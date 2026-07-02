ロベルト・レヴァンドフスキの妻が「死ぬほど怖かった」と告白し、スター選手と結婚することの負の側面を率直に語った。ストライカーのレヴァンドフスキはバルセロナからシカゴ・ファイアーへ移籍した。

ストライカーの妻レヴァンドフスカさんはInstagramに長文を投稿し、家族の引っ越しについて語った。引っ越しには大きな期待がある一方で、過程は順風満帆ではなかったと明かした。彼女は率直に気持ちを伝える前に、どう表現すべきか悩んだとも認めた。

彼女はこう綴った。「何を書こうかずっと悩んでいた。笑顔の写真を投稿し『私たちは前へ進んでいます』と装うこともできた。でも、そうではない。皆さんに正直でありたい。大きな変化が待っている。シカゴへの引っ越しだ。本来ならワクワクを伝えるべきだが、今日は一つだけ言いたい。とても怖い。

ここ数週間は感情のジェットコースターでした。バルセロナは私の「家」でした。心から愛した安らぎの場所です。また荷物をまとめ、築き上げたものを残してゼロからやり直すのかと思うと、圧倒されてしまいます。」







