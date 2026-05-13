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ロベルト・レヴァンドフスキがサウジ・プロリーグから破格の契約オファーを受けた。退団が迫るバルセロナを離れる見込みだ。
アル・ヒラルがバルセロナのスター選手争奪戦でリード
サウジ・プロリーグのアル・ヒラルが正式オファーを提示したと報じられ、レヴァンドフスキの去就が注目されている。同メディアによると、リヤドを本拠地とするクラブは37歳のストライカー獲得に意欲的だ。
ここ数週間、ユヴェントス、ACミラン、MLSのシカゴ・ファイヤーも関心を示したが、現時点でアル・ヒラルが最有力だ。情報筋は「レヴァンドフスキがラ・リーガに別れを告げるため、オファーを受け入れようとしている」と明かした。
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提示された膨大な金額条件
サウジ・プロリーグが提示したオファーは、最近の巨額投資の中でも前例のない規模だ。レヴァンドフスキには1シーズンあたり9000万ユーロという破格の年俸が提示され、キャリア最高額を更新する。これはカタルーニャでの現在の収入をはるかに上回る。
スペイン紙『AS』は地政学的な懸念から中東移籍に消極的と伝えていたが、この破格の条件で状況は一変した。バルセロナは財政難が続くため、高年俸の Lewandowski が移籍すれば給与負担が大幅に減る。
ヨーロッパのアイコンたちとの再会の可能性
レヴァンドフスキがアル・ヒラルへ移籍すれば、元インテル監督シモーネ・インザーギ率いる野心的なチームに加わる。同チームには元レアル・マドリードのバロンドール受賞者カリム・ベンゼマ、セルゲイ・ミリンコヴィッチ＝サヴィッチ、ルーベン・ネヴェス、カリドゥ・クリバリといったスターが揃う。
本拠地リヤドを置く同クラブは、マルコム、テオ・エルナンデス、ダーウィン・ヌニェスも獲得するなど補強を強化。レヴァンドフスキが加われば、欧州のエリートリーグを離れるものの、アジア制覇を目指すプロジェクトで存在感を示し続けるだろう。
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中東の冒険の代償
サウジアラビア移籍は、レヴァンドフスキのチャンピオンズリーグでの記録更新の終焉を意味する。彼は同大会で史上屈指の得点王として知られる。欧州最高峰の舞台を離れ、サウジ・プロリーグのアル・ヒラルで優勝を目指す新顔となる。