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ロベルト・マルティネス監督がクリスティアーノ・ロナウドのコンディションに関する懸念に言及。ポルトガル代表監督は2026年ワールドカップに向け、「全員に最高水準を求める」と強調した。
ロナウドが筋肉の不調で戦線離脱
ロナウドは、怪我のため、メキシコおよびアメリカとのワールドカップに向けた親善試合の代表招集から外れた。ロナウドは2月28日、サウジ・プロリーグ首位のアル・ナセルでの試合中に筋肉系の不調を訴え、キャリアの晩年における彼の耐久力に対する懸念を招いた。 現在、リヤドで代表チームとは別メニューでトレーニングを行っている41歳のロナウドが、今回の代表戦期間を欠場したのは予防措置としての判断だった。しかし、マルティネス監督はこの不調は軽微なものだと説明し、チームの厳しい要求に応えるため、同FWの体調は依然として毎日モニタリングされていると述べた。
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『ハンガー』は41位を維持している
マルティネス監督は、代表チームにおけるロナウドの変わらぬ重要性について次のように語った。「クリスティアーノは我々のキャプテンであり、手本となる存在であり、並々ならぬ意欲を持った選手だ。彼は単なる41歳の選手ではなく、日々向上しようとする意欲に満ちた選手だ。彼は模範的なキャプテンであり、若い選手たちにとってのインスピレーションの源であり、道を示し、我々の価値観を体現する人物であることを証明している。 そしてピッチ上では、直近30試合で25ゴールを決めている。我々は選手たちを日々、練習のたびに評価しており、代表チームにおける基準は誰にとっても最高水準にある。」
退職に関する質問
2003年のポルトガル代表デビュー以来、226試合で143ゴールを記録しているロナウドは、今や些細な怪我をするたびに引退説が囁かれる段階に至っている。キャプテンの長きにわたる活躍について、マルティネス監督は次のように付け加えた。「彼は軽い怪我をしているが、おそらく来週には練習と試合に復帰するだろう。 深刻なものではない。クリスティアーノは我々のキャプテンであり、非常に重要な選手だ。ネーションズリーグでもキャプテンを務め、チームの最終ライン、特にペナルティエリア内での動きにおいて大きな役割を果たしている。」
ロナウドの引退時期について、マルティネス監督は次のように付け加えた。「分からない。断言するのは難しい。クリスティアーノに関しては、未来を予測しようとしないことをすぐに学んだ。彼は今、自分が最高の状態であることに集中している。将来の計画など立てていない。」
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リズムを取り戻すための重要な一歩
ロナウドは今週金曜日、アル・ナスル対アル・ナジマの試合で復帰する見込みだ。これは、6月17日にヒューストンで行われるポルトガルのワールドカップ初戦に向けて万全のコンディションを整えるための、国内リーグでの最後の追い込みの始まりとなる。彼は、ウズベキスタン、コロンビア、そしてコンゴ民主共和国かジャマイカのいずれかと対戦する厳しいグループステージを、代表チームを率いて乗り切ることが期待されている。