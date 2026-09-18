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ロベルト・マンチーニ、9人の新顔を含むUEFAネーションズリーグに向けたイタリア代表34人を選出
マンチーニが2度目の任期をスタート
マンチーニが、イタリアの今後のUEFAネーションズリーグに向けた34人の招集メンバーを発表した。7月末に2030年までの契約を結んで代表監督に復帰した指揮官は、復帰後最初の数試合に向けて大胆な選択を下している。イタリアは今後の2週間のインターナショナルブレークで、ヴィンチェンツォ・モンテッラ率いるトルコと2度対戦するほか、ベルギー、フランスとも対戦する。マンチーニ新体制は、9月25日金曜日にローマのスタディオ・オリンピコでベルギーを迎える一戦で幕を開ける。
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新たに9人の選手が招集を受ける
マンチーニは9選手を初招集し、チームの刷新を図った。新たな顔ぶれには、ボローニャのGKマッシモ・ペッシーナ、ローマのDFダニエレ・ギラルディ、ブレントフォードのSBマイケル・カヨデが含まれる。さらに、モンツァのDFエディ・クアディオ、カリアリのMFアレッサンドロ・ロマーノ、スポルティングCPの逸材イッサ・ドゥンビアも名を連ねた。
前線の選択肢も強化されており、サッスオーロのFWセバスティアーノ・エスポジト、ナポリのFWアントニオ・ヴェルガラ、ニュルンベルクのFWモハメド・アリ・ゾマが加わった。初招集組に加え、マンチーニは直近の親善試合に関与していたクリスタル・パレスのDFオネスト・アハノールと、ボルシア・ドルトムントのFWサムエレ・イナシオも引き続き信頼した。
見慣れた顔ぶれが再びチームに戻る
このメンバーには、長期間にわたって代表から遠ざかっていた選手たちの注目すべき復帰も含まれている。マンチーニ監督はフィオレンティーナのMFニコロ・ファジョーリとウディネーゼのアタッカーニコロ・ザニオーロを再招集した。両選手とも、イタリア代表で最後にプレーしたのは2024年10月だった。一方で、トリノのMFロランド・マンドラゴラもサプライズで再招集されており、代表での前回出場は2021年3月までさかのぼる。予想されていた通り、チェルシーのDFマルコ・パレストラは今回のメンバーから外れた。今季は負傷が長引いており、まだ出場していないためだ。
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イタリア代表の次は？
イタリア代表は9月21日（月）、コヴェルチャーノでのキャンプで最初のトレーニングセッションを行う。ベルギー戦の後、9月28日にはトルコとのアウェー戦に臨む。その後、10月2日（金）にはジネディーヌ・ジダン率いるフランスと敵地で対戦し、最後は10月5日にボローニャのスタディオ・ダッラーラでトルコを迎え、インターナショナルウィンドウを締めくくる。
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