ロベルト・レヴァンドフスキ、MLSやサウジアラビアからの移籍オファーがあるにもかかわらず、バルセロナ残留のためなら減俸も厭わない意向

レヴァンドフスキは、たとえ給与が減額されることになっても、スポティファイ・カンプ・ノウでのプレーを続けたいという明確な意向を示していると報じられている。得点力抜群のこのポーランド人選手は、メジャーリーグサッカー（MLS）のチーム、特にシカゴ・ファイヤーや、サウジアラビア・プロリーグの野心的なクラブ数チームから依然として関心を集めている。しかし、このストライカーにとって最優先事項は、バルセロナでの生活にすっかり馴染んだ家族のための安定である。

今年8月に38歳の誕生日を迎える元バイエルン・ミュンヘンの選手は、自身の役割に関して稀に見るほど現実的な姿勢を見せている。クラブが現在直面しているファイナンシャル・フェアプレー（FFP）の制約を乗り切るため、彼は減俸やバルサの戦力序列における控え選手としての立場を受け入れる用意があるものとみられる。