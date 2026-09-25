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ロベルト・マンチーニ監督に戦術的な頭痛の種？ イタリア指揮官がベルギー戦を前に2つの大きな選考上のジレンマを明かす
イタリアのスタメン発表を待つ状況
マンチーニ監督は、イタリアがベルギーをホームに迎える準備を進める中、イタリアの先発メンバーの発表を金曜朝まで遅らせる見通しだ。UEFAネーションズリーグの一戦はローマのスタディオ・オリンピコで行われ、英国時間19時45分にキックオフを迎える。
マンチーニ監督は、チームを最終決定する前に、なお2つの重要な選考上の疑問を解消しなければならない。ニコロ・ザニオーロ、モイーズ・キーン、ニコロ・カンビアーギの3人はいずれも先発の座を争っており、この3選手は右サイド、左サイドのいずれでもプレー可能だ。
この試合は、代表監督にとって待望のタッチライン復帰となる。チームはグループAの厳しい戦いに臨み、同組には強豪フランスとビンチェンツォ・モンテッラ率いるトゥルキエも入っている。
- AFP
即効性のある勝利の特効薬探し
マンチーニが、激動の時期を経て再建を切実に必要としている代表チームに復帰する。イタリアをEURO2020優勝に導きながら、その後2022年ワールドカップ出場を逃した同監督は、2023年8月に物議を醸しつつその職を去った。今、新たに崩壊状態からの立て直しを託された復帰指揮官は、ファンの支持を取り戻すためにも即座の成功が不可欠だと理解している。
「最初から良いプレーをすることだ。この試合に向けた準備期間がわずか2日しかなかったことを考えれば、簡単ではないだろう」と、マンチーニは『Football Italia』が伝えたコメントで記者団に語った。「代表サッカーとはこういうものだ。素早く物事を進め、結果を出さなければならない。それだけが、我々を苦しめているものへの唯一の薬だ」
先発メンバーについては、マンチーニはこう話した。「先発11人はほぼ固まっているが、2つの迷いがある。明日の朝に決めるつもりだ。カンビアギは右でも左でもプレーできるし、キーンやザニオーロも同じだ。サンドロ・トナーリは到着した時に軽いフィジカル面の問題を抱えていたが、その後は何も感じていないので、おそらく問題ないだろう」
ネーションズリーグのファイナル4進出を目指して
準備期間が極めて短いことで、イタリアは非常に競争の激しいネーションズリーグのグループで脆さを抱えている。ただ、迫る難しい試合を乗り切るにあたり、マンチーニ監督はチームに明確かつ野心的な目標を掲げている。
「ネーションズリーグでファイナル4に進出したいと思っている。厳しいグループだから簡単ではないが、挑戦するつもりだ」とマンチーニ監督は付け加えた。「国歌が流れるのを聞くのが待ちきれない。こうした選手たちの多くは経験豊富で、当然プレッシャーもあるが、それは前向きなプレッシャーだ。なぜなら、サッカーをすることは彼らの情熱であり、それを楽しむ必要があるからだ」
- Getty
スタディオ・オリンピコでの一騎打ちに注目せよ
イタリアは金曜夜の舞台で、タレントを擁するベルギー相手に好スタートを切らなければならない。アズーリが大会の残りに向けて勢いを築くためには、ローマでの好結果が絶対に不可欠だ。
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