ロベルト・マルティネス監督がクリスティアーノ・ロナウドのコンディションに関する懸念に言及。ポルトガル代表監督は2026年ワールドカップに向け、「全員に最高水準を求める」と強調した。

2003年のポルトガル代表デビュー以来、226試合で143ゴールを記録しているロナウドは、今や些細な怪我をするたびに引退説が囁かれる段階に至っている。キャプテンの長きにわたる活躍について、マルティネス監督は次のように付け加えた。「彼は軽い怪我をしているが、おそらく来週には練習と試合に復帰するだろう。 深刻なものではない。クリスティアーノは我々のキャプテンであり、非常に重要な選手だ。ネーションズリーグでもキャプテンを務め、チームの最終ライン、特にペナルティエリア内での動きにおいて大きな役割を果たしている。」

ロナウドの引退時期について、マルティネス監督は次のように付け加えた。「分からない。断言するのは難しい。クリスティアーノに関しては、未来を予測しようとしないことをすぐに学んだ。彼は今、自分が最高の状態であることに集中している。将来の計画など立てていない。」