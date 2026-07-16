ロベルト・レヴァンドフスキは、バルセロナへの愛からシカゴ・ファイアからの移籍オファーを断ったと説明した。

今週、伝説的フォワードのレヴァンドフスキがシカゴ・ファイアーの新戦力として正式発表され、欧州での輝かしいキャリアに幕を閉じた。チャンピオンズリーグ常連クラブからも注目されていたが、彼はカンプ・ノウで欧州での旅を終えたと感じた。

新チームメイトと初練習を終えた元バイエルン・ミュンヘンのスターは、バルセロナへの強い絆が米国移籍の決め手だったと明かした。スペインでの経験があるため、ほかの欧州クラブでプレーするのは後退だと感じたという。



