ロボトカがユヴェントスへ、ガッティがナポリへ：その真偽は？

フェデリコ・ガッティが交渉に加われば状況は変わるか。デ・ラウレンティス会長はライバル補強を望んでいない。 一方で、1998年生まれのガッティは、ナポリのスポーツディレクターで元ユヴェントス所属のジョヴァンニ・マンナが特に評価する選手でもある。マンナは、ガッティがフロジノーネからトリノへ移籍した際、獲得を強く推した一人だ。ユヴェントスで4年間136試合に出場し11得点を挙げたガッティは、再び移籍市場の注目を集めている。 ジョヴァンニ・カルネヴァリ率いるユヴェントスはジョン・ルクミとタリク・ムハレモヴィッチを最優先候補にDF補強を進めており、ガッティ、ケリー、ブレマーのうち少なくとも1人はトリノを去ると見込まれる。 ガッティの契約は2030年までで、市場価値は2500万ユーロ。マンナだけでなく、ナポリ新監督マッシミリアーノ・アッレグリも、ユヴェントス時代指導したガッティを高く評価している。







