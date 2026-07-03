試合終了のホイッスルが鳴り、マルティネス監督は後半早々の失点後も選手たちが示した戦術と精神の強さを称えた。 スペイン人監督は、この勝利をジョタの追悼に捧げ、最終スコアがリヴァプールでプレーした故フォワードの代表背番号21と一致したことを強調した。試合はジョタの命日の前日にあたり、選手たちは勝利を祝う際、背番号21のユニフォームを囲んで集まった。

マルティネス監督は「ワールドカップはグループステージの試合ではない。前半は素晴らしかった。クロアチアのようなチームを相手にすれば常に危険がある。失点しても信じ続け、ベンチメンバーを活かすこと。それこそが勝つメンタリティだ」と語った。

「ワールドカップでは完璧な試合などない。規律、才能、そして心を込めてプレーすることが大切だ。選手たちはポルトガル、リカルド・カルヴァリョの父、そしてディオゴ・ジョタとアンドレのために戦った。

「まさにディオゴらしい試合だった。2－1というスコアは彼の背番号21を意味し、クロアチアは彼がジャモールで最後に得点を挙げた相手でもある。すべてが彼を象徴している。ディオゴは強さとエネルギーを存分に示した。今、彼はとても幸せで、誇りに思っている」