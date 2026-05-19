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ロベルト・マルティネス監督は、2026年ワールドカップを前に、ポルトガル代表がエリ・ジュニア・クルピにフランス代表からの代表変更の可能性について接触したことを認めた。
複雑な国際的な綱引き
ポルトガルのメディア『A Bola』の取材に応じたマルティネス監督は、27名の暫定メンバーを発表する際、クルピを巡る複数国による争いに言及した。41歳のクリスティアーノ・ロナウドが史上最多6度目のW杯出場へ準備を進める話題が注目される中、ボーンマス所属の攻撃的MFクルピの獲得競争は、同連盟の積極的なスカウティングを示した。 父を通じてコートジボワール、母と祖母を通じてポルトガルの代表資格を持つが、ユース年代でフランス代表として15得点を挙げており、A代表ではフランス代表が最有力だ。
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マルティネスが状況を説明した
ポルトガル代表監督は、今年初めにスタッフらが同選手側に接触したことを認めた。マルティネス監督は、このフォワードの獲得について「関心があった。報道に先んじて動いた」と語った。 3月の合宿前に接触したが、彼はフランス代表でプレーしたいと望み、我々はそれを尊重した。すでに決着がついている」と述べた。
ボーンマスがその成果を享受する
ボーンマスは、1500万ユーロ（1300万ポンド／1700万ドル）で完全移籍したこの攻撃選手の急速な成長の恩恵を大きく受けている。クロウピは今シーズン絶好調で、プレミアリーグ31試合で12ゴール、国内カップ戦でも2得点を挙げている。 クラブは彼の価値上昇を認識しており、スポーツディレクターのティアゴ・ピントは最近、1億ユーロ（8700万ポンド／1億1600万ドル）でも売却しないと明言した。その活躍は各国スカウトの注目を集め、欧州トップクラブも関心を示しており、現代サッカー界で最も期待される若手の一人としての地位を確固たるものにしている。
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注目はトーナメントへ
代表招集が終了し、マルティネス監督率いるスター軍団はワールドカップ準備に集中する。チリとナイジェリアとのホーム親善2試合後、チームはパームビーチの合宿地へ移動する。初戦は6月17日、コンゴ民主共和国だ。