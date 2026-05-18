ロベルト・レヴァンドフスキ、新所属クラブについて特別な助言を受ける

レヴァンドフスキの別れは感動的だった。レアル・ベティスとのホーム最終戦後、ファンに別れを告げた。観客が名前をコールすると、ストライカーは涙をこらえきれなかった。4年間で119得点を挙げ、クラブ史に名を刻んだにふさわしい幕引きとなった。

最後の挨拶で、背番号9はバルサがどれほど大きな存在だったかを語った。 「今日は感慨深く、つらい日です。バルセロナに来たとき、このクラブが偉大だと知っていましたが、皆さんのサポートは信じられないほど素晴らしく、最初からここを我が家のように感じられました。皆さんが私の名前を叫んでくれたことは、決して忘れません。チームメイト、コーチ陣、クラブで働くすべての方々に感謝します。バルサでプレーできたことを光栄に思います。 この4年間、私たちは多くの素晴らしい瞬間を共有し、成し遂げたすべてに誇りを感じています。今日、このスタジアムに別れを告げますが、バルサはいつまでも私の心の中に生き続けます。ヴィスカ・エル・バルサ、ヴィスカ・カタルーニャ！」



