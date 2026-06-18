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ロベルト・マルティネスの去就は決まったのか？ ポルトガル代表監督がアル・ナセルとの交渉を開始、ワールドカップ後にクリスティアーノ・ロナウドとの再会が濃厚に
サウジアラビアへの切り替えに向けた協議が進められている
『A Bola』紙によると、マルティネス氏はアル・ナスルの次期監督就任に向け最終段階の交渉を進めている。2026年W杯でポルトガル代表を率いるスペイン人指揮官は、大会後に代表を退任し、リヤドでホルヘ・ジェズス氏の後任に就く見通しだ。
交渉はW杯前から進んでおり、ポルトガル代表との契約が間もなく満了するマルティネス氏は、2016年以来のクラブ指揮官復帰を検討している。
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ロナウドとジョアン・フェリックスとの再会
アル・ナセルへの移籍が実現すれば、マルティネス監督はポルトガル代表で共に戦ったロナウドと再会する。41歳のスーパースターは代表で常に主力だった。クラブレベルで日々協力できる点は、現在交渉中の重要な要素だ。
さらに、同クラブにはジョアン・フェリックスも所属しており、中東でのポルトガル勢の勢いが増すことになる。交渉が表面化したのは、マルティネスにとってプレッシャーのかかる時期だ。ポルトガル代表はワールドカップ初戦でコンゴ民主共和国と1－1の引き分けに終わり、期待外れの結果を受けて指導力への疑問がさらに強まっている。
アル・ナセルからの内部確認
アル・ナスルの元法務責任者サード・アル・スバイエ氏は、新監督候補を2人に絞ったと明かした。当初の最有力だったマルコ・シルバはベンフィカへ移籍した。
アル・スバイエ氏はSNSにこう投稿した。「第1候補はマルコ・シルバだったが、土壇場でベンフィカを選んだ。今は2人に絞られており、1人はW杯の監督、もう1人は南米のクラブを率いている」。W杯の監督とはマルティネス氏を指すとの見方が強い。
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ポルトガルの後継者計画
マルティネス監督の退任が近づく中、FPFは後任候補を模索している。一方、マルティネスがアル・ナスルで後任となるジェズス監督は、北米W杯後にポルトガル代表を率いる有力候補に挙げられている。