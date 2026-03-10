ロベルト・レヴァンドフスキ、バルセロナでの将来について「50%も確信がない」と発言。カンプ・ノウ残留の意思について「わからない」と認める。

カタルーニャの情勢は不透明であるにもかかわらず、レヴァンドフスキは世界中で依然として人気のある選手である。ACミランやアトレティコ・マドリードなどの強豪クラブが状況を注視していると報じられており、サウジアラビアや北米からも有利なオファーが寄せられている。複数のクラブが、彼が輝かしいヨーロッパでのキャリアに終止符を打つことを選択した場合、彼の獲得に熱心であると報じられている。同ストライカーは、人生のこの段階では、意思決定のプロセスが若い頃とはまったく異なっていることを認めている。

「自分の行くべき道は、その道に心から納得できたときにだけ決める。今のところ、まだわからないし、そのことについては考えていない」と彼は付け加えた。「ここ数年間、バルサで過ごしてきたことで、クラブを前進させるために舞台裏でどれほどの献身と努力が払われているかを目の当たりにしてきた。将来に対する強い野心と信念があり、それがチーム内の全員に大きなモチベーションを与えている」