記者会見でマルティネス監督は、ロナウドが代表チームで依然として中心的な存在であり続ける理由を説明した。また、彼はキャプテンとしてチーム内で続けるリーダーシップの重要性も強調した。

「私が代表監督に就任してからの3年間、彼が果たしてきた役割をこれからも続けてくれると信じている」とマルティネス監督は語った。「クリスティアーノについては何度も話してきた。彼には2つの顔がある。世界中のファンが賛辞を送る、サッカーのアイコンとしての顔。そして、私たちのキャプテンとしての顔だ」

「彼には他の選手と同じ基準が求められ、代表入りを争う姿勢もあります。彼は模範的な主将です。ネーションズリーグ制覇では不可欠でした。今はロッカールームでも、彼と同じ責任感と姿勢を全員に求めています」