ロベルト・レヴァンドフスキ、ジャンルイジ・ドンナルンマ、そして2026年ワールドカップ出場が危ぶまれているトップスター11人

ポーランドは欧州の強豪国とは見なされていないものの、国際大会には常連として出場している。過去5回の欧州選手権と過去6回のワールドカップのうち4回に出場しているが、2026年の大会への出場は深刻な危機に瀕している。

37歳になってもなお活躍を続けるロベルト・レヴァンドフスキがいても、グループステージでオランダに次ぐ2位となったポーランドが北米での大会出場を果たすには、アルバニアに勝利した後、スウェーデンかウクライナのいずれかを破らなければならない。今季、リーガ・エスパニョーラとチャンピオンズリーグの2冠を達成する可能性もある得点力豊かなバルセロナで、ベテランストライカーが依然として攻撃の要として活躍しているだけに、彼が最後のワールドカップに出場できなければ、それは大きな失望となるだろう。

また、レヴァンドフスキは代表通算100ゴールを達成するまであと12ゴールに迫っている。現在88ゴールを記録しており、代表歴代2位のウウォジミェシュ・ルバンスキにすでに40ゴール差をつけている。ワールドカップでその記録を更新できれば、間違いなくさらに特別な意味を持つことになるだろう。しかし、そのためにはまず、その機会を自ら掴み取らなければならない。