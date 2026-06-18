ロベルト・マルティネスの去就は決まったのか？ ポルトガル代表監督がアル・ナセルとの交渉を開始、ワールドカップ後にクリスティアーノ・ロナウドとの再会が濃厚に

アル・ナセルへの移籍が実現すれば、マルティネス監督はポルトガル代表で共に戦ったロナウドと再会する。41歳のスーパースターは代表で常に主力だった。クラブレベルで日々協力できる点は、現在交渉中の重要な要素だ。

さらに、同クラブにはジョアン・フェリックスも所属しており、中東でのポルトガル勢の勢いが増すことになる。交渉が表面化したのは、マルティネスにとってプレッシャーのかかる時期だ。ポルトガル代表はワールドカップ初戦でコンゴ民主共和国と1－1の引き分けに終わり、期待外れの結果を受けて指導力への疑問がさらに強まっている。