンチョに対し、契約に含まれるオプションを行使しないことを伝えている。同選手はフリーエージェントとなり、移籍先は彼自身が決めることができる」とロマーノは説明する。
ユヴェントス、ローマ、ナポリ
「2024年にはチェルシー移籍の前にユヴェントスからのオファーがあったが、2025年には性格面への懸念からユヴェントス側が手を引いた。 一方、ローマが評価を行っていたにもかかわらず、サンチョ自身がそのオファーを受け入れなかった。ナポリは2025年5月末に獲得を検討したが、現時点で動きを見せているのはボルシア・ドルトムントだ。ジャドンはすでに2度このクラブでプレーしているが、年俸の減額が必要だ」と彼は締めくくった。