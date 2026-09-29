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ロベルト・マンチーニ、トルコでの圧勝後に厳しいピッチで力を発揮したイタリア代表選手たちを称賛
厳しいコンディションの中でも技術の高さが際立つ
マンチーニ監督は、ベルギー戦での残念な敗戦から立て直した後、選手たちが示したプロ意識をすぐに称賛した。ブursaでの圧勝後に語った指揮官は、難しい環境にチームとしてどう対応したかを誇りに思うと述べた。トルコでの大雨はイタリアの流れるようなパスサッカーを狂わせかねなかったが、アウェーのイタリアは90分を通して落ち着きと決定力を保った。
このパフォーマンスを振り返り、マンチェスター・シティの元指揮官は、この結果がチームの士気にとって重要だと指摘した。「難しいピッチで選手たちは良いプレーを見せたし、簡単ではなかったので満足している」とマンチーニ監督は 『Sky Sport Italia』 に語った。「素晴らしいプレーを見せてくれた。彼らにとってうれしいし、それに値する内容だった」
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戦術的柔軟性と攻撃時の動き
このパフォーマンスの大きな特徴は、イタリアの流動的な3トップにあり、トルコの最終ラインに絶えず問題を突きつけた。マンチーニは、この戦術的な配置が特定のスペースを突くために設計されたものだと説明し、相手を惑わせ続けるために、それぞれの攻撃の出口に異なる役割を与えたと明かした。この戦略は、ピッチを横に広げながら同時に中央のエリアも使って数的優位を生み出すものだった。そのプランは明らかに奏功し、この一戦ではゴールが次々と生まれた。
マンチーニはさらに、粘り強いホームのトルコを相手にこのシステムを正しく機能させるため、FW陣に与えた具体的な指示について詳しく語った。「私は攻撃陣に対して、2人ともワイドにスタートするよう求めていた。セバスティアーノ［エスポジト］は左で幅を取って残り、一方で［ジャコモ］ラスパドーリは内側に入って、右で攻撃参加できる［マイケル］カヨーデとともに、ピオ {エスポジト] を助けなければならなかった。それから後半には、予想どおりで当然のことだが、トルコの反撃があった」と指揮官は付け加え、試合中の流れの変化にも言及した。
マイケル・カヨデにとって印象的なデビュー戦
この夜は、A代表初出場でゴールを決め、サイドで際立つパフォーマンスを見せたミヒャエル・カヨデにとって、とりわけ特別なものとなった。若き選手は緊張を感じさせる様子をまったく見せず、システムにスムーズに溶け込み、マンチーニが試合前の準備段階で思い描いていた攻撃面での脅威をもたらした。守備の役割と果敢なオーバーラップを高いレベルで両立させる能力は、ブルサでのイタリア代表の戦術的アプローチにおける大きな見どころだった。
マンチーニはこのデビュー戦の選手を高く評価し、その貢献は単にスコアシートに名前を刻んだこと以上のものだったと強調した。「彼はとても良かった。代表での初戦だったし、彼にとって簡単ではなかった」と指揮官は記者団に説明した。「だが、ゴール以外の面でも良かった」
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フランス戦を前に勢いを築く
大勝ではあったが、イタリア代表を率いるマンチーニ監督は浮かれることなく、チームの成長に対して冷静な姿勢を保っている。この勝利は重要だったと強調しつつも、完成形ではなく、より長い道のりの一部として捉えるべきだと主張した。焦点はすぐに、世界最高峰の相手であるフランスとの注目の一戦へ向けた回復と準備に移る。イタリア代表にとって、そこではさらに大きなものが懸かってくる。
前回の試合と比較しながら、マンチーニ監督はこの勝利が選手たちにもたらす精神面での効果を強調した。「ベルギー戦の敗戦と同じだけ価値がある」と、さらにこう説明した。「大事なのは、選手たちが自分たちには良いことができると理解したことだ。しかし、道のりはまだ長い。今は力を回復させなければならない。その後にはフランスとの難しい試合があるからだ」
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