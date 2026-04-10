レヴァンドフスキは最近まで去就について沈黙を守り、「残留も移籍も可能性がある」とだけ語っていた。「今は分からない。直感を信じているからだ。 現時点では何も言えない。自分がどの道を進みたいのか、50％も確信が持てないからだ。まだ時期尚早だ」と彼は3月初旬に語った。サウジアラビアや米国でのプレーについても、度々憶測が飛び交っていた。

トリノのユヴェントスについては、ガゼッタ・デロ・スポルトがポーランド対アルバニア戦（2-1）の合間にレヴァンドフスキとクラブ幹部が会談したと報じた。 ユベントスでは契約満了が迫るドゥシャン・ヴラホヴィッチの後継者と見なされ、バルセロナやバイエルン・ミュンヘンも関心を示している。

フリック体制下で定位置はなくなったが、レギュラーとして出場し、水曜のCL準々決勝アトレティコ戦でも先発した。