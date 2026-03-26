ロベルト・レヴァンドフスキ、ジャンルイジ・ドンナルンマ、そして2026年ワールドカップ出場が危ぶまれているトップスター11人

国際サッカーは、まさに「勝つか負けるか」の瀬戸際にあるときこそ、その真価を発揮する。今週は、まさに見どころ満載の一週間となる。欧州のプレーオフ進出を目指す16チームが、UEFAワールドカップ本大会への残り4枠を懸けて激突する一方、さらに2枠は大陸間対決で決まる。
今夏の大会には過去最多となる48チームが参加するものの、それでも多くのスーパースターたちが自宅で見守るしかなくなるだろう。では、ピッチでプレーする代わりにソファに座ることになりそうな選手は誰か？GOALが徹底解説する...
国際サッカーは、まさに「勝つか負けるか」の瀬戸際にあるときこそ、その真価を発揮する。今週は、まさに見どころ満載の一週間となる。欧州のプレーオフ進出を目指す16チームが、UEFAワールドカップ本大会への残り4枠を懸けて激突する一方、さらに2枠は大陸間対決で決まる。
今夏の大会には過去最多となる48チームが参加するものの、それでも多くのスーパースターたちが自宅で見守るしかなくなるだろう。では、ピッチでプレーする代わりにソファに座ることになりそうな選手は誰か？GOALが徹底解説する...
ポーランドは欧州の強豪国とは見なされていないものの、国際大会には常連として出場している。過去5回の欧州選手権と過去6回のワールドカップのうち4回に出場しているが、2026年の大会への出場は深刻な危機に瀕している。
37歳になってもなお活躍を続けるロベルト・レヴァンドフスキがいても、グループステージでオランダに次ぐ2位となったポーランドが北米での大会出場を果たすには、アルバニアに勝利した後、スウェーデンかウクライナのいずれかを破らなければならない。今季、リーガ・エスパニョーラとチャンピオンズリーグの2冠を達成する可能性もある得点力豊かなバルセロナで、ベテランストライカーが依然として攻撃の要として活躍しているだけに、彼が最後のワールドカップに出場できなければ、それは大きな失望となるだろう。
また、レヴァンドフスキは代表通算100ゴールを達成するまであと12ゴールに迫っている。現在88ゴールを記録しており、代表歴代2位のウウォジミェシュ・ルバンスキにすでに40ゴール差をつけている。ワールドカップでその記録を更新できれば、間違いなくさらに特別な意味を持つことになるだろう。しかし、そのためにはまず、その機会を自ら掴み取らなければならない。
ジャンルイジ・ドンナルンマは2016年のデビュー以来、イタリア代表として79試合に出場しており、イングランドを破って欧州王者に輝いたユーロ2020では、チーム最高の活躍を見せた。しかし驚くべきことに、彼はこれまでワールドカップに出場したことがない。
イタリアは、史上初めて3大会連続の本大会出場を逃すという深刻な危機に直面している。現在2大会連続で本大会を逃している状況は、すでに過去最悪の記録であり、特にグループ首位をノルウェーに奪われたことを考えると、もし再び予選を逃せば国内では大騒動となるだろう。「悔しいし、失望している」と、11月にグループ2位となった際、ドンナルンマは率直に語った。
ジェンナーロ・ガットゥーゾ監督率いるアズーリは、UEFAプレーオフの1回戦で北アイルランドをホームに迎え、勝者にはウェールズかボスニア・ヘルツェゴビナが待ち構えている。ドンナルンマとイタリア代表は、このチャンスを逃すはずがないだろう……？
