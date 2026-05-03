ポーランド代表は、先制点をアシストしたマーカス・ラッシュフォードに感謝すると語った。今季18点目とチームの戦術変更を振り返り、レヴァンドフスキは「ラッシュフォードがクロスを上げると見ていた。ストライカーにとって素晴らしいボールだった。ペナルティエリアでボールを受けることはとても重要だ。

「今日勝てたこと、そして0-1という重要なゴールを決められたことをとても嬉しく思う。最後まで戦い抜かなければならなかったし、試合前にもここで勝つのは簡単ではないと話していた。前半はボール回しが遅かったが、後半は良くなった」