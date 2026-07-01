トロントでのワールドカップ決勝トーナメント1回戦、ポルトガルがクロアチアと対戦する。注目の的は、サッカー史に残る2人の名選手だ。 マルティネス監督にとってモドリッチとの対戦は5度目。ポルトガル代表時代は1勝1分1敗、ベルギー代表時代は前回大会のグループステージで1勝1分だった。戦術の駆け引きは別として、彼は「モドリッチもロナウドも批判を超える存在だ」と断言する。

世界舞台での影響力を評価したマルティネス監督は、現代サッカーにおける両者の地位を強調した。「我々が語るのは世論を超越した選手たちだ。彼らは世界のアイコンであり、長期にわたる活躍が彼らを特別にしている。40歳を超えたモドリッチも、我々のキャプテン、ロナウドも同じだ」とスペイン人監督は記者団に語った。