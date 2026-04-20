フランス代表FWエキティケはアキレス腱断裂で9か月以上の離脱が見込まれる。マージーサイドでのデビューシーズンに17得点を挙げた23歳は、長いリハビリが待っている。 クラブ史上最高額で加入したイサクは骨折から復帰したものの、1億2500万ポンド（1億6900万ドル）の移籍金に見合う活躍ができず、20試合で3得点にとどまっている。

さらに、サラーの去就も懸案だ。リヴァプールは契約最終年を解除し、夏に退団することが合意されている。プレミアリーグとチャンピオンズリーグ制覇を経験し、通算257得点を挙げた彼の後継者が必要だ。

後任監督候補のアーネ・スロットや次期指揮官は、元ドルトムント、バイエルンのエース、レヴァンドフスキの獲得を検討すると報じられている。