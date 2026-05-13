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CA Osasuna v FC Barcelona - LaLiga EA SportsGetty Images Sport
Khaled Mahmoud

翻訳者：

ロベルト・レヴァンドフスキがサウジ・プロリーグから破格の契約オファーを受けた。退団が迫るバルセロナを離れる見込みだ。

ロベルト・レヴァンドフスキ
アル・ヒラル
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移籍情報

サウジ・プロリーグの関心が高まる中、ロベルト・レヴァンドフスキはバルセロナを離れる可能性が近づいている。ベテランFWは、今夏中東へ移籍するため、生涯を変える高額契約を受け入れる寸前と報じられている。

  • アル・ヒラルがバルセロナのスター選手争奪戦でリード

    サウジ・プロリーグのアル・ヒラルが正式オファーを提示したと報じられ、レヴァンドフスキの去就が注目されている。同メディアによると、リヤドを本拠地とするクラブは37歳のストライカー獲得に意欲的だ。

    ここ数週間、ユヴェントス、ACミラン、MLSのシカゴ・ファイヤーも関心を示したが、現時点でアル・ヒラルが最有力だ。情報筋は「レヴァンドフスキがラ・リーガに別れを告げるため、オファーを受け入れようとしている」と明かした。

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    提示された膨大な金額条件

    サウジ・プロリーグが提示したオファーは、最近の巨額投資の中でも前例のない規模だ。レヴァンドフスキには1シーズンあたり9000万ユーロという破格の年俸が提示され、キャリア最高額を更新する。これはカタルーニャでの現在の収入をはるかに上回る。

    スペイン紙『AS』は地政学的な懸念から中東移籍に消極的と伝えていたが、この破格の条件で状況は一変した。バルセロナは財政難が続くため、高年俸の Lewandowski が移籍すれば給与負担が大幅に減る。

  • ヨーロッパのアイコンたちとの再会の可能性

    レヴァンドフスキがアル・ヒラルへ移籍すれば、元インテル監督シモーネ・インザーギ率いる野心的なチームに加わる。同チームには元レアル・マドリードのバロンドール受賞者カリム・ベンゼマ、セルゲイ・ミリンコヴィッチ＝サヴィッチ、ルーベン・ネヴェス、カリドゥ・クリバリといったスターが揃う。

    本拠地リヤドを置く同クラブは、マルコム、テオ・エルナンデス、ダーウィン・ヌニェスも獲得するなど補強を強化。レヴァンドフスキが加われば、欧州のエリートリーグを離れるものの、アジア制覇を目指すプロジェクトで存在感を示し続けるだろう。


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    中東の冒険の代償

    サウジアラビア移籍は、レヴァンドフスキのチャンピオンズリーグでの記録更新の終焉を意味する。彼は同大会で史上屈指の得点王として知られる。欧州最高峰の舞台を離れ、サウジ・プロリーグのアル・ヒラルで優勝を目指す新顔となる。

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