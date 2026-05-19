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ロベルト・マルティネス監督がポルトガル代表全メンバーを発表。クリスティアーノ・ロナウドは6度目のW杯招集。
ポルトガル代表がワールドカップの最終メンバーを発表、ロナウドが選出
ポルトガル代表のマルティネス監督は2026年ワールドカップの代表メンバーを発表し、41歳のキャプテン・ロナウドを再選出した。ロナウドは史上最多6度目の本大会出場へ。監督は「彼の貢献は名声だけではない」と強調した。
サウジアラビアでプレーするストライカーは、ピッチ内外で存在感を放っている。一方で、MFマテウス・フェルナンデスとジョアン・パリニャはクラブでの活躍にもかかわらず27名から外れた。
- AFP
マルティネスが、ロナウドの変わらぬ重要性を語る
記者会見でマルティネス監督は、ロナウドが代表チームで依然として中心的な存在であり続ける理由を説明した。また、彼はキャプテンとしてチーム内で続けるリーダーシップの重要性も強調した。
「私が代表監督に就任してからの3年間、彼が果たしてきた役割をこれからも続けてくれると信じている」とマルティネス監督は語った。「クリスティアーノについては何度も話してきた。彼には2つの顔がある。世界中のファンが賛辞を送る、サッカーのアイコンとしての顔。そして、私たちのキャプテンとしての顔だ」
「彼には他の選手と同じ基準が求められ、代表入りを争う姿勢もあります。彼は模範的な主将です。ネーションズリーグ制覇では不可欠でした。今はロッカールームでも、彼と同じ責任感と姿勢を全員に求めています」
「お気に入り？ いいえ」
マルティネス監督は、チームに優れた選手たちが揃っているにもかかわらず、周囲の期待には慎重だ。彼は、ワールドカップで優勝するには個人の能力だけでは不十分だと強調し、大会中にチームが直面する心理的な課題にも言及した。
彼は「ワールドカップは良いプレーや才能だけでは勝てない。多くの課題、特に心理的な要素がある」と語った。
「ワールドカップを制したチームだけが優勝候補だ。今は『挑戦者』という表現がふさわしい。史上最も過酷なネーションズリーグを制し、敵地でドイツに勝ち、決勝でスペインを下した。夢は見るが、あくまで挑戦者だ。優勝候補か？ いや、違う」
- AFP
大会開幕前から準備が始まる
ポルトガルはホームで2つの親善試合を行い、最終調整に入る。6月6日にオイラスでチリ、10日にレイリアでナイジェリアと対戦する。その後、代表チームはフロリダ州パームビチの合宿地へ移動する。6月17日、ポルトガルはヒューストンでコンゴ民主共和国とワールドカップ初戦を迎える。