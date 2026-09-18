マンチーニは9選手を初招集し、チームの刷新を図った。新たな顔ぶれには、ボローニャのGKマッシモ・ペッシーナ、ローマのDFダニエレ・ギラルディ、ブレントフォードのSBマイケル・カヨデが含まれる。さらに、モンツァのDFエディ・クアディオ、カリアリのMFアレッサンドロ・ロマーノ、スポルティングCPの逸材イッサ・ドゥンビアも名を連ねた。

前線の選択肢も強化されており、サッスオーロのFWセバスティアーノ・エスポジト、ナポリのFWアントニオ・ヴェルガラ、ニュルンベルクのFWモハメド・アリ・ゾマが加わった。初招集組に加え、マンチーニは直近の親善試合に関与していたクリスタル・パレスのDFオネスト・アハノールと、ボルシア・ドルトムントのFWサムエレ・イナシオも引き続き信頼した。