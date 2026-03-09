Getty/GOAL
ロベルト・レヴァンドフスキ、チョコレートを断った理由を明かす。バルセロナのスター選手としての驚異的なキャリアにおいて、妻アンナが果たした重要な役割を称賛。
未来を育む：食事と規律
レヴァンドフスキの驚異的な耐久力への道のりは、20代前半、天賦の才能だけではハイパフォーマンスのキャリアを維持するには不十分だと気づいたことから始まった。コーンフレークと牛乳の朝食を習慣的に食べていると、体がだるくなることに気づいた彼は、グルテンと乳糖を完全にカットして栄養摂取を見直した。この厳格な食事制限は、彼の執拗な精神力と相まって、その驚異的な安定性は、常に次のことに集中するマインドセットの賜物である。 「これまで何点ゴールを決めたかは重要ではない。重要なのは、これから決めるゴールだ」と彼は言う。 これまで獲得したタイトルの数など関係ない。次に勝ち取るべきタイトルこそが重要だ」と彼はザ・アスレティック誌のインタビューで語った。この肉体と精神の両面における強靭さが、ハンス・フリック監督が過密日程で37歳の彼の出場時間を積極的に管理しているにもかかわらず、今シーズンのリーガ・エスパニョーラでベテランストライカーが驚異的な96分ごとの得点ペースを維持し続けている理由である。
甘い犠牲
「私は痩せていて（筋肉質で痩せていた）、チョコレートを食べても大丈夫だと思っていた。脂肪がまったくなかったから、好きなものを何でも食べてもいいと思っていた」とレヴァンドフスキは続けた。「しかし、トレーニングをすると力が出ず、その理由が理解できなかった。 睡眠は十分取れていたのに、チームメイトたちと同じ強度のトレーニングができなかった。そこで、私は自分を変えることにした。そして、わずか数週間後には、その変化は大きな違いをもたらした」
アンナ：ゴールを支える秘密兵器
このストライカーの献身的な姿勢は疑う余地がないが、同世代の選手たちが引退に向かう中、彼が最高レベルで戦い続けることができるのは、妻のアンナのおかげだと彼は語っている。元世界レベルの空手メダリストであり、現在は著名な栄養士であるアンナは、初日から彼の心身の状態を微調整する上で重要な役割を果たしてきた。
「私は栄養学や健康的なライフスタイルについてよく知っていると思っていました」とレヴァンドフスキは振り返ります。「彼女は私の最初の心理学者です。良い試合の後も、悪い試合の後も、私が最初に話をするのは彼女です。サッカーのことだけでなく、私の心の中、私が考えていること、感じていることについても話します。 このような人と話せることは、私にとって重要なことです。彼女は私のことをよく知っており、サッカーの場面だけでなく、チームメイトやコーチとの関係についても、私が何ができるかを教えてくれます。彼女はシュートを打つことはありませんが、それでも彼女は私の一部なのです」とレヴァンドフスキは振り返ります。37歳になってもエリートレベルで活躍し続けられるかどうか、もし別の女性と結婚していたらどうだったかと尋ねられたバルセロナのスター選手は、彼女の影響力について驚くほど率直に答えました。 「わからないが、彼女は本当に大きな助けだ！特にキャリア初期は、自分が何かを実行している時とそうでない時の違いを気づかせてくれた。彼女の助けがなければ、今のレベルには到達できなかったかもしれない」
バルセロナにおける不確かな未来
ストライカーの将来は依然として激しい議論の的となっており、シカゴ・ファイアが彼をアメリカに招致する意向があると報じられている。契約状況について問われると、フォワードは冷静にこう語った。「バルサに残りたいかどうかは分からない。その気持ちを感じ取らなければならないからだ。現時点では何も言えない。自分がどちらの道を選ぶか、50％も確信が持てないからだ。今はまだその時ではない」
「自分にプレッシャーはかけていない。25歳や30歳の頃なら違ったかもしれないが、今の経験と年齢を考えれば、今すぐ決断する必要はない。どちらを選ぶべきか、まだ確かな感覚がない。おそらく3ヶ月後には決断すべき時が来るだろう。それでもストレスは感じていない。まずは感じ取らなければならない。 その感覚をまず掴まなければ、将来について話す時が来ても、私にとっては楽になるだろう」
