アタランタ相手にまたもゴール。ベルガモでの最近の2-1の勝利でもネットを揺らした元カリアリ・プリマヴェーラのこの選手は、セリエAではここまでアタランタ相手にしか得点していない。昨季はセリエA初先発の試合で、わずか45分間でインテル相手に2得点を記録。その時もドムスでカリアリが3-2で勝利していた。今夏、カリアリは彼をレンタルに出して経験を積ませるのではなく、大きく期待をかけ、ケビン・カルロスを見極め、ムバラ・エンゾラのコンディションを把握するまでの間、先発の役割も託した。この決断を何よりもまず下したのはファビオ・ピサカーネで、彼はプリマヴェーラ時代からまるで“サッカーの父”のようにこの選手を見守ってきた。そして、その判断が完全に的中していることが証明されつつある。