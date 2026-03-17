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ロベルト・レヴァンドフスキ、MLSやサウジアラビアからの移籍オファーがあるにもかかわらず、バルセロナ残留のためなら減俸も厭わない意向
カタルーニャ独立運動に対するあるベテランの忠誠心
レヴァンドフスキは、たとえ給与が減額されることになっても、スポティファイ・カンプ・ノウでのプレーを続けたいという明確な意向を示していると報じられている。得点力抜群のこのポーランド人選手は、メジャーリーグサッカー（MLS）のチーム、特にシカゴ・ファイヤーや、サウジアラビア・プロリーグの野心的なクラブ数チームから依然として関心を集めている。しかし、このストライカーにとって最優先事項は、バルセロナでの生活にすっかり馴染んだ家族のための安定である。
今年8月に38歳の誕生日を迎える元バイエルン・ミュンヘンの選手は、自身の役割に関して稀に見るほど現実的な姿勢を見せている。クラブが現在直面しているファイナンシャル・フェアプレー（FFP）の制約を乗り切るため、彼は減俸やバルサの戦力序列における控え選手としての立場を受け入れる用意があるものとみられる。
- AFP
ザハヴィとのつながりとラポルタの勝利
バルサの背番号9の将来は、彼の代理人であるピニ・ザハヴィと深く結びついている。このスーパーエージェントは最近バルセロナで目撃されたが、その主な目的は、クラブの会長選挙において親友のジョアン・ラポルタを支援することにあった。ラポルタの圧勝を受けて、レヴァンドフスキ陣営とクラブ首脳陣の間の雰囲気は、これまでになく良好な状態が続いている。
選挙勝利の祝賀ムードの中で正式な契約交渉は後回しにされていたが、ザハヴィはまもなくスポーツディレクターのデコと交渉の席に戻る見込みだ。『ムンド・デポルティーボ』紙によると、その目的は、クラブの厳しい給与総額制限を守りつつ、このストライカーの伝説的な地位を尊重する妥協点を見出すことにあるという。
ハンジ・フリック監督の下での安定感
バルセロナの長期的なビジョンにおいて、レヴァンドフスキだけがザハヴィのクライアントとして重要な存在というわけではない。クラブ首脳陣は、現在の契約が2027年まで続くフリック監督の将来についても、早期に確約したいと考えている。ラポルタ会長は、このドイツ人指揮官を自身のスポーツプロジェクトの要と見なしており、契約期間を少なくともあと1年は延長したい意向だ。
しかし、フリック監督はこれまで、個人の柔軟性を保つために短期契約を好んできた。監督が望む「シーズンごとの評価」と、クラブが求める組織的な安定性との折り合いをつけることは、今後数週間、再選されたばかりの新執行部にとって大きな課題となるだろう。
- (C)Getty Images
次は何が待っているのでしょうか？
バルセロナが5月のリーガ・エスパニョーラとチャンピオンズリーグの2冠を狙う中、レヴァンドフスキは重要な役割を果たすことを期待している。フリック監督率いるチームは現在、リーガ・エスパニョーラでレアル・マドリードに4ポイントの差をつけて首位に立っており、水曜日にはチャンピオンズリーグ決勝トーナメント1回戦の第2戦としてニューカッスルをホームに迎える。第1戦の合計スコアは1-1のタイとなっている。
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