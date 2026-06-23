マルティネス監督は、大会中もロナウドが代表攻撃陣の理想的なエースだと断言した。

同監督は「私たちはより団結し、強くなっている。ワールドカップには騒ぎや緊張が付き物だ。だが私たちの焦点はチームにある。ここに来る前より団結している」と語った。

彼はキャプテンとして模範であり、経験を生かし、チームに貢献しようとしている。彼の動きがスペースを生み、数字もそれを示している。

「彼は回復とトレーニングの面で最高の手本だ。それでも、チームとして抱えるフラストレーションが消えるわけではない」