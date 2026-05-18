ガイスカ・メンディエタは、ロベルト・レヴァンドフスキにバルセロナを離れ、チャンピオンシップのレックサムへ移籍するよう勧めている。レヴァンドフスキは先日、スペイン王者を退団すると発表した。
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ロベルト・レヴァンドフスキ、新所属クラブについて特別な助言を受ける
レヴァンドフスキはスペインでの輝かしいキャリアに幕を閉じようとしている。37歳のストライカーはトップレベルでのプレーが限定的になる可能性に言及し、フィジカル負担の少ないリーグへの移籍も現実的な選択肢だと認めた。 「レベルを下げることも選択肢だ。38歳が近づくが体調は良い。下のレベルでプレーし、人生を楽しむ時期かもしれない。その選択肢が来ても否定しない。」
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PlayUKのインタビューで、メンディエタはベテランFWレヴァンドフスキに北ウェールズのレックサム移籍を勧めた。「彼は一歩引くことも検討している。俳優志望ならここが最適だ」と冗談交じりに語った。 「彼は次のステップを探している。もしロベルトがサッカーを続けたいなら、もちろん選択肢はある。とはいえ、そのリーグのレベルがどの程度かはよく分からないけどね。」
ただ、イングランドの下部リーグは楽ではないと警告する。「このレベルの選手が必ず成功するとは限らない。特にチャンピオンシップやスペイン2部は過酷だ。だがロベルトにはまだ実力があり、貢献できるはずだ。 選択肢は多いはずだ。今後の去就に注目したい。
バルセロナ退団が確定したポーランド人FWの後任探しは、スペインで最大の話題だ。メンディエタは、バイエルン・ミュンヘンのハリー・ケインが最適だと語る。ケインは2023年、アリアンツ・アレーナでレヴァンドフスキの後継者として獲得された。 「ハリー・ケインがバルセロナやラ・リーガでプレーする姿を見てみたい。彼は素晴らしい選手だ。タイトルを取れないのは不運が続いているだけだ。なぜダメなのだろうか？ロベルト・レヴァンドフスキが加入した時、誰も彼がバルサに来るとは思っていなかったが、実現した。」
さらに彼は「現在のバルサは2、3年前より財政状態が改善しており、チームは回復力と競争力を取り戻し、タイトルも獲得した」と続ける。 すでにラ・リーガを2度制している。クラブ名に惹かれ、通常より低い報酬でも移籍を決めるトップ選手が増えるはずだ」
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レヴァンドフスキの別れは感動的だった。レアル・ベティスとのホーム最終戦後、ファンに別れを告げた。観客が名前をコールすると、ストライカーは涙をこらえきれなかった。4年間で119得点を挙げ、クラブ史に名を刻んだにふさわしい幕引きとなった。
最後の挨拶で、背番号9はバルサがどれほど大きな存在だったかを語った。 「今日は感慨深く、つらい日です。バルセロナに来たとき、このクラブが偉大だと知っていましたが、皆さんのサポートは信じられないほど素晴らしく、最初からここを我が家のように感じられました。皆さんが私の名前を叫んでくれたことは、決して忘れません。チームメイト、コーチ陣、クラブで働くすべての方々に感謝します。バルサでプレーできたことを光栄に思います。 この4年間、私たちは多くの素晴らしい瞬間を共有し、成し遂げたすべてに誇りを感じています。今日、このスタジアムに別れを告げますが、バルサはいつまでも私の心の中に生き続けます。ヴィスカ・エル・バルサ、ヴィスカ・カタルーニャ！」