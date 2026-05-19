ボーンマスは、1500万ユーロ（1300万ポンド／1700万ドル）で完全移籍したこの攻撃選手の急速な成長の恩恵を大きく受けている。クロウピは今シーズン絶好調で、プレミアリーグ31試合で12ゴール、国内カップ戦でも2得点を挙げている。 クラブは彼の価値上昇を認識しており、スポーツディレクターのティアゴ・ピントは最近、1億ユーロ（8700万ポンド／1億1600万ドル）でも売却しないと明言した。その活躍は各国スカウトの注目を集め、欧州トップクラブも関心を示しており、現代サッカー界で最も期待される若手の一人としての地位を確固たるものにしている。