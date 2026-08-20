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「ロベルト・レヴァンドフスキの後継者探しは難しい」 バルセロナ、1億ユーロ拒否後にフリアン・アルバレスについて大きな決断
バルセロナ、アルバレス獲得への動きを停止
バルセロナは、移籍市場閉幕前のアトレティコFWアルバレス獲得への動きをいったん棚上げした。カタルーニャのクラブは、大きな土壇場の展開がない限り、今月中にこの取引は実現しないと受け止めている。アルバレスは、レヴァンドフスキとフェラン・トーレスの退団後に攻撃陣を再構築するうえで、バルサの最優先ターゲットだった。
しかし、アトレティコは今夏すでに1億ユーロ（8500万ポンド）のオファーを拒否しており、その後もアルゼンチン代表の売却を断固として拒んでいる。アルバレスは公にクラブを変えたい意向を示していたものの、アトレティコの強硬姿勢によってスポーツディレクターのデコは別の選択肢に目を向けざるを得なくなった。バルサは26歳への再アプローチを完全には排除していないが、現在は代替案の検討を積極的に進めている。
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デコとフリックがストライカー探しの方針を説明
フリックは、チーム編成を完成させるために純粋なセンターフォワードの補強を引き続き強く望んでいる。現在も補強候補を探していることを認めつつ、デコはレヴァンドフスキの適任な後継者を見つけることが首脳陣にとって非常に大きな課題だと認めた。
「我々はその選手［ストライカー］を探しているし、デコは素晴らしい仕事をしている」と、フリックは水曜日に『ESPN』が伝えたコメントで語った。
デコはさらにこう続けた。「我々は前線で2人の選手を失った。レヴィとフェランだ。フェランについては、ここまでに加えた新戦力でカバーする解決策があると思っている。ロベルトの代役を務めるのは、はるかに難しい。彼のような選手の穴を埋めるのは本当に難しい。
「クラブ内部の解決策もいくつかあるが、我々は［市場に何があるのかを］見なければならない。さまざまな憶測が飛び交っている。さらに動きは出てくると思うし、我々は今も懸命に取り組んでいる」
内部的な解決策と代替ターゲット
新たなストライカーの獲得が実現しなかった場合、クラブ内の一部は、内部での戦術的な調整で十分に対応できると考えている。フリックは中央にラフィーニャ、カリム・アデイェミ、アンソニー・ゴードン、またはラミン・ヤマルを起用でき、フェルミン・ロペスとダニ・オルモは偽9番のオプションとなる。
バルセロナのプレシーズンメンバーで唯一の純粋なストライカーは、18歳のエジプト代表ハムザ・アブデルカリムだ。このティーンエイジャーは水曜日のジョアン・ガンペール杯勝利でアル・アハリ戦の得点を記録し、プレシーズンでのゴール数を4に伸ばした。
この若手を称賛したフリックは、次のように語った。「ハムザは良いフォワードだ。クロスにどうアタックするかを見れば、それが分かる。今日はボールをうまくキープするところも見せていたし、それは良かった。私が彼に見たいのはそういうことだ」
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多忙な移籍期限日が待ち受ける
移籍期限が迫る中、デコは市場における幅広い代替候補を精査している。ジョアン・ペドロとジュニオール・クルーピへのこれまでの動きは成立せず、ラウタロ・マルティネス、ルイス・スアレス、ベンヤミン・シェシュコについては資金面で実現不可能と判断されている。
ビジャレアルの2選手、ジョルジュ・ミカウタゼとアジョセ・ペレスも検討対象となっており、クラブのアナリスト陣は特にミカウタゼの基礎データとスペインでのパフォーマンスを高く評価している。
バルセロナはロドリを今夏4人目の新戦力として獲得したことを確認しており、ゴードン、アデイェミ、ジェシー・ビシウと並ぶ補強となった。ジョアン・カンセロも今週中に加入する見通しで、デコは最後の攻撃的補強を実現させるべく、引き続き水面下で動いていく。
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