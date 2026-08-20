フリックは、チーム編成を完成させるために純粋なセンターフォワードの補強を引き続き強く望んでいる。現在も補強候補を探していることを認めつつ、デコはレヴァンドフスキの適任な後継者を見つけることが首脳陣にとって非常に大きな課題だと認めた。

「我々はその選手［ストライカー］を探しているし、デコは素晴らしい仕事をしている」と、フリックは水曜日に『ESPN』が伝えたコメントで語った。

デコはさらにこう続けた。「我々は前線で2人の選手を失った。レヴィとフェランだ。フェランについては、ここまでに加えた新戦力でカバーする解決策があると思っている。ロベルトの代役を務めるのは、はるかに難しい。彼のような選手の穴を埋めるのは本当に難しい。

「クラブ内部の解決策もいくつかあるが、我々は［市場に何があるのかを］見なければならない。さまざまな憶測が飛び交っている。さらに動きは出てくると思うし、我々は今も懸命に取り組んでいる」