オールド・トラッフォードは、ここ数年の移籍市場で攻撃陣補強に多額投資をしても成果が出なかった。しかし2025年夏、ようやく前進の一歩を踏み出した。

ルベン・アモリムからバトンを引き継いだマイケル・キャリックの下、マテウス・クーニャとブライアン・ムベウモはデビューシーズンを成功させた。

RBライプツィヒから7400万ポンド（約1億ドル）で加入したベンジャミン・セスコも加わり、チームは22歳の彼が2026年に16試合で10得点を挙げるなど、CL復帰を遂げた。

22歳のスロベニア人にはまだ伸びしろがあり、今後の活躍が期待される。ただし、欧州トップ大会復帰を目指すユナイテッドでは、ポジション争いが必須だ。