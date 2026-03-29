ロベルト・マルティネスが、クリスティアーノ・ロナウドを「引退」に追い込む要因を明かす――しかし、それは年齢ではない。ポルトガルの「史上最高の選手」は、41歳で2026年ワールドカップに出場する準備を進めている。

『ガーディアン』紙の取材に対し、ロナウドと彼がいつ引退するかについて、マルティネスは次のように語った。「議論があることは受け入れなければならない。なぜなら、ロナウドはただ一人しかいないからだ。彼はサッカーを変えた歴史的なアイコンだ。エレベーターに乗れば、話題は天気かロナウドのどちらかだ。

「誰もが意見を持っているが、それはロナウドに対する認識、ある特定の時期の彼に基づいたものだ。人々が犯す最大の過ちは、今の彼を分析していないことだ。ユーロ大会の後には『クリスティアーノが出場しているからポルトガルは勝てなかった』と言われ、ネーションズリーグで優勝すると『ロナウドが引退したらポルトガルはどうなるのか』と言われる。

「私はずっと、選手を引退させるのは肉体だと思っていたが、実は頭脳なのだ。クリスティアーノの頭脳は、40歳、41歳になってもその決断を下していない。エリート選手とは才能のことではなく、メンタリティ、そして粘り強さのことだ。

「彼はマンチェスター・ユナイテッドやレアル・マドリードのウインガーではない。ペナルティエリア内のナンバー9だ。我々は彼にスペースを開けさせ、ゴールを決めてもらうことに依存している。代表でのクリスティアーノのここ3年間は、日々積み重ねて勝ち取ったものだ。30試合で25ゴールを挙げている。私は才能、経験、現在の姿勢を評価する。決断は決してオフィスで下されるものではない。ピッチの上で下されるものだ。サッカーがそれを決めるのだ。」

マルティネス監督は、ポルトガル代表の指揮を任された直後、ロナウドの考え方を早くも垣間見た。5度のバロンドール受賞者である彼を探る中で、監督はこう付け加えた。「ロナウドを訪ねた時、彼の気持ちを知りたかった。30歳を過ぎた選手は、代表戦の間は息抜きやリフレッシュの時間だと考え始めるものだ。しかし、ロナウドの姿勢は常にこうだ。『僕は代表のためにここにいる。何が必要でも応じる』と。」