アルダ・ギュレルの台頭は、レアル・マドリードの波乱に満ちた今シーズンにおける興味深い副次的なストーリーとなっている。この気まぐれなプレイメーカーは、カルロ・アンチェロッティ監督の下では断続的な出場にとどまっていたが、シャビ・アロンソ監督とその後任のアルバロ・アルベロア監督の両方から信頼を勝ち取り、ベルナベウでのレギュラーとしての地位を確固たるものにした。
さらに、この21歳の選手はトルコ代表としてもすでに豊富な経験を持っており、ユーロ2024での記憶に残るベスト8進出において主役級の活躍を見せ、大会前の「ダークホース」という評価に見事に応えた。
ギュレル、ユヴェントスのエースであるケナン・イルディズ、インテルのプレイメーカーであるハカン・チャルハノール、そしてブライトンのフェルディ・カディオグルを擁するチームが、2002年の3位以来となる同国初のワールドカップ出場を果たすためには、イスタンブールでのルーマニア戦を勝ち抜き、その後スロバキアかコソボのいずれかを破らなければならない。予選で欧州王者スペインと対戦しなければならなかったことを考えれば、これは妥当な道筋と言えるだろう。
アレクサンダー・イサクとヴィクトル・ヨケレスの今シーズンは、並行しながらも、皮肉なことに衝突する運命にあるはずだった。彼らはそれぞれ、プレミアリーグの優勝候補であるリヴァプールとアーセナルに加入し、その驚異的なストライカーとしてのスターパワーを融合させて、スウェーデンをワールドカップへ導くと期待されていた。
しかし、実際のシーズンはそうはならなかった。ジョケレスはアーセナルで特に目立った活躍を見せているわけではないが、彼はチームの正ストライカーであり、アーセナルがプレミアリーグを制する可能性は高い。一方、アンフィールドでは、イサクは12月に脚を骨折する前から、チームへの適応に苦労していた。
この負傷により、イサクはウクライナとのプレーオフ、そしてその勝者となるポーランドまたはアルバニアとの対戦を欠場することになる。スウェーデン代表がこのステージにたどり着けたこと自体が幸運であり、ネイションズリーグCで優勝し、予選グループで最下位となったことでかろうじて出場権を獲得したに過ぎない。グラハム・ポッターが代表監督に就任した今、ギョケレスが単独で前線を牽引することが期待されている。 イサク以外にも注目選手の欠場が相次いでおり、キャプテンのデヤン・クルセフスキも複雑な膝の怪我からまだ回復途上にある。ただし、彼は代表キャンプには合流しており、ピッチ外からチームメイトを応援する予定だ。
クリスティアン・エリクセンが全盛期を遥かに過ぎていることは周知の事実だが、彼がいる方がいないよりワールドカップは盛り上がるだろう。なぜか？ 彼は今や、この夏、何気なくテレビで試合を見ている最中に彼の姿が映し出されただけで、何よりもまず懐かしさが込み上げてくるような「伝説的」な存在になっているからだ。
このプレイメーカーは2010年からワールドカップの試合に先発出場し続けており、ユーロ2020での心停止を経てなお現役でプレーしていること自体が奇跡だ。デンマーク代表にはかつてのような攻撃力はない。マンチェスター・ユナイテッドで不振のラスムス・ホイユンドやブレントフォードのスター、ミッケル・ダムスガードがチーム内で最も注目される選手だが、前述のポーランド同様、彼ら抜きで主要大会を想像するのは難しい。 デンマークは北マケドニアをホームで迎え、その後、チェコまたはアイルランドとの対戦が予想される。
トロイ・パロットは、ハンガリー戦で驚異的なハットトリックを決め、プレーオフ進出を決めたことで国民的英雄となり、国際的にも大きな話題を呼んだアイルランド代表選手だ。だからこそ、彼がここで取り上げられなかったのは不運と言える。
