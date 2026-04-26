ロベルト・レヴァンドフスキが今夏バルセロナを去る見通し、理想的な後継者が見つかった

報道によると、ユヴェントスとACミランは今夏、フリーエージェントとなるレヴァンドフスキの獲得に向けて本格的に協議している。両クラブは彼がトップレベルで求める重要な役割を提供したい考えだ。メジャーリーグサッカー（MLS）のシカゴ・ファイアも関心を示したが、本人が欧州残留を優先するため話は下火になったという。 バルセロナ退団が迫るベテランは、欧州の古豪で攻撃の軸となる可能性に強く惹かれている。