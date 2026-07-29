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ロベルト・レヴァンドフスキはバルセロナ在籍時に2億ユーロのサウジアラビア移籍オファーを拒否したと、MLSスターの代理人が主張
明らかになった2億ユーロのサウジアラビアからのオファー拒否
注目を集めるインタビューで、敏腕代理人ピニ・ザハビが、レヴァンドフスキがカンプ・ノウでの最後の1年に断った破格の資金面のオファーについて内幕を明かした。最近、MLSのシカゴ・ファイアーへの移籍を完了したこのポーランドのアイコンには、地球上で最も高給取りのアスリートの一人となる機会が提示されていた。
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レヴァンドフスキがノーと言った理由
ポーランドメディア『SportoweFakty』に対し、ザハビはシーズン途中にこの伝説的ストライカーへ提示されたオファーについて説明した。「ロベルトには、1シーズンあたり1億ユーロの2年契約オファーが届いていた」と代理人は明かした。なぜレバンドフスキがそれを断ったのかと問われると、ザハビはシンプルにこう答えた。「FCバルセロナでプレーしたかったからだ」
興味深いことに、ザハビは、もしカタルーニャを離れるのであれば、中東こそが実際にはこのFWの第一希望の行き先だったと認めた。その主な理由は、母国により近い場所にいられるという移動面の事情だった。「本当だ。ロベルトはサウジアラビアでプレーしたがっていた」と同氏は付け加えた。「主な理由は、そこで暮らす利便性だ。リヤドとワルシャワの時差が小さいこと、そしてアメリカ合衆国と比べてポーランドまでの距離が短いことだ。そこには多くの金が待っていることも分かっていた」
ただ、レバンドフスキにシーズン途中でバルセロナを去る意思はなかった。そこでザハビは、夏になった時にそのオファーが残っている可能性は低いと、元バイエルン・ミュンヘンのスターに警告しなければならなかった。さらにこう続けた。「サウジ側は金の使い方に対するアプローチを変えている……。戦争も状況を複雑にした。だから私はロベルトに正直に話し、最終的にはこう伝えたんだ。『正直に言わなければならない。私はあそこにいる全員を知っているし、市場も知っている。そして状況は難しくなる』」
スポーツ面での方向転換
選手本人は残留を望んでいたものの、スポーツ部門の首脳陣は、ポーランド人FWが求めていた定期的な出場時間を約束することができなかった。
レヴァンドフスキが最終的にバルセロナを去ることになった理由について詳しく説明し、ザハヴィは次のように語った。「ジョアン・ラポルタはロベルトに残ってほしいと思っていた。だが、ラポルタは監督たちの仕事に口を出さない。デコとハンジ・フリックがスカッドを決める立場にある。そして、彼らはロベルトに先発メンバーの座を保証できなかった。それは彼にとって、金銭以上に重要なことだった。彼のことは知っているだろう。彼は常にプレーしたい、チームの重要なピースでありたいと思っている……だから、ある時点から私たちは別の選択肢を考え始めた」
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シカゴ・ファイアーでの新たな人生
最終的に、先発の座が保証されていなかったことが、依然として最高レベルでまだ十分にやれると感じているレヴァンドフスキにとって決定打となった。しかし、アメリカ行きはすでに予想外の障害に直面しており、危険な環境条件によってMLSデビューと、元バイエルン・ミュンヘンのチームメートであるトーマス・ミュラーとの再会は延期を余儀なくされた。
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