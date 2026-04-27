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ロベルト・レヴァンドフスキの退団が迫る中、バルセロナがジュリアン・アルバレスの移籍をめぐりアトレティコ・マドリードに接触
フリックは新たなストライカーを探している
ESPNによると、この26歳のアルゼンチン人選手は、マンチェスター・シティ移籍前のリバー・プレート時代からバルセロナのスカウトにマークされていた。バルサは現在、アトレティコに今夏の移籍の可能性を打診している。
だが、獲得は容易ではない。 アルバレスは2024年に加入したばかりで、移籍金は最大9500万ユーロ、契約解除条項は5億ユーロに設定されている。バルサは本人が移籍を希望することで、かつてのグリーズマンと同様に交渉が進むと期待するが、アトレティコは彼を約1億2000万ユーロと評価しており、ラポルタ会長にとっては大きな財政的ハードルだ。
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レヴァンドフスキ、退団濃厚
アルバレス獲得の動きはレヴァンドフスキの去就と直結している。来季38歳になるベテランストライカーは依然として得点力があるものの、クラブは世代交代を視野に入れる。報道によると、ユヴェントスとACミランがフリーでの獲得競争でリードし、欧州大会で主力としてプレーできる役割を提示している。
バルセロナも新契約を提示する意向だったが、大幅減俸と役割縮小が条件となる見込みで、本人はトップレベルでの地位維持を望んでいるため退団が濃厚だ。彼が去れば給与総額に余裕が生まれ、数年先まで攻撃の軸となる若手後継者の獲得に資金を回せる。
不動産仲介業者が住宅探しに関する噂を否定した
ラ・リーガ首位のクラブが関心を持っているのは事実だが、アルバレスの側近は近々の移籍報道を否定した。一部では、この26歳選手の家族がカタルーニャで物件を探していたと報じられた。しかし代理人のフェルナンド・イダルゴ氏は「全くのデタラメで、でっち上げだ」と即座に切り捨てた。
イダルゴ氏は「1000％の嘘だ。家族でバルセロナに行った者はいない。最後に訪れたのはアトレティコ戦のときで、翌日にマドリードへ戻った」と語った。
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攻撃の選択肢を検討する
アルバレスを最有力視しつつ、バルセロナは攻撃陣補強のため他の選択肢も検討している。 レンタル中のマーカス・ラッシュフォードも候補だが、バルサは3000万ユーロの買い取りオプション行使に慎重で、レアル・ベティスのアブデ・エザルズーリなど代替案も検討している。
また、契約最終年を迎えるフェラン・トーレスにもオファーが寄せられる見込みだ。バルサは現在、財政公平性規制（FFP）に対応中だが、今夏にはリーグの「1対1」支出ルールに復帰できると楽観視しており、アルバレス級を獲得するための資金調達も可能になると見ている。