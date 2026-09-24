ファビオ・ピサカーネ監督率いるカリアリは、才能と伸び伸びとしたプレーを見せる若手たちの力もあって、上位につけている。将来有望な選手たちを次々と印象づけているサルデーニャのクラブのプロジェクトは非常に興味深い。アレッサンドロ・ロマーノが中盤の軸であり、最も話題を集める名前だが、ポール・メンディにも注目だ。身長196cmのセネガル人の巨漢は、セリエAの複数のビッグクラブの関心を集めている。その中にはミランも含まれている。
ロマーノだけではない。ミランはアモリムの攻撃陣に向けて、カリアリのメンディも追っている。
勝利を呼ぶ選択
アタランタ相手にまたもゴール。ベルガモでの最近の2-1の勝利でもネットを揺らした元カリアリ・プリマヴェーラのこの選手は、セリエAではここまでアタランタ相手にしか得点していない。昨季はセリエA初先発の試合で、わずか45分間でインテル相手に2得点を記録。その時もドムスでカリアリが3-2で勝利していた。今夏、カリアリは彼をレンタルに出して経験を積ませるのではなく、大きく期待をかけ、ケビン・カルロスを見極め、ムバラ・エンゾラのコンディションを把握するまでの間、先発の役割も託した。この決断を何よりもまず下したのはファビオ・ピサカーネで、彼はプリマヴェーラ時代からまるで“サッカーの父”のようにこの選手を見守ってきた。そして、その判断が完全に的中していることが証明されつつある。
すべてを吸収するスポンジ
メンディの大きな長所の一つは、ロッカールームの経験豊富な選手たちから発せられるあらゆるメッセージを吸収する力にある。2007年生まれの若き才能は今、試合の時間帯や局面をよりうまくマネジメントし、チームのためにより良い働きができるようになっている。まさにその点は、ここ数試合にわたって彼を非常に注意深く追っているミランのスカウト陣がまとめたレポートからも浮かび上がっている。メンディはフィジカルがあり、優れたテクニックを備え、チームのために良い動きができ、1人で前線を支えることもできる。改善すべき点は多く、とりわけフィニッシュの精度は向上が必要だが、高みへ到達するための正しいメンタリティーを備えていると、ミランはかなり確信している。
インテルのライバル関係
まず前提として、ミランはメンディを来季以降を見据えた将来への投資として注視している。 今後数カ月は最終的な判断を下す前に、カリアリでのプレーを継続的に見守っていく見込みだ。というのも、この選手をめぐる競争相手はすでに非常にハイレベルだからだ。具体的な関心を示しているセリエAの強豪の中でも、とりわけクリスティアン・キヴのインテルが有力だ。
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