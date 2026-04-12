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ロベルト・レヴァンドフスキは、ポーランド代表アシスタントコーチの突然の死去に「深く心を痛めている」と語った。
ポーランド代表に悲劇
ポーランドサッカー協会は金曜日、代表チームのアシスタントコーチ、マギエラ氏の突然の死を発表した。報道によると、同氏はランニング中に体調を崩し、ヴロツワフの軍病院に搬送されたが、救命措置にもかかわらず亡くなった。 この訃報は、公私にわたって親交の厚いレヴァンドフスキに大きな衝撃を与え、『ムンド・デポルティーボ』は彼が「深く動揺している」と伝えた。マギエラ氏は、代表チームのヤン・ウーバン監督の下でコーチを務める前にレギア・ワルシャワで選手兼監督を経験し、ポーランドサッカー界で広く尊敬されていた。突然の逝去に、同国サッカー界全体が悲しみに包まれている。
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レヴァンドフスキがSNSで感動的な追悼メッセージを投稿
レヴァンドフスキはSNSで悲しみを明かし、亡くなった監督へ温かい追悼のメッセージを投稿した。ベテランFWは、練習中に二人で歩くモノクロ写真を共有し、ピッチで築いた絆を語った。 代表キャリアの多くをマギエラのような献身的なスタッフと歩んできたポーランド代表主将の深い喪失感がにじむ。バルセロナFWはこう綴った。「監督、こんなはずじゃなかった……ご遺族や親しい方々へ、心よりお悔やみ申し上げます。」
カタルーニャ・ダービーへの欠場
週末の試合で精神的な重圧を感じていたレヴァンドフスキは、土曜日のカタルーニャ・ダービー（バルセロナ対エスパニョール、4-1でバルセロナ勝利）でベンチ入りした。後半開始前、フリック監督が彼と長く会話する場面もあったが、37歳のレヴァンドフスキは出場せず、ベンチに留まった。 この判断は、彼の精神面を考慮しつつ、欧州戦に向けたコンディション維持も目的としたものと考えられる。
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注目は重要なチャンピオンズリーグの一戦へ
マギエラの離脱は依然として痛手だが、レヴァンドフスキは火曜日の欧州ビッグマッチでバルセロナ攻撃陣を率いる。バルサはチャンピオンズリーグ準々決勝第2戦でメトロポリターノ・スタジアムに乗り込み、アトレティコ・マドリードと対戦する。第1戦は0－2で敗れ、厳しい状況だ。