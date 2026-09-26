一方、マンチーニは会見で、輝かしい歴史を持つイタリア代表の重圧についても言及し、選手たちに対して過去の失敗やそのユニフォームに伴う期待にくよくよするのではなく、前を向くよう促した。現在の戦術的な形はまだ構築途中だと強調し、ピオ・エスポジトのような若い才能を新たなシステムに組み込むことの難しさにも触れた。クラブレベルでは、こうした選手たちの多くが異なる構造の中でプレーしているため、代表チーム特有の要求へ適応するには、実戦の1時間だけでは足りないプロセスだと指摘した。この再建期を乗り越えるには、前向きな姿勢が必要だと強調している。

「このやり方でプレーしたのは初めてだ。ピオを中央に置き、両サイドにキーンとカンビアーギを配置した。インテルではピオは違う形でプレーしているし、60分では十分ではあり得ない」とマンチーニは述べた。

また、4度のワールドカップ優勝を誇る代表を背負う精神的な側面についても触れた。「少し重くのしかかるものではあるが、それは手放さなければならない。過去に何があったかを考えていてはならない。前向きに考えなければならないし、変えられないことをいつまでも考えていてはいけない」