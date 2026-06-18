ロベルト・マルティネスはポルトガルを「台無しにしている」！ マンチェスター・ユナイテッドのレジェンドが、コンゴ民主共和国戦の残念な結果を受け、「最も期待外れな」監督を痛烈に批判。

ヒューストンでのポルトガル代表の開幕戦は引き分けに終わり、その反響は迅速で厳しかった。シュマイケルは先頭に立ち、マルティネス監督の戦術を批判している。FIFAランキングで大幅に下位にあるコンゴ民主共和国代表相手に、欧州のエリート選手を擁するセレソン（ポルトガル代表）は守備を崩せず。その結果、元エバートン監督が選手たちの創造性を封じ込めているとの非難が噴出している。

この結果を受け、シュマイケルは同スペイン人監督の手腕を遠慮なく批判した。 「ロベルト・マルティネスは、これまでのワールドカップで最も失望させられた監督の一人だ。彼はベルギーの『黄金世代』を無駄にし、今やポルトガルでも同じことが起きているようだ」と、元マンチェスター・ユナイテッドのゴールキーパーは語った。同監督が世界クラスの選手陣の能力を十分に引き出せていないと感じる人は多い。