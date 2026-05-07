レヴァンドフスキは現役終盤を迎えているが、ベンチ入りするつもりはないと明言している。バルセロナのフォワードは最近、引退後の計画を振り返り、長年のトップレベルでのプレッシャーから、コーチとしてのストレスには全く興味がないと語った。彼は「コーチになるのはとても大変だ」と認めた。

指導者転身は選択肢から外れ、彼は現役生活最後の章を意義あるものにすると決意している。その舞台が現在リーグ制覇へ進めるバルセロナで続くのか、ACミランへの移籍となるのかは不明だ。一方、ユヴェントスが若くコストパフォーマンスに優れた選手を探しているため、トリノ移籍の可能性は日ごとに低下している。