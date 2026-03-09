ロベルト・レヴァンドフスキ、チョコレートを断った理由を明かす。バルセロナのスター選手としての驚異的なキャリアにおいて、妻アンナが果たした重要な役割を称賛。

このストライカーの献身的な姿勢は疑う余地がないが、同世代の選手たちが引退に向かう中、彼が最高レベルで戦い続けることができるのは、妻のアンナのおかげだと彼は語っている。元世界レベルの空手メダリストであり、現在は著名な栄養士であるアンナは、初日から彼の心身の状態を微調整する上で重要な役割を果たしてきた。

「私は栄養学や健康的なライフスタイルについてよく知っていると思っていました」とレヴァンドフスキは振り返ります。「彼女は私の最初の心理学者です。良い試合の後も、悪い試合の後も、私が最初に話をするのは彼女です。サッカーのことだけでなく、私の心の中、私が考えていること、感じていることについても話します。 このような人と話せることは、私にとって重要なことです。彼女は私のことをよく知っており、サッカーの場面だけでなく、チームメイトやコーチとの関係についても、私が何ができるかを教えてくれます。彼女はシュートを打つことはありませんが、それでも彼女は私の一部なのです」とレヴァンドフスキは振り返ります。37歳になってもエリートレベルで活躍し続けられるかどうか、もし別の女性と結婚していたらどうだったかと尋ねられたバルセロナのスター選手は、彼女の影響力について驚くほど率直に答えました。 「わからないが、彼女は本当に大きな助けだ！特にキャリア初期は、自分が何かを実行している時とそうでない時の違いを気づかせてくれた。彼女の助けがなければ、今のレベルには到達できなかったかもしれない」