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ロベルト・レヴァンドフスキは、バルセロナに「100ポイント」の目標を掲げ、ティト・ビラノバとジョゼ・モウリーニョが達成したラ・リーガ優勝を目指している。
パンプローナでの終盤の劇的な展開
バルセロナは土曜、オサスナに2-1で劇的勝利を収め、ラ・リーガ連覇へ前進した。81分にレヴァンドフスキが先制し、5分後にフェラン・トーレスが追加点。 88分にラウル・ガルシアが1点を返したが、バルセロナは逃げ切り、首位との差を14に広げた。
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世紀の野望
試合後、DAZNの取材に応じたレヴァンドフスキは、優勝が確定する時期に関わらず集中力を保つ必要があると語った。 「目標は全試合に勝ち、100ポイントに達することです。リーガ・エスパニョーラを制しても、残りの試合は必ず勝たねばなりません。リーガ優勝は素晴らしい瞬間で、街中の祝賀も格別です。だが、優勝を決めるまでは多くを語らず、集中を保ちます。」
プロバイダーへの称賛
ポーランド代表は、先制点をアシストしたマーカス・ラッシュフォードに感謝すると語った。今季18点目とチームの戦術変更を振り返り、レヴァンドフスキは「ラッシュフォードがクロスを上げると見ていた。ストライカーにとって素晴らしいボールだった。ペナルティエリアでボールを受けることはとても重要だ。
「今日勝てたこと、そして0-1という重要なゴールを決められたことをとても嬉しく思う。最後まで戦い抜かなければならなかったし、試合前にもここで勝つのは簡単ではないと話していた。前半はボール回しが遅かったが、後半は良くなった」
- AFP
最後の難関
現在88ポイントでリーガ・エスパニョーラ首位のバルセロナは、100ポイント到達へ残り4試合を全勝しなければならない。相手はレアル・マドリード、デポルティーボ・アラベス、レアル・ベティス、バレンシアだ。フリック監督率いるチームは、2012-13シーズンのビラノバ体制やその前年のモウリーニョ率いるレアル・マドリードの偉業を追う。 特に「エル・クラシコ」を含む連戦では、優勝祝賀と完全優勝の両立を目指すチームの持久力が試される。