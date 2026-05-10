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ロベルト・レヴァンドフスキとジョン・ストーンズを獲得せよ！世界最高選手獲得計画を白紙にしたチェルシーに、移籍アドバイス。
「世界一」という使命の終焉
コールはチェルシーの現在の補強戦略を痛烈に批判した。スタンフォード・ブリッジで多数のタイトルを獲得した時代の基準から大きく逸脱していると指摘した。ロマン・アブラモビッチ体制下では、あらゆる戦線で支配力を発揮するため、最高峰の才能を集めることが目標だった。しかし現在は方向性を失い、明確なスポーツ的アイデンティティを欠いている。
「チェルシーの使命は世界最高の選手を獲得することだった。なぜなら、我々は可能な限りのすべての大会で優勝しようとしていたからだ」とコールは『サン・スポーツ』のインタビューで語った。「だから、どこで選手を探せばいいかは分かっていた。正直なところ、今のチェルシーがどこで選手を探しているのかさえ分からない。若手に莫大な資金を投じているが、彼らを取り巻くサポート体制が全く整っていない。それが現実だ」
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ストーンズとレヴァンドフスキが救世主となるか？
チーム再建へ、コールは今夏退団予定のマンチェスター・シティDFジョン・ストーンズとバルセロナFWロベルト・レヴァンドフスキを理想候補に挙げた。 レヴィ・コルウィルの復帰で守備は改善したが、コールはストーンズのようなベテランならさらにレベルを上げられると判断。レヴァンドフスキは得点力不足を解消し、若手FWの指導者も務めると期待される。
コールは「すぐに戦力になる経験豊富な選手が必要だ」と語った。 「獲得可能な選手を見ると、ジョン・ストーンズが思い浮かぶ。レヴァンドフスキは契約最終盤で、我々はセンターフォワードが必要だ。彼はプレミアリーグやロンドンに興味を持つだろう。1年契約で35試合出場し、リアム・デラップやジョアン・ペドロを導いてほしい。」
スタンフォード・ブリッジの「崩壊した」文化を立て直す
リーダーシップの欠如が外部から批判されている。暫定監督のカルム・マクファーレンは先日、解説者ジェイミー・キャラガーがチェルシーを「崩壊したクラブ」と評したことに反論した。コールもチームの雰囲気が悪質だと認め、現在の状況を「教師のいない優秀な生徒たち」に例えた。彼は、アレハンドロ・ガルナチョのようなウイング選手が苦しんでいることを挙げ、適切な体制がなければ若き才能が萎んでしまうと警告した。
「世界最高の科学者を集めても、指導者がいなければ成長できない」とコールは警告する。また、昨季ジョーダン・ヘンダーソン獲得は嘲笑されたが、チームに欠ける「目に見えない要素」をもたらしただろうと語った。
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「スペシャル・ワン」の帰還
コールは、選手層の問題を超え、チェルシーのチーム文化を立て直すには馴染みのある監督が必要だと主張。公の場でジョゼ・モウリーニョの3度目の就任を検討するようクラブに強く訴えている。彼は「モウリーニョなら崩壊した基盤を再建し、ファンと選手両方の尊敬を集められる唯一の存在だ」と語る。
コールは「クラブが今できる最善かつ現実的な策は、ジョゼ・モウリーニョを招へいすることだ」と主張する。「『これが我々にできることだ』と伝え、ただ彼にクラブの指揮を任せるべきだ。『私のクラブを再建してくれ。我々は一歩引くから、君がチームを正しい軌道に戻してくれ』と伝えるんだ。彼に長期契約を与え、選手やファンにはこの移行期を耐え忍ぶよう伝えるべきだ」