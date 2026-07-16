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Muhammad Zaki

翻訳者：

ロベルト・レヴァンドフスキは、バルセロナへの愛からシカゴ・ファイアからの移籍オファーを断ったと説明した。

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ロベルト・レヴァンドフスキ
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ロベルト・レヴァンドフスキは、シカゴ・ファイアへのMLS移籍が完了して初めて公式にメディアの取材に応じた。ポーランド出身の伝説的ストライカーは、バルセロナ退団後に欧州サッカーを離れる決断をした背景を率直に語った。

  • レヴァンドフスキがヨーロッパではなくMLSを選んだ理由

    今週、伝説的フォワードのレヴァンドフスキがシカゴ・ファイアーの新戦力として正式発表され、欧州での輝かしいキャリアに幕を閉じた。チャンピオンズリーグ常連クラブからも注目されていたが、彼はカンプ・ノウで欧州での旅を終えたと感じた。

    新チームメイトと初練習を終えた元バイエルン・ミュンヘンのスターは、バルセロナへの強い絆が米国移籍の決め手だったと明かした。スペインでの経験があるため、ほかの欧州クラブでプレーするのは後退だと感じたという。


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  • Abschied aus Barcelona: Robert Lewandowski (&#169; AFP/SID/JOSE JORDAN)

    イタリアとトルコからのオファーを断った

    シカゴ移籍が正式決定する前、レヴァンドフスキの次なる去就を巡りさまざまな噂が流れた。トルコ、ポルトガル、イタリアのクラブが高額オファーを提示し、特にセリエAのユヴェントスが有力候補と報じられていた。

    しかし37歳の彼は欧州残留を拒み、「バルサでの時間は終わり、他の欧州クラブでプレーする自分の姿は想像できなかった。バルサへの愛着が大きすぎた」と語った。


  • 「バーハルター・ファクター」

    バルセロナを去る際は感慨深かったが、レヴァンドフスキのシカゴ加入は大きな期待を集めている。グレッグ・バーハルター監督はこの移籍を強く推進し、彼がクラブを変革すると確信している。

    バーハルター監督は、このベテランのプロ意識がチーム全体の成長を促すと確信している。「彼がチームに即座に影響を与えることは間違いない。何よりもまず、彼はプロフェッショナルの模範だ。長年にわたりこの世界にいる彼は、体のケアと最適なコンディションの維持方法を熟知している。 彼はロールモデルになるだろう」と、元米国代表監督はPilka Noznaの取材に語った。


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    「ウィンディ・シティ」の新たな一章

    ポーランドのスターは公式戦デビューへ準備中だ。シカゴ・ファイアのファンは間もなく彼を見られる。クラブは木曜夜にバンクーバー・ホワイトキャップス戦へ向け調整中で、彼は元バイエルン・ミュンヘンのチームメイト、トーマス・ミュラーと再会する。火曜に合流し初練習に参加。年齢は数字に過ぎないことを証明するつもりだ。 デルタ・ワルシャワで始まり、ミュンヘンとバルセロナで頂点を極めたキャリアは、シカゴの空の下、新たな章へ。

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