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Adhe Makayasa

翻訳者：

ロベルト・マルティネス監督は、クリスティアーノ・ロナウドがワールドカップでの批判に「キャプテンとして適切に対応した」と評価。また、ポルトガル代表主将が先発に残ることは「数字が示している」と主張した。

クリスティアーノ・ロナウド
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ロベルト・マルティネス

ポルトガルのロベルト・マルティネス監督は、ウズベキスタンとのワールドカップ・グループリーグ第2戦を前に、批判を受けるFWクリスティアーノ・ロナウドを強く擁護した。コンゴ民主共和国との開幕戦で引き分けに終わった後、監督は記者団に、データが41歳のストライカーのチーム内での地位を正当化していると主張した。

  • マルティネス監督、チーム内の不和説を一蹴

    優勝候補のセレサオは初戦でコンゴ民主共和国と1-1の引き分けに終わり、大きなプレッシャーにさらされている。この結果にソーシャルメディアでは批判が噴出。さらにMFジョアン・ネヴェスが「ロナウドは『ただの一人の選手で、チームを助けるためにここにいる』」と発言したことが文脈から切り離され、ネット上で誹謗中傷につながった。 遠征を前に監督は、チーム不和の噂を鎮めるため迅速に対応した。

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  • Portugal v Congo DR: Group K - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    マネージャーがベテランのリーダーを称賛

    マルティネス監督は、大会中もロナウドが代表攻撃陣の理想的なエースだと断言した。

    同監督は「我々はより団結し、強くなっている。ワールドカップには騒ぎや緊張が付き物だ。我々の焦点はチームにある。ここに来る前より団結している。

    彼はキャプテンとして模範であり、経験を生かし、チームに貢献しようとしている。彼の動きがスペースを生み、数字もそれを示している。

    「彼は回復とトレーニングの面で最高の手本だ。それでも、チームとして抱えるフラストレーションが消えるわけではない」

  • カンセロが即時の対応を要求

    この象徴的なセンターフォワードは予選で5得点を挙げたが、直近10試合の主要大会では得点がなく、チームは攻撃の改善が必要だと認識している。ベテラン選手は巻き返しへ即座の対応を要求している。

    DFジョアン・カンセロは「チャンスを作れなかった。これは異常だ。世界最高峰の選手を揃えているのだから、ピッチで証明しなければならない。明日は勝利のみ。失敗の余地はない」と語った。

  • Cristiano Ronaldo Joao Neves Portugal Congo drGetty

    負けられない一戦が待つ

    ポルトガルは火曜日、ヒューストン・スタジアムでコロンビアに1-3で敗れたウズベキスタンと対戦する。直近6試合無敗だが、ワールドカップの流れをつかみ、最終戦のコロンビア戦を楽にするためにも勝利は必須だ。

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