復活のきっかけとするため、マンチーニ監督は複数の実績あるスター選手に加え、代表デビューの可能性を持つ8人を含む34人の拡大メンバーを招集した。同監督は、新たな血を注入することが、ここ最近の予選敗退による後遺症を癒やすうえで不可欠だと考えている。こうした若い有望株は世界の舞台を逃したという精神的な重荷を背負っておらず、年長のプロにありがちな失われた「気楽さ」を持ってプレーしてくれることも期待している。

指揮官は、ベテランの導きに頼りつつも、若い選手たちには自由にプレーしてほしいと望んでいる。「若い選手を入れるのは正しいことだと思う。彼らを直接知ることができるからだ。それが将来、とても強いチームをつくるうえで最も重要なことだからだ」と説明した。「彼らはここに来られてとても喜んでいるし、代表チームのためにすべてを捧げたいと思っている。今後4年間で、私たちは何かを持ち帰ることになると分かっている……彼らには才能があり、必要なのはプレーする機会を与えられることだけだ」



