ロベルト・レヴァンドフスキとジョン・ストーンズを獲得せよ！世界最高選手獲得計画を白紙にしたチェルシーに、移籍アドバイス。

チーム再建へ、コールは今夏退団予定のマンチェスター・シティDFジョン・ストーンズとバルセロナFWロベルト・レヴァンドフスキを理想候補に挙げた。 レヴィ・コルウィルの復帰で守備は改善したが、コールはストーンズのようなベテランならさらにレベルを上げられると判断。レヴァンドフスキは得点力不足を解消し、若手FWの指導者も務めると期待される。

コールは「すぐに戦力になる経験豊富な選手が必要だ」と語った。 「獲得可能な選手を見ると、ジョン・ストーンズが思い浮かぶ。レヴァンドフスキは契約最終盤で、我々はセンターフォワードが必要だ。彼はプレミアリーグやロンドンに興味を持つだろう。1年契約で35試合出場し、リアム・デラップやジョアン・ペドロを導いてほしい。」



