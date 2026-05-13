サウジ・プロリーグが提示したオファーは、最近の巨額投資の中でも前例のない規模だ。レヴァンドフスキには1シーズンあたり9000万ユーロという破格の年俸が提示され、キャリア最高額を更新する。これはカタルーニャでの現在の収入をはるかに上回る。

スペイン紙『AS』は地政学的な懸念から中東移籍に消極的と伝えていたが、この破格の条件で状況は一変した。バルセロナは財政難が続くため、高年俸の Lewandowski が移籍すれば給与負担が大幅に減る。