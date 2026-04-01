敗戦直後、このフォワードはポーランドの放送局TVP Sportの取材に応じ、代表チームでの自身の去就について疑問符がついていることを認めた。正式な引退表明には至らなかったものの、その言葉からは岐路に立たされている男の口調がにじみ出ていた。レヴァンドフスキは自身の心情について詳しく説明し、次のように述べた。「これからどうなるのか分からない。 いくつか考えなければならないことがあるし、振り返る必要がある。今は何も宣言できない。クラブに戻るつもりだ。まだ数試合残っている。頭の片隅には疑問符があり、それには自分で答えを出さなければならない。これは宣言ではないが、ファンが私たちを応援し、信じてくれたことについては 彼らにとっても、私たちと同じように辛いことだと分かっている。最悪の気分になるのは明日、目が覚めて『昨日は一体何が起きたんだ？』と自問する時だろう。それが最も悲しい瞬間であり、失望感に襲われる。誰にもそんな思いをさせたくない。我々はワールドカップへの出場権を逃したということを、受け止めなければならない。」