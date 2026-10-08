「私は17日間で4試合プレーした。そのうち1試合はフェロー諸島で、ピッチの表面も違えば気候も違った。あの試合はかなりこたえたよ。プレーして高い報酬をもらっているとはいえ、私はあくまで人間なんだ。身体的な疲労も感じるし、移動のフライトによる疲れもある。たとえ1時間だけプレーして交代したとしても、そのフィジカル面での消耗はやはり大きい」





「代表ウィークが助けになると言う人もいるかもしれない。もちろんそういう面もある。でもその後は、次にまた代表でプレーするまでにナポリで9試合ある。3日おきに試合をしていて、日程は過密だ。どれだけお金を払われようと、そのストレスを受けるのは自分自身であり、自分の体なんだ。 実際、どれだけ多くの選手が負傷しているか、そしてそれぞれの代表活動の最中にどれだけ多くの選手がケガをしたかを見れば分かる。僕たちスロバキアには、招集メンバーを入れ替えられる40人、50人もの選手がいるわけではない。できることはほとんどなくて、常に健康でケガをしないことを願うしかない」