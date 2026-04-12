ロベルト・レヴァンドフスキは、ポーランド代表アシスタントコーチの突然の死去に「深く心を痛めている」と語った。

週末の試合で精神的な重圧を感じていたレヴァンドフスキは、土曜日のカタルーニャ・ダービー（バルセロナ対エスパニョール、4-1でバルセロナ勝利）でベンチ入りした。後半開始前、フリック監督が彼と長く会話する場面もあったが、37歳のレヴァンドフスキは出場せず、ベンチに留まった。 この判断は、彼の精神面を考慮しつつ、欧州戦に向けたコンディション維持も目的としたものと考えられる。