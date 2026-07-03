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ロベルト・マルティネス監督は、劇的なポルトガルの勝利にディオゴ・ジョタの存在を感じた。クロアチア戦のスコアには、彼の背番号が示されていると指摘した。
ラモスが歴史的なゴールで勝利を決定づけた
ポルトガルは32強戦でクロアチアを2－1で逆転し、ベスト16に進出した。後半にロナウドがPKを決め、93分09秒には途中出場のラモスがヘディングで決勝弾。同国W杯史上最も遅い決勝ゴールとなった。 終盤にはヨスコ・グヴァルディオルの同点弾がオフサイドで取り消され、大ピンチを免れた。
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マルティネスは象徴的な兆候を観察する
試合終了のホイッスルが鳴り、マルティネス監督は後半早々の失点後も選手たちが示した戦術と精神の強さを称えた。 スペイン人監督は、この勝利をジョタの追悼に捧げ、最終スコアがリヴァプールでプレーした故フォワードの代表背番号21と一致したことを強調した。試合はジョタの命日の前日にあたり、選手たちは勝利を祝う際、背番号21のユニフォームを囲んで集まった。
マルティネス監督は「ワールドカップはグループステージの試合ではない。前半は素晴らしかった。クロアチアのようなチームを相手にすれば常に危険がある。失点しても信じ続け、ベンチメンバーを活かすこと。それこそが勝つメンタリティだ」と語った。
「ワールドカップでは完璧な試合などない。規律、才能、そして心を込めてプレーすることが大切だ。選手たちはポルトガル、リカルド・カルヴァリョの父、そしてディオゴ・ジョタとアンドレのために戦った。
「まさにディオゴらしい試合だった。2－1というスコアは彼の背番号21を意味し、クロアチアは彼がジャモールで最後に得点を挙げた相手でもある。すべてが彼を象徴している。ディオゴは強さとエネルギーを存分に示した。今、彼はとても幸せで、誇りに思っている」
選手層の厚さがバリエーションを生む
ポルトガルの多彩な攻撃陣がクロアチアの堅い守備を破った。マルティネス監督は、チーム内の競争が戦力を高めていると強調。
マルティネス監督は「我々は多様な選手を擁している。PKを確実に決めるクリスティアーノも、力強くペナルティエリアに侵入するゴンサロ・ラモスも、他にはいない。チームにはまだ貢献できる選手がいる」と語った。
ゴンサロが先発に入るか？それが我々の望みだ。ジョアン・フェリックスも好調だ。」
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イベリアの巨人が激突へ
ポルトガルは月曜日、テキサスで欧州王者スペインと対戦する。マルティネス監督率いるチームは、クロアチア戦の後半にカウンターを何度も許したため、守備からの切り替えを急ぐ必要がある。ボール支配率が高く決定力もあるスペインを相手に、セレソンが準々決勝に進むには攻撃効率がカギとなる。
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