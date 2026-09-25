マンチーニ監督は、イタリアがベルギーをホームに迎える準備を進める中、イタリアの先発メンバーの発表を金曜朝まで遅らせる見通しだ。UEFAネーションズリーグの一戦はローマのスタディオ・オリンピコで行われ、英国時間19時45分にキックオフを迎える。

マンチーニ監督は、チームを最終決定する前に、なお2つの重要な選考上の疑問を解消しなければならない。ニコロ・ザニオーロ、モイーズ・キーン、ニコロ・カンビアーギの3人はいずれも先発の座を争っており、この3選手は右サイド、左サイドのいずれでもプレー可能だ。

この試合は、代表監督にとって待望のタッチライン復帰となる。チームはグループAの厳しい戦いに臨み、同組には強豪フランスとビンチェンツォ・モンテッラ率いるトゥルキエも入っている。