その代わり、アイルランドのトップに名を連ねるのは依然としてコーミン・ケレハーだ。彼は今シーズン、プレミアリーグ屈指のゴールキーパーとしての地位を確固たるものにした。確かに、リヴァプールでアリソン・ベッカーの控えとして起用されるたびに素晴らしいパフォーマンスを見せていたが、単なる「好機を活かしただけ」ではないことを証明するには、レギュラーとしてプレーする必要があったのだ。
ブレントフォードとアイルランド代表は、サッカー界屈指の「鉄壁の守護神」を擁している。チェコ、そしてデンマークまたは北マケドニアとの対戦を経てワールドカップ本大会に進出できれば、彼は自身の評価をさらに高めるチャンスを得ることになるだろう。
ケレハーとアイルランドを阻むべく立ちはだかるのが、バイエル・レバークーゼンのストライカー、パトリック・シクだ。そう、彼は今もドイツでゴールを量産しており、昨シーズンは全大会通算27得点、今シーズンも現時点で15得点を挙げている。もちろん、国際大会での実績も豊富だ。ユーロ2020のスコットランド戦で見せたハーフウェイラインからのループシュートは、コロナ禍のロックダウンを経てファンに「おかえり」を告げるにふさわしいゴールだった。
チェコはスロバキアから独立して以来、すべての欧州選手権に出場しているにもかかわらず、独立国としてワールドカップ本大会に出場したことは一度もない。クロアチアに6ポイントという大きな差をつけられてしまった今、この不名誉な記録に終止符を打つのは、シック、トマーシュ・ソウチェク、ラディスラフ・クレイチといった選手たちにかかっている。
国境を隔てたスロバキアは、史上2度目のワールドカップ出場を目指している。「ソコリ」の愛称で知られる同チームは、2010年の南アフリカ大会で初出場を果たし、ベスト16に進出したものの、オランダに敗れた。
当時、チームを率いていたのはナポリのベテランMFマレク・ハムシクで、現在は代表チームのアシスタントコーチを務めている。今回もまた、ナポリのベテランMFがチームを牽引することを期待しており、スクデット獲得経験を持つスタニスラフ・ロボトカがそのスター性を発揮するだろう。
スロバキアは予選本戦ではドイツに及ばず、コソボとのプレーオフ、そしてトルコかルーマニアのいずれかとの対戦が、より好結果をもたらすことを期待している。
ハリー・ウィルソンは、ここ数シーズンにわたりフルハムで圧倒的な活躍を見せ、プレミアリーグ中位チームのスター選手として名を残すべく全力を尽くしている。今夏に契約が満了となるため、うまく立ち回れば巨額の契約を獲得できる可能性がある。ウェールズ代表をワールドカップに導き、北米で輝かしい活躍を見せれば、交渉の席で確実に有利な立場に立てるだろう。
「レッド・ドラゴンズ」は、黄金世代を過ぎたベルギーに予選グループを独走させてしまったため、今後数日間でボスニア・ヘルツェゴビナ、あるいはイタリアや北アイルランドを相手に勝ち抜かなければならない。今回はガレス・ベイルやアーロン・ラムジーのような勝利を導く選手はおらず、ウィルソンこそが、突如として得点を奪うことができる、試合の流れを一変させる攻撃的選手として、チームで最も頼りになる存在となっている。
最後に、このリストの中で唯一、欧州予選の直接出場枠外から参戦する選手を紹介する。ヨアン・ウィッサ、アーロン・ワン＝ビサカ、ノア・サディキといったスター選手を擁するコンゴ民主共和国は、1974年にザイールとして唯一出場して以来となる初のワールドカップ出場を目指し、遠回りの道を歩んできた。
予選グループステージではセネガルに僅差で次点となり、代わりにCAF（アフリカサッカー連盟）の過酷な第2ラウンドへの出場権を獲得した。まず、チャンセル・ムベンバの終了間際の決勝ゴールによりカメルーンを1-0で下し、続いてPK戦の末にナイジェリアを退けて、大陸間プレーオフへの切符を手にした。
コンゴ民主共和国は、火曜日にニューカレドニアかジャマイカのいずれかと対戦し、出場権を懸けて戦うことになるが、北米への進出は確実視されている。