AFP
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ロベルト・マルティネス監督は、ポルトガルとクロアチアのベテラン選手について「年齢は単なる数字」と語る。ルカ・モドリッチとクリスティアーノ・ロナウドは「世間の評価を超越している」という。
時の法則に逆らうアイコンたち
トロントでのワールドカップ決勝トーナメント1回戦、ポルトガルがクロアチアと対戦する。注目の的は、サッカー史に残る2人の名選手だ。 マルティネス監督にとってモドリッチとの対戦は5度目。ポルトガル代表時代は1勝1分1敗、ベルギー代表時代は前回大会のグループステージで1勝1分だった。戦術の駆け引きは別として、彼は「モドリッチもロナウドも批判を超える存在だ」と断言する。
世界舞台での影響力を評価したマルティネス監督は、現代サッカーにおける両者の地位を強調した。「我々が語るのは世論を超越した選手たちだ。彼らは世界のアイコンであり、長期にわたる活躍が彼らを特別にしている。40歳を超えたモドリッチも、我々のキャプテン、ロナウドも同じだ」とスペイン人監督は記者団に語った。
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エリートにとって、年齢はただの数字だ
年齢や現役寿命が常に話題になるものの、マルティネス監督はロッカールームでの彼らの存在感を重視している。 2人は2012～2018年、レアル・マドリードで共にプレーし、ラ・リーガ1回、チャンピオンズリーグ4回の優勝を経験した。現在、ロナウドは6度目、モドリッチは5度目のW杯に臨んでおり、接戦のノックアウトステージでは彼らの精神力が勝敗を左右している。
マルティネス監督は「年齢は数字に過ぎない。彼らが何をするか、そしてロッカールームでの存在感が重要だ。モドリッチは数百万人のアスリートや若い選手たちの模範だ」と語った。2人は北米開催の今大会でも、自国がトーナメントを進む原動力となっている。
トロントの自然との闘い
カナダでは高温が予想され、両チームにとって体力的負担が大きい一戦となりそうだ。しかしマルティネス監督は、この天候が自チームに有利だという見方を否定。パームビーチ滞在中に同様の条件下でトレーニングを重ねたことを指摘した。
「ワールドカップに有利な条件などない」とマルティネス監督は暑さについて問われると述べた。「我々は湿度の高いパームビーチでトレーニングを重ねた。ここも暑いものの湿度は低い。ワールドカップは過酷な大会であり、チームはあらゆる事態に備えている。7月1日には、あらゆる事態に備えていなければならない。 クロアチアについてはこちらもよく理解しているし、相手もこちらの強みを把握している。決勝トーナメントの試合として、激しい戦いが予想される。」
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ボール支配をめぐる戦術的な攻防
ベテラン主将の輝きに加え、この試合は技術の消耗戦になると予想される。歴史的にも重みがある。クロアチアは2018年準優勝、2022年3位とW杯での成功に慣れている。 一方、ポルトガルはロナウドにとっておそらく最後の大会となる今回、1966年と2006年の準決勝超えを狙う。両チームともパスとボール保持でリズムを握ろうとするため、中盤の攻防が勝敗を左右する。
元戦術アナリストでもあるマルティネスは、この支配権争いが勝敗を左右すると指摘。「重要なのは、試合を自分たちの流れに導くことだ。両チームとも攻守でボール保持を求め、それをコントロールできた方が有利になる。ネーションズリーグで既に戦っており、互いに秘密はない」と結んだ。