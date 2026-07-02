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ロベルト・レヴァンドフスキの妻が「死ぬほど怖かった」と告白し、スター選手と結婚することの負の側面を率直に語った。ストライカーのレヴァンドフスキはバルセロナからシカゴ・ファイアーへ移籍した。
シカゴ・ファイアー、レヴァンドフスキの獲得を完了
シカゴ・ファイヤーはレヴァンドフスキのフリー移籍加入を発表。ポーランド代表FWは2027-28シーズンまでの契約を結んだ。 クラブは今回の加入を「シカゴ・スポーツ界の決定的な瞬間」と位置づけた。レヴァンドフスキはバルセロナで4シーズン193試合120得点を記録し、ラ・リーガ3回、コパ・デル・レイ1回、スーペルコパ・デ・エスパーニャ3回のタイトルを獲得した後、米国へ移籍する。
この移籍はクラブにとって大きな節目で、新章を控えたレヴァンドフスキの家族も感慨深げだ。
レヴァンドフスカ、移籍への本音を語る
ストライカーの妻レヴァンドフスカさんはInstagramに長文を投稿し、家族の引っ越しについて語った。引っ越しには大きな期待がある一方で、過程は順風満帆ではなかったと明かした。彼女は率直に気持ちを伝える前に、どう表現すべきか悩んだとも認めた。
彼女はこう綴った。「何を書こうかずっと悩んでいた。笑顔の写真を投稿し『私たちは前へ進んでいます』と装うこともできた。でも、そうではない。皆さんに正直でありたい。大きな変化が待っている。シカゴへの引っ越しだ。本来ならワクワクを伝えるべきだが、今日は一つだけ言いたい。とても怖い。
ここ数週間は感情のジェットコースターでした。バルセロナは私の「家」でした。心から愛した安らぎの場所です。また荷物をまとめ、築き上げたものを残してゼロからやり直すのかと思うと、圧倒されてしまいます。」
サッカー選手としてのキャリアの裏にある犠牲
レヴァンドフスカは、トップアスリートとの生活にはピッチ外の大きな犠牲が伴うと語った。また、スペインを離れる2人の娘への懸念も明かした。
「アスリートとの生活には素晴らしい瞬間もあるが、家族として苦しい妥協も伴う」と彼女は付け加えた。「ロベルトのキャリアは私たちに新たな挑戦をもたらしている。私たちはチームだから、私は彼を支える。でも女性として怖いと感じる権利もある。圧倒される気持ちになる権利もあり、今日はそれを隠さない。
「母親として、私は大きなストレスを感じています。娘たちの気持ちや新しい学校、彼女たちが新しい世界にどう適応するかが心配です。子供を連れて大きな引っ越しを経験した人なら、それが親にとってどれほどの負担か理解してくれるはずです。」
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レヴァンドフスキ、MLSで新章スタート
レヴァンドフスキは現在、シカゴ・ファイアでキャリアの新たなステージをスタートさせている。ボルシア・ドルトムント、バイエルン・ミュンヘン、バルセロナでのプレーを通じて築き上げた卓越した得点記録を携えての移籍だ。このMLSのクラブは、彼の経験と決定力が、イースタン・カンファレンスの順位表での浮上を後押ししてくれることを期待している。一方、彼の家族はスペインからの移住後、シカゴでの生活に順応しつつある。