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Gianluca Minchiotti

翻訳者：

ロマリオ、アンチェロッティに厳しい批判：「彼を裁判に訴えて、契約書を破り捨ててやる」

ブラジル
カルロ・アンチェロッティ

ブラジルの元スター選手はこう語った。「彼がブラジル人監督なら、マスコミはとっくに批判していた」

ブラジルの元スター、ロマーリオ（代表70試合55得点、1994年W杯優勝）が、W杯16強でノルウェーに敗れたブラジル代表のアンチェロッティ監督を再び批判した。「彼が代表監督を続けるのはあり得ない。絶対に無理だ。 私が連盟にいればロッカールームに飛び込み、即座に解任しただろう。ノルウェー戦は恥だった。裁判に訴えてもいい。 今後の展開は見ていくが、彼が留まることはあり得ない――と『Sportmediaset』紙は報じている。それに、彼がピッチ上で何をしようとしていたのかも理解できない。ブルーノ・ギマランイスを外して、エデルソンをサイドバックに起用するなんて？ それは、他のサイドバックを招集しなかったからだろう。サイドバックが負傷したからといって、センターバックを招集するのか？ 人材が不足しているのは理解できるが、あのポジションでエデルソンより適任な選手はいないのか？」

  • 1966年生まれの元FWはこう語った。「ドゥンガは負けて去った。 フェリペ・スコラーリは優勝して残留。ティテは負けても残留し、また負けた。今、この忌々しいアンチェロッティも負けたのに残留するだろう。彼は今回のワールドカップで多くのミスを犯したが、マスコミは沈黙している。ブラジル人監督ならとっくに叩き潰されている。外国人だから誰も何も言わないんだ！」



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