Getty Images
翻訳者：
ロベルト・レヴァンドフスキが今夏バルセロナを去る見通し、理想的な後継者が見つかった
ポーランドの象徴、その時代の終わりが近づいている
BBCスポーツのギレム・バラゲ氏によると、レヴァンドフスキは今シーズン限りでバルセロナを退団し、4年間成功を収めたカタルーニャでのキャリアに幕を閉じる。2022年の加入以来、このポーランド人ストライカーは公式戦約120得点を挙げる活躍を見せた。得点力は衰えていないが、来シーズン開始時には38歳になる。 クラブは1年の契約延長を提示したが、大幅な減俸と役割縮小が条件だったため、本人は受け入れなかった。
- Getty Images Sport
イタリアの強豪クラブが移籍争奪戦をリードしている
報道によると、ユヴェントスとACミランは今夏、フリーエージェントとなるレヴァンドフスキの獲得に向けて本格的に協議している。両クラブは彼がトップレベルで求める重要な役割を提供したい考えだ。メジャーリーグサッカー（MLS）のシカゴ・ファイアも関心を示したが、本人が欧州残留を優先するため話は下火になったという。 バルセロナ退団が迫るベテランは、欧州の古豪で攻撃の軸となる可能性に強く惹かれている。
ジュリアン・アルバレス獲得競争
彼の退団が確実視される中、バルセロナは世界クラスの後継者探しに注力している。バラゲ氏によると、クラブは今夏、フリアン・アルバレスの獲得を最優先する。しかし、バルサの財政状況を考えると、アルゼンチン人選手の獲得は容易ではない。報道では、アトレティコ・マドリードは彼を約1億2000万ユーロと評価しており、この金額が大きな壁となる。
- Getty Images Sport
次は何が待っているのでしょうか？
夏の移籍市場を前に、バルセロナは財政を立て直し、早期にトップ選手を獲得する必要がある。一方、レヴァンドフスキはハンス・フリック監督率いるチームがリーガ連覇を目指す中、バルサでのキャリアを華々しく締めくくりたい。チームは5月2日、オサスナ戦で再開する。