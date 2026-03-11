不確実性をさらに増しているのは、カンバリー・インターナショナル・インベストメンツ関連の資金が現在、ジャージー島司法長官による調査対象となっており、特定の資産が犯罪収益に該当するか否かが判断されている点だ。アブラモビッチはこの措置に激しく異議を唱えている。

一方、9億8700万ポンドの純利益には、ブルーコ22が2027年5月まで留保する1億5000万ポンドの保留金が特に除外されている。フォードスタムはこの金額を「全額回収可能性への疑念」を理由に除外した。当該資金はFA（イングランドサッカー協会）の74件の告発に伴う潜在的な罰金に充てるため確保されているためである。 これらの告発は帳簿外支払いの疑惑に関連しており、エデン・アザールの元代理人への秘密支払いが含まれる。ただしチェルシーは、2022年の買収過程で違反を発見後自ら報告したため、罰金のみの処分となる見込みだ。