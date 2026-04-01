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ロベルト・レヴァンドフスキにとって「別れの時」か？ ポーランド代表のエース、W杯敗退に悲しげな反応を見せ、代表引退を示唆
ソルナでの痛恨の敗戦
今度のワールドカップでレヴァンドフスキが母国を率いる姿を見るという夢は、火曜日の夜、劇的な形で打ち砕かれた。ヤン・ウーバン監督の下で奮闘したものの、ポーランドはスウェーデンに3-2で痛恨の敗北を喫した。代表チームはここ10年間、主要大会に常に名を連ねてきただけに、今回の敗退はとりわけ痛ましいものとなった。 チームはわずか5日前、アルバニアとの激戦を2-1で制し、まだ希望をつないでいた。しかし、ソルナで試合終了の笛が鳴ると、その重圧が37歳のキャプテンに一瞬にしてのしかかった。
意味深なソーシャルメディアの投稿
このストライカーの将来をめぐる憶測は、ソーシャルメディアに投稿された胸を打つ更新によって、たちまち高まった。普段のようなスポーツに集中した投稿とは一線を画し、彼はサラ・ブライトマンとアンドレア・ボチェッリによる名曲「タイム・トゥ・セイ・グッバイ」をフィーチャーしたインスタグラムのストーリーをシェアした。この選曲はファンの間で即座に議論を呼び、多くのファンは、165試合に出場した国際舞台への象徴的な別れのメッセージだと解釈した。 スウェーデンでの敗戦は、ワールドカップ出場権がかかった試合で彼がピッチを去る最後の機会となる可能性が高い。
キャプテンは今後の去就について明言を避けている
敗戦直後、このフォワードはポーランドの放送局TVP Sportの取材に応じ、代表チームでの自身の去就について疑問符がついていることを認めた。正式な引退表明には至らなかったものの、その言葉からは岐路に立たされている男の口調がにじみ出ていた。レヴァンドフスキは自身の心情について詳しく説明し、次のように述べた。「これからどうなるのか分からない。 いくつか考えなければならないことがあるし、振り返る必要がある。今は何も宣言できない。クラブに戻るつもりだ。まだ数試合残っている。頭の片隅には疑問符があり、それには自分で答えを出さなければならない。これは宣言ではないが、ファンが私たちを応援し、信じてくれたことについては 彼らにとっても、私たちと同じように辛いことだと分かっている。最悪の気分になるのは明日、目が覚めて『昨日は一体何が起きたんだ？』と自問する時だろう。それが最も悲しい瞬間であり、失望感に襲われる。誰にもそんな思いをさせたくない。我々はワールドカップへの出場権を逃したということを、受け止めなければならない。」
- AFP
歴史的な時代の終焉
今度の大会への出場を逃したことは、ポーランドサッカーにとって大きな転換点となる。 この代表チームは、10年前の欧州選手権以来、主要大会への出場権を常に獲得し続けてきた。その黄金期は、チームの象徴的存在が記録的な89ゴールを挙げたことに大きく支えられていた。世界的な大舞台への切符を逃したことで、新世代への移行が加速する可能性がある。プレーオフ敗退による感情的な打撃を噛みしめる中、彼の物憂げな反応は、その終わりが予想以上に近づいていることを示唆している。もしこれが本当に彼の最後の試合だったとしたら、彼は比類なき功績を残して去ることになる。