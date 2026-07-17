ロベルト・レヴァンドフスキは、トーマス・ミュラー所属のバンクーバー・ホワイトキャップス戦でのMLSデビューを逃した。シカゴ・ファイア戦は延期となった。

ホームチームの首脳陣は、37歳のストライカーにとって欧州以外でのプロデビュー戦となるはずだった試合が中止となったことについて、深い遺憾の意を表明した。

「FIFAワールドカップ中断明け初の試合で、ソルジャー・フィールドに4万人以上のファンをお迎えできると楽しみにしていただけに、ファンの皆様の失望は私たちも痛感しています」と、ファイアーの事業運営担当社長デイブ・ボールドウィン氏は語った。

同氏はさらに次のように付け加えた。「今夜はソルジャー・フィールドで特別な夜になるはずでした。この決定が残念であることは承知していますが、健康と安全を最優先にしなければなりません。ファンの皆様のご理解に感謝するとともに、近いうちに皆様を再びお迎えできることを楽しみにしています。」