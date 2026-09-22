AFP
翻訳者：
ロベルト・マンチーニが自身の「裏切り」行為に言及、物議を醸したサウジアラビア行きの後にイタリアのファンの信頼を取り戻すことを誓う
物議を醸す復帰
マンチーニは2023年8月、予想外の形で職を辞して、わずか2週間後にサウジアラビア代表の指揮官に就任し、イタリアサッカー界に衝撃を与えた。この唐突な退任は、特に2021年にウェンブリーで欧州選手権制覇を成し遂げてから比較的間もない時期だったこともあり、サポーターに苦い後味を残した。
イタリア代表が3大会連続でワールドカップ出場を逃すという悲惨な時期を経て、イタリアサッカー連盟（FIGC）はこの7月、この指揮官の再任を決断した。危機にあるチームを立て直し、現在の低迷から導くという困難な任務を託されている。
- Getty Images Sport
許しを得る
復帰した指揮官は、ファンの一部から向けられる敵意について何の幻想も抱いていない。マンチーニは、5年前に母国を欧州制覇へ導いた実績が、現在の批判から自分を守ってくれるわけではないと受け止めている。「私は評価の貯金があるわけではない。あれは過去のことであり、何の意味も持たない」とマンチーニは認めた。
中東への突然の離任をめぐる反発について語った元マンチェスター・シティ、インテル指揮官は、サポーターの不満に理解を示した。そして、名誉挽回への道はピッチ上の結果しかないと強調した。「ファンが裏切られたと感じた時、怒る権利があると思うし、それを受け入れなければならない」とマンチーニは続けた。「彼らの信頼を取り戻すには、私たちがしっかりやり、代表チームを本来あるべき場所へ戻さなければならない。そうすれば物事は落ち着くだろう」
次世代を信頼する
復活のきっかけとするため、マンチーニ監督は複数の実績あるスター選手に加え、代表デビューの可能性を持つ8人を含む34人の拡大メンバーを招集した。同監督は、新たな血を注入することが、ここ最近の予選敗退による後遺症を癒やすうえで不可欠だと考えている。こうした若い有望株は世界の舞台を逃したという精神的な重荷を背負っておらず、年長のプロにありがちな失われた「気楽さ」を持ってプレーしてくれることも期待している。
指揮官は、ベテランの導きに頼りつつも、若い選手たちには自由にプレーしてほしいと望んでいる。「若い選手を入れるのは正しいことだと思う。彼らを直接知ることができるからだ。それが将来、とても強いチームをつくるうえで最も重要なことだからだ」と説明した。「彼らはここに来られてとても喜んでいるし、代表チームのためにすべてを捧げたいと思っている。今後4年間で、私たちは何かを持ち帰ることになると分かっている……彼らには才能があり、必要なのはプレーする機会を与えられることだけだ」
- AFP
過密日程を乗り切る
マンチーニの当面の焦点は、厳しいUEFAネーションズリーグ4連戦だ。まずは金曜日にホームで行われるベルギーとの重要な一戦に臨み、その3日後にはトルコと対戦する。その後、アズーリは10月2日にフランスと対戦し、10月5日には再びトルコと激突する。この大会で成功を収めれば、来年6月のネーションズリーグ・ファイナルズに向けた重要な足がかりとなり得る。
ただ、準備はすでに早い段階でのメンバー変更の影響を受けている。経験豊富な2人、フェデリコ・ディマルコとブライアン・クリスタンテが離脱し、マッテオ・ルッジェーリとサムエレ・リッチにチャンスが巡ってきた。マンチーニは、ユーロ2028決勝でウェンブリーに戻ることのできる支配的なチームの構築を目指す中、この追加招集組に最大限の働きを求めることになる。
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