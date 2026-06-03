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ロベルト・レヴァンドフスキのマンチェスター・ユナイテッド移籍が噂されるが、バルセロナをフリーで去る彼より、クラブにはキリアン・エムバペタイプのストライカーが必要との声も。
セスコは7400万ポンドの移籍後、調子を上げている。
オールド・トラッフォードは、ここ数年の移籍市場で攻撃陣補強に多額投資をしても成果が出なかった。しかし2025年夏、ようやく前進の一歩を踏み出した。
ルベン・アモリムからバトンを引き継いだマイケル・キャリックの下、マテウス・クーニャとブライアン・ムベウモはデビューシーズンを成功させた。
RBライプツィヒから7400万ポンド（約1億ドル）で加入したベンジャミン・セスコも加わり、チームは22歳の彼が2026年に16試合で10得点を挙げるなど、CL復帰を遂げた。
22歳のスロベニア人にはまだ伸びしろがあり、今後の活躍が期待される。ただし、欧州トップ大会復帰を目指すユナイテッドでは、ポジション争いが必須だ。
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レヴァンドフスキはマンチェスター・ユナイテッドにとって賢明な補強となるか？
チャンピオンズリーグ通算109得点を誇るレヴァンドフスキは移籍金が不要で、キャリックにとって理にかなった補強だ。だが37歳の彼が「夢の劇場」のスタイルに適応できるかは疑問だ。
この疑問を元マンチェスター・ユナイテッドFWサハにぶつけると、CasinoNewsと提携するGOALの独占インタビューでこう語った。「検討する価値はある。彼はCLで豊富な経験を持つタイプだ。間違いなく力になる」。
リーグ戦ではセスコと組んで負担を分かち合い、大きな助けになる。リーダーシップと高い基準も持ち合わせている。年齢は考慮すべきだが、なぜダメなのか？ 15～20得点は確実に取ってくれそうだが、彼を軸にチームを組み立てるのかは懸念だ。
イブラヒモビッチ加入時のように「2年で去る」と言われるでしょう。答えは簡単ではありません。しかしCL復帰1年目を成功させたいなら、彼は即戦力としてメッセージを示してくれるでしょう。」
マンチェスター・ユナイテッドに「ムバッペのような」フォワードが必要な理由
謎めいたスウェーデン人選手イブラヒモビッチは、2016-17シーズンにフリーエージェントでマンチェスター・ユナイテッドに加入し、28得点をマーク。ジョゼ・モウリーニョ監督の下、コミュニティ・シールド、リーグカップ、ヨーロッパリーグで優勝を経験した。
ゴールへの道を知り尽くすベテランのレヴァンドフスキも、同じインパクトを残せるか。サハはこう続けた。「懸念は、レヴァンドフスキが今もセスコと同じスタイルだということだ。
「4-4-2のようなシステムで彼と組める選手が必要だ。セスコとレヴァンドフスキが同時に起用されるイメージは湧かない。ポジションを共有することになるだろう。
「だからこそ、個人的には別の選手を望んでいた。だが、チャンピオンズリーグを戦うには経験が必要で、若さと経験のバランスが重要だ。だから、うまくいく可能性はある」
プレミアリーグとチャンピオンズリーグを制した経験を持つサハは、マンチェスター・ユナイテッドが求めるべきタイプについてこう続けた。「少し突飛かもしれないが、理想なのはキリアン・エムバペのような選手だ。その隣にオリヴィエ・ジルーのような動き回るフォワードがいて、全体を活性化できる布陣が理想的だ。
こういうタイプの選手こそ、マンチェスター・ユナイテッドが常に脅威となってきた理由だ。ドワイト・ヨークがアンディ・コールの周りを動き回り、ルード・ファン・ニステルローイの周りに誰かがいた。どんなフォーメーションであれ、どんな時代であれ、この組み合わせは機能するんだ。」
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レッド・デビルズ、夏の移籍市場で再び大型補強へ
6月15日に移籍市場が開いても、ユナイテッドには資金が十分にある。だから、フリーエージェントで安価な選手を探す必要はない。
それでもレヴァンドフスキを無償で獲得できれば、その資金を中盤など他のポジションに回せる。さらに彼がセスコに経験を伝えれば、マンチェスター・ユナイテッドが将来、即戦力ストライカーに巨額投資する必要はなくなるだろう。