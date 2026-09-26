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ロベルト・マンチーニ、ベルギーに痛恨のネーションズリーグ敗戦後もイタリア代表選手たちを擁護 ブーイングを一蹴
マンチーニ、オリンピコでのブーイングに反応
マンチーニ監督は、スタディオ・オリンピコで行われたイタリアにとって期待外れのネーションズリーグ、ベルギー戦の後も落ち着いた様子を見せた。20分、イタリア代表デビュー戦となったアレッサンドロ・ロマーノが中盤中央でパスをミスし、その後の素早いカウンターを突かれてミカ・ゴッツがアウェーチームに先制点をもたらした。イタリアは反撃を見せたものの、主審が前半終了の笛を吹くとフラストレーションが再び表面化し、チームはホームサポーターのあからさまなブーイングを浴びながらピッチを後にした。
スタンドのファンによる敵対的な反応について問われると、指揮官は現実的な姿勢を崩さなかった。マンチーニ監督は『Sky Sport Italia』に対し、こう語っている。 「負ければ、ああした声が聞こえるのはごく普通のことだと思う。やるべきことはただ一つ、仕事を続けることだけだ。ベルギー戦のように、これからはかなり厳しい試合になると分かっている。敗戦が1つや2つあったからといって落ち込まず、やり続けなければならない」
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ハイプレスと不運
前後半で対照的な内容となった一戦を振り返り、マンチーニは、イタリアが格上の相手に対して立ち上がりに苦しみ、動きの鈍い序盤を「耐える」形になったと認めた。ただ、後半開始後には明確な立て直しがあったとし、高い位置からのプレスで決定機を生み出した25分間のエネルギッシュな時間帯を称賛した。最終的には、不運さと決定的な2点目によって反撃の望みは絶たれ、試合はそこで決着した。
マンチーニは90分間についてバランスの取れた見方を示し、前半は自分たちの選手にとって厳しい内容だったと認めた。「そういうことだ。素晴らしいチームを相手に戦い、前半は彼らに苦しめられたし、我々は耐える展開だった」とマンチーニは語った。「だが後半は最初の25分間を非常にうまく戦った。いいプレスができ、チャンスも作った。運がなかったが、2点目を決められた時点で試合は終わった」
歴史の重圧を乗り越えて
一方、マンチーニは会見で、輝かしい歴史を持つイタリア代表の重圧についても言及し、選手たちに対して過去の失敗やそのユニフォームに伴う期待にくよくよするのではなく、前を向くよう促した。現在の戦術的な形はまだ構築途中だと強調し、ピオ・エスポジトのような若い才能を新たなシステムに組み込むことの難しさにも触れた。クラブレベルでは、こうした選手たちの多くが異なる構造の中でプレーしているため、代表チーム特有の要求へ適応するには、実戦の1時間だけでは足りないプロセスだと指摘した。この再建期を乗り越えるには、前向きな姿勢が必要だと強調している。
「このやり方でプレーしたのは初めてだ。ピオを中央に置き、両サイドにキーンとカンビアーギを配置した。インテルではピオは違う形でプレーしているし、60分では十分ではあり得ない」とマンチーニは述べた。
また、4度のワールドカップ優勝を誇る代表を背負う精神的な側面についても触れた。「少し重くのしかかるものではあるが、それは手放さなければならない。過去に何があったかを考えていてはならない。前向きに考えなければならないし、変えられないことをいつまでも考えていてはいけない」
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ファンの信頼を取り戻す
次戦でイタリアは敵地でトルコと対戦する。ネーションズリーグで早々に危機的状況へ陥るのを避けたいアズーリにとって、その一戦の重要性は極めて大きくなった。マンチーニ監督は、守備の安定感を維持しながら若い才能をチームに融合させる方法を見いだす必要がある。今回の敗戦は、現在のイタリアと欧州のトップレベルのチームとの間にある差を痛感させるものとなった。指揮官はネーションズリーグでの最近のつまずきにもかかわらず、チームの歩みに楽観的な姿勢を崩さなかった。最後に「エベレストの頂上に立ったとき、もっと美しいものになる。負ければファンは怒る」と締めくくった。
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