このパフォーマンスの大きな特徴は、イタリアの流動的な3トップにあり、トルコの最終ラインに絶えず問題を突きつけた。マンチーニは、この戦術的な配置が特定のスペースを突くために設計されたものだと説明し、相手を惑わせ続けるために、それぞれの攻撃の出口に異なる役割を与えたと明かした。この戦略は、ピッチを横に広げながら同時に中央のエリアも使って数的優位を生み出すものだった。そのプランは明らかに奏功し、この一戦ではゴールが次々と生まれた。

マンチーニはさらに、粘り強いホームのトルコを相手にこのシステムを正しく機能させるため、FW陣に与えた具体的な指示について詳しく語った。「私は攻撃陣に対して、2人ともワイドにスタートするよう求めていた。セバスティアーノ［エスポジト］は左で幅を取って残り、一方で［ジャコモ］ラスパドーリは内側に入って、右で攻撃参加できる［マイケル］カヨーデとともに、ピオ {エスポジト] を助けなければならなかった。それから後半には、予想どおりで当然のことだが、トルコの反撃があった」と指揮官は付け加え、試合中の流れの変化にも言及した。