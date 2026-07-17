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Adhe Makayasa

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ロベルト・レヴァンドフスキは、トーマス・ミュラー所属のバンクーバー・ホワイトキャップス戦でのMLSデビューを逃した。シカゴ・ファイア戦は延期となった。

ロベルト・レヴァンドフスキ
トーマス・ミュラー
シカゴファイアーFC 対 バンクーバー ホワイトキャップス
シカゴファイアーFC
バンクーバー ホワイトキャップス
MLS

ロベルト・レヴァンドフスキのMLSデビューは、シカゴ・ファイア対バンクーバー・ホワイトキャップスの試合がカナダの山火事で延期されたため、10月に持ち越しとなった。

  • 山火事の煙でデビューが延期された。

    ソルジャー・フィールドで開催予定だったファイアー対ホワイトキャップスのMLS注目試合は、シカゴの空気質悪化により10月6日に正式延期された。カナダの山火事による煙で空気質指数は「非常に不健康」かつ「危険」レベルに達した。地元当局は即座に全公共ビーチとプールを閉鎖、公園管理局も市民の安全確保のため全屋外活動を中止した。


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  • Chicago Fire FC v D.C. UnitedGetty Images Sport

    クラブ会長は安全を最優先としている

    ホームチームの首脳陣は、37歳のストライカーにとって欧州以外でのプロデビュー戦となるはずだった試合が中止となったことについて、深い遺憾の意を表明した

    「FIFAワールドカップ中断明け初の試合で、ソルジャー・フィールドに4万人以上のファンをお迎えできると楽しみにしていただけに、ファンの皆様の失望は私たちも痛感しています」と、ファイアーの事業運営担当社長デイブ・ボールドウィン氏は語った。

    同氏はさらに次のように付け加えた。「今夜はソルジャー・フィールドで特別な夜になるはずでした。この決定が残念であることは承知していますが、健康と安全を最優先にしなければなりません。ファンの皆様のご理解に感謝するとともに、近いうちに皆様を再びお迎えできることを楽しみにしています。」

  • リーグ、世界の注目を逃す

    この延期は、MLSがワールドカップ準決勝と決勝の間に注目カードを設定し、世界のサッカーファンの関心を北米に向けようとしていた商業的勢いを阻害した。この試合では、レヴァンドフスキが元バイエルン・ミュンヘンのチームメイト、トーマス・ミュラーと23度目の対戦を迎えるはずだった。

    さらに、ファイアーズのグレッグ・バーハルター監督と、ホワイトキャップスでMFとしてMLSオールスターにも選ばれた息子セバスチャンが対戦するはずだった“再会”の機会も失われた。

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    過酷なスケジュール調整が待ち受けている

    10月の日程変更により、プレーオフを争う両チームのコンディション管理はさらに難航必至だ。首位ホワイトキャップスは戦術を維持し、地位を守る必要がある。

    一方、ファイアのコーチ陣は速やかに方針を切り替え、レヴァンドフスキのコンディションを整え、延期されたデビュー戦に万全の態勢で臨ませる必要がある。

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