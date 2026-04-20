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ロベルト・レヴァンドフスキがリヴァプールへ？ ウーゴ・エキティケの負傷やバルセロナからのフリー移籍の可能性にもかかわらず、このベテランストライカーはリヴァプールに合わない。
リヴァプールは次の移籍市場でストライカーをもう1人獲得する必要があるか？
フランス代表FWエキティケはアキレス腱断裂で9か月以上の離脱が見込まれる。マージーサイドでのデビューシーズンに17得点を挙げた23歳は、長いリハビリが待っている。 クラブ史上最高額で加入したイサクは骨折から復帰したものの、1億2500万ポンド（1億6900万ドル）の移籍金に見合う活躍ができず、20試合で3得点にとどまっている。
さらに、サラーの去就も懸案だ。リヴァプールは契約最終年を解除し、夏に退団することが合意されている。プレミアリーグとチャンピオンズリーグ制覇を経験し、通算257得点を挙げた彼の後継者が必要だ。
後任監督候補のアーネ・スロットや次期指揮官は、元ドルトムント、バイエルンのエース、レヴァンドフスキの獲得を検討すると報じられている。
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元バイエルンのスター、レヴァンドフスキはアンフィールドにとって賢明な補強となるだろうか？
移籍が理にかなっているか問われた際、現在は英国のカジノブランドを探すプレイヤーを支援する主要プラットフォーム「Casino.org」の広報を務める元リヴァプールFWオーウェンはGOALに語った。「リヴァプールがそんなことをするとは思えない。ストライカーが必要だと言われるが、獲得は想像できない。
巨費を投じて獲得したばかりのストライカーが2人もいるのに、その2人を同時に起用することすら難しい。 1人は復帰したばかり、もう1人も長期離脱ではない。新シーズン開始か年末には戻るだろう。その上、クラブ史上最高額でイサクも獲得したばかりだ。
高額で獲得した2人が同時に離脱するのは痛手だが、同じポジションにまた大物を取るというのは驚きだ。他のポジションが先だろう」
オーウェンは、得点力のあるレヴァンドフスキが控え役を望むとは思っていない。
8月に38歳になるレヴァンドフスキは毎週出場できない見込みだが、アンフィールドでサポート役に甘んじるかについて問われたオーウェンは「わからない。そうは思えない」と語った。 あのような選手なら、ベンチに座ってあまりプレーできない状況に満足できるとは思えない。エキティケやイサクもいるし、想像できない。
特定のポジションで短期的に穴埋めをするなら理解できる。若手が台頭したり、問題が起きたり、長期離脱者が出たりした場合ならね。 今のリヴァプールの陣容は極めてアンバランスだ。そこにさらにセンターフォワードを加えるのは賛成できない。そのポジションはすでに機能しているのか不透明だ。全員が万全なら、誰かを本来のポジション以外で起用することになるかもしれない。
もう1人獲るなんて考えられない。昨夏の補強でバランスを崩したのだから、修正すべきだ。今さら追加すれば、事態は悪化するだけだ」
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リバプールが選手を獲得する際に最も重視していることは何でしょうか？
レヴァンドフスキはカンプ・ノウを去るにあたり、サウジ・プロリーグやMLSのクラブから関心が寄せられており、中東や米国ならレギュラーとしてプレーできるだろう。
リヴァプールは出場機会を保証できず、来夏の補強候補は別選手に切り替える見込みだ。サラーの去就が不透明なため、優先度はサイドアタッカーの補強にあり、移籍金や年俸はセンターフォワードよりそのポジションに回されるだろう。