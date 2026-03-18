ロベルト・レヴァンドフスキがニューカッスルを圧倒する試合で2得点を挙げ、リオネル・メッシのチャンピオンズリーグ記録を更新した

カタルーニャの巨人は水曜日、合計スコア8-3という圧倒的な勝利で次ラウンド進出を決めた。第1戦ではセント・ジェームズ・パークで1-1の緊迫した引き分けに終わり、96分にラミン・ヤマルのPKで辛くも引き分けに持ち込んだが、第2戦は壮絶な大勝となった。前半にアンソニー・エランガに2点を奪われたものの、ホームチームは見事な巻き返しを見せた。 ラフィーニャとマルク・ベルナルのゴールでマグパイズ（ニューカッスル）の得点を帳消しにした後、ラミン・ヤマルがハーフタイム直前にPKを決め、ホームチームが主導権を握った。

後半に入るとバルセロナは圧巻のプレーを見せ、フェルミン・ロペスとラフィーニャのゴールに挟まれる形でレヴァンドフスキが2得点を挙げ、合計スコア8-3での勝利を決定づけた。