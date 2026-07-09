ロマリオ、アンチェロッティに厳しい批判：「彼を裁判に訴えて、契約書を破り捨ててやる」

ブラジルの元スター、ロマーリオ（代表70試合55得点、1994年W杯優勝）が、W杯16強でノルウェーに敗れたブラジル代表のアンチェロッティ監督を再び批判した。「彼が代表監督を続けるのはあり得ない。絶対に無理だ。 私が連盟にいればロッカールームに飛び込み、即座に解任しただろう。ノルウェー戦は恥だった。裁判に訴えてもいい。 今後の展開は見ていくが、彼が留まることはあり得ない――と『Sportmediaset』紙は報じている。それに、彼がピッチ上で何をしようとしていたのかも理解できない。ブルーノ・ギマランイスを外して、エデルソンをサイドバックに起用するなんて？ それは、他のサイドバックを招集しなかったからだろう。サイドバックが負傷したからといって、センターバックを招集するのか？ 人材が不足しているのは理解できるが、あのポジションでエデルソンより適任な選手はいないのか？」