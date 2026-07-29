ポーランドメディア『SportoweFakty』に対し、ザハビはシーズン途中にこの伝説的ストライカーへ提示されたオファーについて説明した。「ロベルトには、1シーズンあたり1億ユーロの2年契約オファーが届いていた」と代理人は明かした。なぜレバンドフスキがそれを断ったのかと問われると、ザハビはシンプルにこう答えた。「FCバルセロナでプレーしたかったからだ」

興味深いことに、ザハビは、もしカタルーニャを離れるのであれば、中東こそが実際にはこのFWの第一希望の行き先だったと認めた。その主な理由は、母国により近い場所にいられるという移動面の事情だった。「本当だ。ロベルトはサウジアラビアでプレーしたがっていた」と同氏は付け加えた。「主な理由は、そこで暮らす利便性だ。リヤドとワルシャワの時差が小さいこと、そしてアメリカ合衆国と比べてポーランドまでの距離が短いことだ。そこには多くの金が待っていることも分かっていた」

ただ、レバンドフスキにシーズン途中でバルセロナを去る意思はなかった。そこでザハビは、夏になった時にそのオファーが残っている可能性は低いと、元バイエルン・ミュンヘンのスターに警告しなければならなかった。さらにこう続けた。「サウジ側は金の使い方に対するアプローチを変えている……。戦争も状況を複雑にした。だから私はロベルトに正直に話し、最終的にはこう伝えたんだ。『正直に言わなければならない。私はあそこにいる全員を知っているし、市場も知っている。そして状況は難しくなる』」