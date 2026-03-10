AFP
ロベルト・レヴァンドフスキ、バルセロナでの将来について「50%も確信がない」と発言。カンプ・ノウ残留の意思について「わからない」と認める。
レヴァンドフスキ、カンプ・ノウ退団説について言及
2025-2026 シーズンがクライマックスを迎える中、レヴァンドフスキは引き続きバルセロナのフォワードの中心的存在である。 このベテランストライカーは、今シーズンこれまでに全大会で33試合に出場し、14ゴールと1アシストを記録している。バルセロナとの現在の契約は今シーズン終了で満了となるため、彼の次の移籍先に関する憶測が飛び交っている。期限が迫っているにもかかわらず、ポーランド代表キャプテンは、自身のプロとしての将来について、非常に忍耐強く、慎重な姿勢を保っている。
The Athletic の「バルセロナに残留したいか」という質問に対して、彼は「わからない。その気持ちを感じなければならないからだ。今のところ、（自分の決断について）何も言うことはできない。自分がどちらの道を進みたいのか、50%も確信が持てないからだ。今はその時期ではない」と答えている。
「経験と年齢を考えれば、今すぐ決断する必要はない。どちらを選ぶべきか確信が持てない。おそらく3ヶ月後には決断すべき時が来るだろう。それでもストレスは感じていない。感覚を掴む必要がある。その感覚が芽生えれば、将来について話す時も楽になるだろう」
フリックの戦術変更がベテランスターに影響を与える
37歳の彼は今シーズン、ハンス・フリック監督の下で出場機会を減らしており、序列ではフェラン・トーレスの後塵を拝することが多い。前シーズンは42得点を記録したものの、今シーズンは得点力が大幅に低下している。 この戦術的転換を受け、クラブが2026年に攻撃の要となる新たな世界クラスのストライカーを市場で探していると報じられる中、この伝説的フォワードがクラブの長期ビジョンに依然適合しているのか疑問が呈されている。
MLSおよび欧州のビッグクラブからの関心
カタルーニャの情勢は不透明であるにもかかわらず、レヴァンドフスキは世界中で依然として人気のある選手である。ACミランやアトレティコ・マドリードなどの強豪クラブが状況を注視していると報じられており、サウジアラビアや北米からも有利なオファーが寄せられている。複数のクラブが、彼が輝かしいヨーロッパでのキャリアに終止符を打つことを選択した場合、彼の獲得に熱心であると報じられている。同ストライカーは、人生のこの段階では、意思決定のプロセスが若い頃とはまったく異なっていることを認めている。
「自分の行くべき道は、その道に心から納得できたときにだけ決める。今のところ、まだわからないし、そのことについては考えていない」と彼は付け加えた。「ここ数年間、バルサで過ごしてきたことで、クラブを前進させるために舞台裏でどれほどの献身と努力が払われているかを目の当たりにしてきた。将来に対する強い野心と信念があり、それがチーム内の全員に大きなモチベーションを与えている」
バルサの補強における財政的障壁
バルセロナがレヴァンドフスキの代わりを探そうとする動きは、同クラブが現在直面している財政的制約によって複雑化する可能性がある。同クラブは、フリアン・アルバレスなどの選手を巨額で獲得しようとしていると報じられているが、アトレティコ・マドリードが1億5000万ユーロという評価額を設定しているため、この取引はほぼ不可能と思われる。
ドゥシャン・ヴラホヴィッチのような他のターゲットは現在のクラブ残留に傾いているため、レヴァンドフスキは残留の道を見つけることができるかもしれない。特に、彼はクラブの財政を助けるために減俸を受け入れる意思があると報じられている。
今のところ、このストライカーは短期的な目標に集中しており、シーズン終了までにさらに 10 ゴールを決め、トップレベルのサッカーに必要なエリートの本能をまだ持っていることを証明することを目指しています。バルサがニューカッスルとの重要なチャンピオンズリーグの試合と国内タイトル争いを準備する中、選手とクラブの両方が 2026-27 シーズンに関する決定的な話し合いに備えています。
