Getty
翻訳者：
ロベルト・マルティネスが、クリスティアーノ・ロナウドを「引退」に追い込む要因を明かす――しかし、それは年齢ではない。ポルトガルの「史上最高の選手」は、41歳で2026年ワールドカップに出場する準備を進めている。
ロナウド、通算1,000ゴールとさらなる主要タイトルを目指す
ここ最近は不運な怪我に悩まされているが、ロナウドは記録を塗り替えてきたキャリアの大部分において、常に最高のコンディションを維持してきた。それは、彼が舞台裏で数え切れないほどの時間を費やし、心身ともに可能な限り鋭敏な状態を保ち続けているからである。
その結果、驚異的な現役生活の長期化を実現し、サウジ・プロリーグとの高額契約は2027年まで続いている。CR7は、公式戦通算1,000ゴールという目標を達成したかどうかに関わらず、その先もどこかでプレーを続けるだろうと見られている。
これまで常に主要タイトルを勝ち取ってきた彼には、今もなお競争への渇望が残っている。そんな状況下では、この伝説的な選手がスパイクを脱ぐ理由などない。マルティネスもその点を認め、このスペイン人監督は、ポルトガルサッカー界の「史上最高の選手（GOAT）」が、遠い将来のある時点で自らの意思で引退するだろうと予想している。
- Getty
ロナウドはいつ引退するのか？マルティネスが引退時期について語る
『ガーディアン』紙の取材に対し、ロナウドと彼がいつ引退するかについて、マルティネスは次のように語った。「議論があることは受け入れなければならない。なぜなら、ロナウドはただ一人しかいないからだ。彼はサッカーを変えた歴史的なアイコンだ。エレベーターに乗れば、話題は天気かロナウドのどちらかだ。
「誰もが意見を持っているが、それはロナウドに対する認識、ある特定の時期の彼に基づいたものだ。人々が犯す最大の過ちは、今の彼を分析していないことだ。ユーロ大会の後には『クリスティアーノが出場しているからポルトガルは勝てなかった』と言われ、ネーションズリーグで優勝すると『ロナウドが引退したらポルトガルはどうなるのか』と言われる。
「私はずっと、選手を引退させるのは肉体だと思っていたが、実は頭脳なのだ。クリスティアーノの頭脳は、40歳、41歳になってもその決断を下していない。エリート選手とは才能のことではなく、メンタリティ、そして粘り強さのことだ。
「彼はマンチェスター・ユナイテッドやレアル・マドリードのウインガーではない。ペナルティエリア内のナンバー9だ。我々は彼にスペースを開けさせ、ゴールを決めてもらうことに依存している。代表でのクリスティアーノのここ3年間は、日々積み重ねて勝ち取ったものだ。30試合で25ゴールを挙げている。私は才能、経験、現在の姿勢を評価する。決断は決してオフィスで下されるものではない。ピッチの上で下されるものだ。サッカーがそれを決めるのだ。」
マルティネス監督は、ポルトガル代表の指揮を任された直後、ロナウドの考え方を早くも垣間見た。5度のバロンドール受賞者である彼を探る中で、監督はこう付け加えた。「ロナウドを訪ねた時、彼の気持ちを知りたかった。30歳を過ぎた選手は、代表戦の間は息抜きやリフレッシュの時間だと考え始めるものだ。しかし、ロナウドの姿勢は常にこうだ。『僕は代表のためにここにいる。何が必要でも応じる』と。」
ロナウドはワールドカップを制覇し、メッシに並ぶことができるだろうか？
ロナウドは代表通算226試合出場、143得点を記録しており、男子サッカー界でこの数字に並ぶ選手は他にいない。今夏、彼の輝かしいメダルコレクションをさらに充実させるチャンスが訪れる。CR7は、世界王者の座を勝ち取るという点で、永遠のライバルであるリオネル・メッシに追随することを決意している。
しかし、マルティネス監督は、チームに余計なプレッシャーがかかっているわけではないと断言している。スペイン人監督はこう付け加えた。「ポルトガルにワールドカップを勝ち取るという焦りがあるとは思いません。むしろ、それは興奮であり、希望です。それは、これらの選手たちから自然に湧き上がるものです。 クリスティアーノ・ロナウドの話だ。マンチェスター・ユナイテッドのキャプテン［ブルーノ・フェルナンデス］。ポルトのキャプテン［ディオゴ・コスタ］。マンチェスター・シティのキャプテン［ベルナルド・シルバ］。欧州王者［パリ・サンジェルマン］の4人の重要な選手たちだ。それこそがポルトガル人に誇りを感じさせる。
「我々はワールドカップで一度も優勝したことがないことを知っている。だからこそ、それが難しいことだと理解している。状況は瞬く間に変わるし、才能だけでは不十分で、些細なことが逆風になることもある。もちろん、成功しなかった時の打撃は大きい。だが、夢を見よう。我々にできると信じている。そして、それが私がチームに求めている姿勢だ。」
- Getty
ポルトガルの試合日程：米国代表との親善試合およびワールドカップの対戦
現在、火曜日に予定されているアメリカ代表との親善試合に向けて準備を進めるポルトガル代表は、ロナウドを欠いた状態で、6月17日にコンゴ民主共和国またはジャマイカとの試合でワールドカップの戦いをスタートさせる。その後、グループKでウズベキスタンとコロンビアと対戦する。