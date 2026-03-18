AFP
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ロベルト・レヴァンドフスキがニューカッスルを圧倒する試合で2得点を挙げ、リオネル・メッシのチャンピオンズリーグ記録を更新した
バルセロナが見事な勝利で準々決勝進出を決めた
カタルーニャの巨人は水曜日、合計スコア8-3という圧倒的な勝利で次ラウンド進出を決めた。第1戦ではセント・ジェームズ・パークで1-1の緊迫した引き分けに終わり、96分にラミン・ヤマルのPKで辛くも引き分けに持ち込んだが、第2戦は壮絶な大勝となった。前半にアンソニー・エランガに2点を奪われたものの、ホームチームは見事な巻き返しを見せた。 ラフィーニャとマルク・ベルナルのゴールでマグパイズ（ニューカッスル）の得点を帳消しにした後、ラミン・ヤマルがハーフタイム直前にPKを決め、ホームチームが主導権を握った。
後半に入るとバルセロナは圧巻のプレーを見せ、フェルミン・ロペスとラフィーニャのゴールに挟まれる形でレヴァンドフスキが2得点を挙げ、合計スコア8-3での勝利を決定づけた。
クラブのレジェンドを超える
このポーランド人ストライカーが後半に決めた2ゴールは、単に勝利を確実なものにしただけでなく、歴史を塗り替えた。56分と61分にゴールを決めた37歳の彼は、チャンピオンズリーグでの通算得点数を41に伸ばし、メッシが保持していた40というこれまでの記録を塗り替えた。 このベテランFWの欧州での活躍は、14年以上前にボルシア・ドルトムント所属時にオリンピアコス戦で始まったもので、現在では同大会通算107ゴールを誇っている。その決定力あるフィニッシュは、欧州史上最も冷酷なストライカーの一人としての彼のレガシーを確固たるものにしている。
すべての大会を通じて安定した攻撃力
この歴史的な偉業は、年齢に屈することなく活躍を続けるこのベテラン選手の、衰えを知らない影響力と長きにわたる活躍を浮き彫りにしている。今シーズン、全大会通算36試合に出場し、16ゴールと3アシストを記録している。その内訳は、リーガ・エスパニョーラで11ゴール、欧州カップ戦で4ゴール、スペイン・スーパーカップで1ゴールとなっている。 さらに、ニューカッスル戦で決めた2ゴールにより、バルセロナでのチャンピオンズリーグ通算得点は23ゴールとなった。彼は現在、リバウドとルイス・スアレスが持つ25ゴールの記録に急速に迫っており、クラブのチャンピオンズリーグ歴代得点ランキングでさらに上位を目指す。
国内での圧倒的な地位と、今後待ち受ける欧州での課題
今後の展望としては、アトレティコ・マドリードとの準々決勝が待ち受けている。アトレティコはトッテナム・ホットスパーとの第1戦を5-2で制している。国内リーグでは、カタルーニャのチームは28試合で勝ち点70を獲得し、レアル・マドリードに4ポイントの差をつけてラ・リーガの首位を快走している。 国内での栄冠を目指す彼らの戦いは、3月22日のラージョ・バジェカーノとのホーム戦を経て、4月4日にはディエゴ・シメオネ率いるアトレティコ・マドリードとの重要なリーグ戦が控えている。この一戦は、両チームがチャンピオンズリーグで対戦するわずか数日前のこととなる。その後も過密日程は続き、4月12日にはエスパニョールとの地元ダービーが予定されており、彼らは複数の戦線でタイトル獲得を目指している。
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