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Khaled Mahmoud

翻訳者：

ロベルト・マルティネス監督は、ポルトガルとクロアチアのベテラン選手について「年齢は単なる数字」と語る。ルカ・モドリッチとクリスティアーノ・ロナウドは「世間の評価を超越している」という。

ルカ・モドリッチ
クリスティアーノ・ロナウド
ロベルト・マルティネス
ポルトガル 対 クロアチア
ポルトガル
クロアチア
ワールドカップ

ポルトガル代表のロベルト・マルティネス監督は、クリスティアーノ・ロナウドとルカ・モドリッチを「世間の厳しい視線を乗り越えた世界的なアイコン」と称えた。ワールドカップ決勝トーナメントを前にした会見で、マルティネス監督は、この2人の伝説的キャプテンが次世代の選手たちにとって最高の模範だと強調した。

  • 時の法則に逆らうアイコンたち

    トロントでのワールドカップ決勝トーナメント1回戦、ポルトガルがクロアチアと対戦する。注目の的は、サッカー史に残る2人の名選手だ。 マルティネス監督にとってモドリッチとの対戦は5度目。ポルトガル代表時代は1勝1分1敗、ベルギー代表時代は前回大会のグループステージで1勝1分だった。戦術の駆け引きは別として、彼は「モドリッチもロナウドも批判を超える存在だ」と断言する。

    世界舞台での影響力を評価したマルティネス監督は、現代サッカーにおける両者の地位を強調した。「我々が語るのは世論を超越した選手たちだ。彼らは世界のアイコンであり、長期にわたる活躍が彼らを特別にしている。40歳を超えたモドリッチも、我々のキャプテン、ロナウドも同じだ」とスペイン人監督は記者団に語った。

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  • Croatia v Ghana: Group L - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    エリートにとって、年齢はただの数字だ

    年齢や現役寿命が常に話題になるものの、マルティネス監督はロッカールームでの彼らの存在感を重視している。 2人は2012～2018年、レアル・マドリードで共にプレーし、ラ・リーガ1回、チャンピオンズリーグ4回の優勝を経験した。現在、ロナウドは6度目、モドリッチは5度目のW杯に臨んでおり、接戦のノックアウトステージでは彼らの精神力が勝敗を左右している。

    マルティネス監督は「年齢は数字に過ぎない。彼らが何をするか、そしてロッカールームでの存在感が重要だ。モドリッチは数百万人のアスリートや若い選手たちの模範だ」と語った。2人は北米開催の今大会でも、自国がトーナメントを進む原動力となっている。

  • トロントの自然との闘い

    カナダでは高温が予想され、両チームにとって体力的負担が大きい一戦となりそうだ。しかしマルティネス監督は、この天候が自チームに有利だという見方を否定。パームビーチ滞在中に同様の条件下でトレーニングを重ねたことを指摘した。

    「ワールドカップに有利な条件などない」とマルティネス監督は暑さについて問われると述べた。「我々は湿度の高いパームビーチでトレーニングを重ねた。ここも暑いものの湿度は低い。ワールドカップは過酷な大会であり、チームはあらゆる事態に備えている。7月1日には、あらゆる事態に備えていなければならない。 クロアチアについてはこちらもよく理解しているし、相手もこちらの強みを把握している。決勝トーナメントの試合として、激しい戦いが予想される。」

  • Colombia v Portugal: Group K - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    ボール支配をめぐる戦術的な攻防

    ベテラン主将の輝きに加え、この試合は技術の消耗戦になると予想される。歴史的にも重みがある。クロアチアは2018年準優勝、2022年3位とW杯での成功に慣れている。 一方、ポルトガルはロナウドにとっておそらく最後の大会となる今回、1966年と2006年の準決勝超えを狙う。両チームともパスとボール保持でリズムを握ろうとするため、中盤の攻防が勝敗を左右する。

    元戦術アナリストでもあるマルティネスは、この支配権争いが勝敗を左右すると指摘。「重要なのは、試合を自分たちの流れに導くことだ。両チームとも攻守でボール保持を求め、それをコントロールできた方が有利になる。ネーションズリーグで既に戦っており、互いに秘密はない」と結んだ。

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