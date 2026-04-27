ロベルト・レヴァンドフスキの退団が迫る中、バルセロナがジュリアン・アルバレスの移籍をめぐりアトレティコ・マドリードに接触

ESPNによると、この26歳のアルゼンチン人選手は、マンチェスター・シティ移籍前のリバー・プレート時代からバルセロナのスカウトにマークされていた。バルサは現在、アトレティコに今夏の移籍の可能性を打診している。

だが、獲得は容易ではない。 アルバレスは2024年に加入したばかりで、移籍金は最大9500万ユーロ、契約解除条項は5億ユーロに設定されている。バルサは本人が移籍を希望することで、かつてのグリーズマンと同様に交渉が進むと期待するが、アトレティコは彼を約1億2000万ユーロと評価しており、ラポルタ会長にとっては大きな財政的ハードルだ。