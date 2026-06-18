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ロベルト・マルティネスはポルトガルを「台無しにしている」！ マンチェスター・ユナイテッドのレジェンドが、コンゴ民主共和国戦の残念な結果を受け、「最も期待外れな」監督を痛烈に批判。
「最も期待外れだった監督」
ヒューストンでのポルトガル代表の開幕戦は引き分けに終わり、その反響は迅速で厳しかった。シュマイケルは先頭に立ち、マルティネス監督の戦術を批判している。FIFAランキングで大幅に下位にあるコンゴ民主共和国代表相手に、欧州のエリート選手を擁するセレソン（ポルトガル代表）は守備を崩せず。その結果、元エバートン監督が選手たちの創造性を封じ込めているとの非難が噴出している。
この結果を受け、シュマイケルは同スペイン人監督の手腕を遠慮なく批判した。 「ロベルト・マルティネスは、これまでのワールドカップで最も失望させられた監督の一人だ。彼はベルギーの『黄金世代』を無駄にし、今やポルトガルでも同じことが起きているようだ」と、元マンチェスター・ユナイテッドのゴールキーパーは語った。同監督が世界クラスの選手陣の能力を十分に引き出せていないと感じる人は多い。
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戦術の硬直性とスター選手のベンチ入り
シュマイケルは、チームが苦戦しながらも突破口を開けないまま、影響力の大きい攻撃陣をベンチに留めた判断に不満を表明した。1992年欧州選手権優勝経験を持つ彼は、コンゴ民主共和国の堅い守備を崩すためにラファエル・レオやジョアン・フェリックスをなぜもっと起用しないのかと疑問を投げかけた。彼は、マルティネス監督が選手に合わない戦術に固執していると指摘した。
「機能していないシステムに固執し、ジョアン・フェリックスやラファエル・レオをベンチに置くのはおかしい。攻撃の才能が溢れるポルトガルは、これほど予測可能で慎重なプレーをするべきではない」と指摘。さらに「戦術が保守的すぎる。攻撃に創造性がなく、中盤も連携不足。選手交代が遅すぎて流れを変えられない」とチームバランスの欠陥を強調した。
ロナウドのジレンマ
シュマイケルが戦術に注目する一方、他の解説者は41歳のキャプテン、クリスティアーノ・ロナウドをフル出場させたマルティネスの采配を問題視している。 枠内シュート0本と精彩を欠いたが、ロナウドは90分間出場した。この起用についてトニー・カスカリーノらは「最高レベルで必要な厳格な決断を避け、特定の選手を優遇している」と批判している。
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セレソンへの深刻な警告
ウズベキスタン戦を前に、マルティネス監督は「黄金世代」を勝ち進めることを証明しなければならない。圧勝が予想された相手に勝点3を取れず、ポルトガルには警鐘が鳴っている。攻撃の流動性を高めなければ早期敗退の危機だ。
シュマイケルは「ポルトガルは大会屈指の戦力ながら力を出せていない。このままでは優勝の好機を逃す」と警鐘を鳴らした。マルティネス監督は、レジェンドのエゴと戦術のバランスを急ぐ必要がある。