AFP
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ロベルト・レヴァンドフスキがフリーエージェントでバルセロナを去ろうとしている中、ユヴェントスが彼の移籍に冷淡な理由
金銭面の要求がトリノ移籍を頓挫させる
レヴァンドフスキのセリエA移籍は難航している。代理人のザハヴィ氏はイタリアで複数クラブと交渉したが、ユヴェントスは高額な移籍金を理由に消極的だ。
レヴァンドフスキは6月30日にバルセロナとの契約が切れるため、延長がなければフリーエージェントになる。だが、年齢と高額年俸がネックとなり、クラブはキャリア終盤の選手に大型契約を提示するより、財政の持続性を重視する方針だという。
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レヴァンドフスキ、次の去就をほのめかす？
ユヴェントスは一歩後退したものの、レヴァンドフスキは来季の去就について沈黙を保っている。チャリティー配信でイタリアのビッグクラブからの関心が話題になると、彼は「近いうちに話すよ」とだけ述べた。
この発言を受け、ACミランは警戒を強める。スペインを去る場合、次なる移籍先候補の筆頭にACミランが挙げられるからだ。年齢を重ねても得点力は衰えず、今季バルセロナで42試合18得点をマークしている。
ユヴェントスにおけるヴラホヴィッチの存在感
ユヴェントスがレヴァンドフスキへの関心を冷ましている背景には、ストライカーを巡る内部のジレンマがある。セルビア人FWドゥシャン・ヴラホヴィッチの短期契約延長交渉が難航しており、クラブは金銭面で対立している。この問題を解決できなければ、さらに年上で高年俸のレヴァンドフスキを獲得するのは取締役会を説得しづらい。
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経営陣は今後の関与を否定した
レヴァンドフスキは現役終盤を迎えているが、ベンチ入りするつもりはないと明言している。バルセロナのフォワードは最近、引退後の計画を振り返り、長年のトップレベルでのプレッシャーから、コーチとしてのストレスには全く興味がないと語った。彼は「コーチになるのはとても大変だ」と認めた。
指導者転身は選択肢から外れ、彼は現役生活最後の章を意義あるものにすると決意している。その舞台が現在リーグ制覇へ進めるバルセロナで続くのか、ACミランへの移籍となるのかは不明だ。一方、ユヴェントスが若くコストパフォーマンスに優れた選手を探しているため、トリノ移籍の可能性は日ごとに低下している。