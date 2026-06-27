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CM Grafica Juventus Lobotka Napoli 16 9Getty Images/Calciomercato
Gianluca Minchiotti

翻訳者：

ロボトカがユヴェントスへ、ガッティがナポリへ：その真偽は？

ユヴェントス
移籍情報
ナポリ
スタニスラフ・ロボツカ
フェデリコ・ガッティ

ユヴェントスとナポリのトレード噂が再浮上。スロバキア人選手はスパレッティ監督が評価し、このDFはマンナとアッレグリ両監督が注目している。

スタニスラフ・ロボトカをユヴェントスへ、フェデリコ・ガッティをナポリへ移籍させるトレード案が再び浮上している1994年生まれのロボトカはナポリとの契約が2027年に満了するため、クラブは1年後にフリー移籍で失わないよう契約更新を打診している。 ナポリとの契約には1年の延長オプションが付いており、海外移籍に限り2500万ユーロの違約金も設定されている。『コリエーレ・デル・メッツォジョルノ』紙によると、クラブは給与アップを含む契約延長案を用意しており、最終判断は選手本人次第となる。


  • スパレッティ監督がロボトカを起用

    ユヴェントスのスパレッティ監督は、中盤補強の最優先候補としてロボトカを挙げている。これを受けナポリは2027年満了の契約延長を提示し、スロバキア代表MFの残留を図っているスパレッティ監督はロボトカのトリノ移籍を強く希望しているが、ユヴェントスはまだナポリに正式オファーを出していない。 交渉は、ナポリの残留希望と、イタリア国内では無効な2500万ユーロの違約金条項という2つの壁がある。 そのため、ユヴェントスが1994年生まれのこの選手をスパレッティ監督の下に迎えるには、3500万ユーロ以上の金額を提示し、本人にも同意してもらう必要がある。


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  • ガッティはロボトカの運命を変えるのか？

    フェデリコ・ガッティが交渉に加われば状況は変わるか。デ・ラウレンティス会長はライバル補強を望んでいない。 一方で、1998年生まれのガッティは、ナポリのスポーツディレクターで元ユヴェントス所属のジョヴァンニ・マンナが特に評価する選手でもある。マンナは、ガッティがフロジノーネからトリノへ移籍した際、獲得を強く推した一人だ。ユヴェントスで4年間136試合に出場し11得点を挙げたガッティは再び移籍市場の注目を集めている。 ジョヴァンニ・カルネヴァリ率いるユヴェントスはジョン・ルクミとタリク・ムハレモヴィッチを最優先候補にDF補強を進めており、ガッティ、ケリー、ブレマーのうち少なくとも1人はトリノを去ると見込まれる。 ガッティの契約は2030年までで、市場価値は2500万ユーロ。マンナだけでなく、ナポリ新監督マッシミリアーノ・アッレグリも、ユヴェントス時代指導したガッティを高く評価している。