アレッシオ・ロマニョーリは1995年生まれのDF。新天地アル・サッドに合流するためカタールへ出発する前、空港で取材に応じた。





「一つの時代が終わった。素晴らしい旅だったし、満足している。ただ、こういう終わり方になったことには悔しさもある。でも、みんなにとって正しい選択だったと思う」とSportmediasetが伝えている。 「ラツィオで現役を終える？ ええ、会長にもそう言っていた。でも、その後は違う形になった」。



