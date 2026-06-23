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RonaldoGetty Images
Adhe Makayasa

翻訳者：

ロベルト・マルティネス監督は、クリスティアーノ・ロナウドがワールドカップでの批判に対し「キャプテンらしい対応を見せた」と述べ、ポルトガルのエースが先発に残ることを「数字が裏付けている」と主張した。

クリスティアーノ・ロナウド
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ロベルト・マルティネス

ポルトガルのロベルト・マルティネス監督は、ウズベキスタンとのワールドカップ・グループリーグ第2戦を前に、批判を受けるFWクリスティアーノ・ロナウドを強く擁護した。コンゴ民主共和国との開幕戦で引き分けに終わった後、監督は記者団に、データが41歳のストライカーのチーム内での価値を証明していると語った。

  • マルティネス、チーム内の不和説を一蹴

    優勝候補のセレサオは初戦でコンゴ民主共和国と1－1で引き分け、大きな批判にさらされている。MFジョアン・ネヴェスが「ロナウドはチームを助けるための1選手に過ぎない」と発言したことが文脈を無視して拡散し、ネット中傷に発展した。 遠征を前に監督は迅速に火消しに動いた。

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  • Portugal v Congo DR: Group K - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    マネージャーがベテランのリーダーを称賛

    マルティネス監督は、大会中もロナウドが代表攻撃陣の理想的なエースだと断言した。

    同監督は「私たちはより団結し、強くなっている。ワールドカップには騒ぎや緊張が付き物だ。だが私たちの焦点はチームにある。ここに来る前より団結している」と語った。

    彼はキャプテンとして模範であり、経験を生かし、チームに貢献しようとしている。彼の動きがスペースを生み、数字もそれを示している。

    「彼は回復とトレーニングの面で最高の手本だ。それでも、チームとして抱えるフラストレーションが消えるわけではない」

  • カンセロが即時の対応を要求

    この象徴的なセンターフォワードは予選で5得点を挙げたが、直近10試合の主要大会では得点がなく、チームは攻撃の改善が必要だと認識している。ベテランたちは巻き返しへ即座の対応を要求している。

    DFジョアン・カンセロは「チャンスを作れなかった。これは異常だ。世界トップの選手揃いだからこそ、ピッチで結果を示さねばならない。明日は勝利のみ。失敗の余地はない」と語った。

  • Cristiano Ronaldo Joao Neves Portugal Congo drGetty

    負けられない一戦が待ち受ける

    ポルトガルは火曜日、ヒューストン・スタジアムでコロンビアに1-3で敗れたウズベキスタンと対戦する。直近6試合無敗だが、ワールドカップの戦いを安定させるため、そしてコロンビアとの最終戦を楽にするためにも、負けは許されない。

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