イタリアの日刊紙『ガゼッタ・デロ・スポルト』によると、このポーランド人選手は今シーズン終了後にACミランへ移籍を希望している。SPOXの提携サイトcalciomercato.comもこれを裏付けている。
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ロベルト・レヴァンドフスキの電撃移籍か？バルセロナFWが自らトップクラブにオファー
レヴァンドフスキの代理人ピニ・ザハヴィはミランへの移籍を働きかけており、ユヴェントスも関心を示している。
レヴァンドフスキのバルセロナとの契約は今シーズン限りで満了し、更新は現時点で見込まれていない。そのため、37歳の彼は移籍金なしで新天地へ移ることになる。
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レヴァンドフスキはすでにユヴェントスの関係者と会っているのか？
レヴァンドフスキは最近まで去就について沈黙を守り、「残留も移籍も可能性がある」とだけ語っていた。「今は分からない。直感を信じているからだ。 現時点では何も言えない。自分がどの道を進みたいのか、50％も確信が持てないからだ。まだ時期尚早だ」と彼は3月初旬に語った。サウジアラビアや米国でのプレーについても、度々憶測が飛び交っていた。
トリノのユヴェントスについては、ガゼッタ・デロ・スポルトがポーランド対アルバニア戦（2-1）の合間にレヴァンドフスキとクラブ幹部が会談したと報じた。 ユベントスでは契約満了が迫るドゥシャン・ヴラホヴィッチの後継者と見なされ、バルセロナやバイエルン・ミュンヘンも関心を示している。
フリック体制下で定位置はなくなったが、レギュラーとして出場し、水曜のCL準々決勝アトレティコ戦でも先発した。
レヴァンドフスキは依然として高い得点率を維持している
元バイエルンのストライカーは39試合で2000分以上プレーし、17ゴール3アシストを記録。2022年にバルセロナへ移籍した際、バイエルンには4500万ユーロが支払われた。
一方、ミランではベテランのルカ・モドリッチが「第二、第三の春」を証明している。夏に加入以来、リーグ3位のチームで主力として活躍。レアル・マドリードとの契約は満了していた。