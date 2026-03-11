AFP
翻訳者：
ロマン・アブラモビッチはチェルシー売却益23億5000万ポンド全額を慈善団体に寄付する義務はない。資金の半分以上が投資会社へ流れるため
慈善の誓いを破った真の代償
タイムズ紙の報道によると、チェルシー売却益を巡る長年の騒動に劇的な展開が生じた。クラブはブルーコ22社に総額25億ポンドで売却されたが、フォードスタム社の会計記録によれば、ロマン・アブラモビッチは慈善財団へ約9億8700万ポンドのみを法的に義務付けられていることが明らかになった。 この売却総額は、受領済みの23億5000万ポンド、保留金1億5000万ポンド、取引手数料4160万ポンドで構成されていた。
この純利益額は、ロシアのウクライナ侵攻を受けて全額が人道支援に充てられると期待していた人々にとって大きな打撃となった。同社の財務諸表には、アブラモビッチが貸借対照表上の他の項目を考慮した後の売却純益を寄付する意向が記されている。さらに、この寄付を処理する体制構築に、法的費用や監査費用を含め、会計年度中に124万ポンドが支出された。
- Getty
巨額の内部投資債務の返済
売却価格と寄付額の著しい乖離は、旧持株構造が抱える巨額の内部債務に起因する。フォードスタムの2023年6月期決算報告書によれば、同社はジャージー島登録企業「キャンバリー・インターナショナル・インベストメンツ」に対し14億ポンドの債務を負っている。
この関連会社は、ロシア人億万長者がスタンフォード・ブリッジで20年にわたり数々の栄冠を手にした統治期間中、クラブへの融資を注入するために利用したことで有名だ。現在この資金は英国の銀行口座で凍結されているが、真の純額を算出するには、貸借対照表上でこれらの負債を清算する必要がある。
法廷闘争と英国政府の介入
この状況は、彼のチームと英国政府との間の激しい法的綱引きによってさらに複雑化しています。元所有者の弁護士は、売却益は完全に彼のものであると主張し、没収の試みを警告していると報じられています。さらに、慈善団体の活動範囲をめぐって論争が激化しています。彼は紛争のすべての犠牲者を支援しようとしているのに対し、政府は資金はウクライナ国内でのみ使用すべきだと主張しています。
キア・スターマー首相は、3月17日までに資金解放の合意に達しない場合、凍結された23億5000万ポンドを没収すると脅しており、圧力が高まっている。この財政上の複雑さに加え、凍結された現金残高は、1年間で6280万ポンドという驚異的な利息を生み出した。
- AFP
複雑に絡み合った調査と差し押さえ資金
不確実性をさらに増しているのは、カンバリー・インターナショナル・インベストメンツ関連の資金が現在、ジャージー島司法長官による調査対象となっており、特定の資産が犯罪収益に該当するか否かが判断されている点だ。アブラモビッチはこの措置に激しく異議を唱えている。
一方、9億8700万ポンドの純利益には、ブルーコ22が2027年5月まで留保する1億5000万ポンドの保留金が特に除外されている。フォードスタムはこの金額を「全額回収可能性への疑念」を理由に除外した。当該資金はFA（イングランドサッカー協会）の74件の告発に伴う潜在的な罰金に充てるため確保されているためである。 これらの告発は帳簿外支払いの疑惑に関連しており、エデン・アザールの元代理人への秘密支払いが含まれる。ただしチェルシーは、2022年の買収過程で違反を発見後自ら報告したため、罰金のみの処分となる見込みだ。
広告