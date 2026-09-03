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Gianluca Minchiotti

翻訳者：

ロマニョーリ、ラツィオに別れ「ロティートからはその後、何の連絡もなかった」

ラツィオ
アレッシオ・ロマニョーリ

DFはカタール出発前に語った

アレッシオ・ロマニョーリは1995年生まれのDF。新天地アル・サッドに合流するためカタールへ出発する前、空港で取材に応じた。


「一つの時代が終わった。素晴らしい旅だったし、満足している。ただ、こういう終わり方になったことには悔しさもある。でも、みんなにとって正しい選択だったと思う」とSportmediasetが伝えている。 「ラツィオで現役を終える？ ええ、会長にもそう言っていた。でも、その後は違う形になった」


  • そして最後に、こう締めくくった。『何の返答もなかったし、何も知らせてくれなかった。カタールでは新たな経験になる。別のリーグに行くのが楽しみだし、何かを勝ち取りたい』。

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