スタニスラフ・ロボトカをユヴェントスへ、フェデリコ・ガッティをナポリへ移籍させるトレード案が再び浮上している。1994年生まれのロボトカはナポリとの契約が2027年に満了するため、クラブは1年後にフリー移籍で失わないよう契約更新を打診している。 ナポリとの契約には1年の延長オプションが付いており、海外移籍に限り2500万ユーロの違約金も設定されている。『コリエーレ・デル・メッツォジョルノ』紙によると、クラブは給与アップを含む契約延長案を用意しており、最終判断は選手本人次第となる。
Getty Images/Calciomercato
翻訳者：
ロボトカがユヴェントスへ、ガッティがナポリへ：その真偽は？
スパレッティ監督がロボトカを起用
ユヴェントスのスパレッティ監督は、中盤補強の最優先候補としてロボトカを挙げている。これを受けナポリは2027年満了の契約延長を提示し、スロバキア代表MFの残留を図っている。スパレッティ監督はロボトカのトリノ移籍を強く希望しているが、ユヴェントスはまだナポリに正式オファーを出していない。 交渉は、ナポリの残留希望と、イタリア国内では無効な2500万ユーロの違約金条項という2つの壁がある。 そのため、ユヴェントスが1994年生まれのこの選手をスパレッティ監督の下に迎えるには、3500万ユーロ以上の金額を提示し、本人にも同意してもらう必要がある。
ガッティはロボトカの運命を変えるのか？
フェデリコ・ガッティが交渉に加われば状況は変わるか。デ・ラウレンティス会長はライバル補強を望んでいない。 一方で、1998年生まれのガッティは、ナポリのスポーツディレクターで元ユヴェントス所属のジョヴァンニ・マンナが特に評価する選手でもある。マンナは、ガッティがフロジノーネからトリノへ移籍した際、獲得を強く推した一人だ。ユヴェントスで4年間136試合に出場し11得点を挙げたガッティは、再び移籍市場の注目を集めている。 ジョヴァンニ・カルネヴァリ率いるユヴェントスはジョン・ルクミとタリク・ムハレモヴィッチを最優先候補にDF補強を進めており、ガッティ、ケリー、ブレマーのうち少なくとも1人はトリノを去ると見込まれる。 ガッティの契約は2030年までで、市場価値は2500万ユーロ。マンナだけでなく、ナポリ新監督マッシミリアーノ・アッレグリも、ユヴェントス時代指導したガッティを高く評価している。