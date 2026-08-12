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ロベルト・マルティネスがオランダ代表監督就任に向けて電撃交渉 KNVBは50年来の伝統を破る構え
KNVB、歴史的な動きでマルティネスを標的に
オランダサッカー協会（KNVB）のテクニカルディレクターを務めるナイジェル・デ・ヨング氏が、53歳のスペイン人戦術家とマラガで直接会談を行った。『De Telegraaf』が伝えている。複数の著名な国内候補が空席となっている代表監督職の候補から外れる中、同協会はクーマンの後任にふさわしい人物を必死に探しており、今回の動きは従来の選考プロセスからの大きな転換を意味する。
マルティネス招へいへの動きは、KNVBが一流のオランダ人指導者の確保を目指す中で繰り返しつまずいた後のものだ。ペーター・ボス、アルネ・スロット、エリク・テン・ハフといった実績ある名前はいずれも、さまざまな職業上の理由で候補から退いている。
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48年続いたオランダの伝統を破る
もしマルティネスが任命されれば、それは半世紀近く続いてきたオランダサッカー協会（KNVB）の人選方針における歴史的な転換となる。オランダ代表がオランダ人以外の監督を起用するのは、1978年にオランダをワールドカップ決勝へ導いたことで知られるオーストリア人、エルンスト・ハッペルの時代以来となる。それ以降、オランダスポーツ界で最も権威ある監督職は、一貫して国内出身の指揮官だけが務めてきた。
スペインにルーツを持つにもかかわらず、マルティネスはオランダサッカー理論の礎との深いつながりがあることから、KNVB内部の一部では理想的な人材と見られている。ジョルディ・クライフと親しい個人的関係にあることで知られ、ヨハン・クライフが切り開いたフットボール哲学の強固な支持者として長く認識されてきた。
アルネ・スロットが代表チームからのオファーを断った理由を説明
一方で、スロットは母国の代表チームの監督就任に向けて交渉を行っていたが、選考レースから撤退した。一部報道では、給与や契約期間の可能性を理由にスロットがこの機会を断ったと伝えられていたが、47歳の指揮官は声明を発表し、自身の決断の真の理由を明かした。
「ここ数週間、特にここ数日、オランダ代表の空席に関してさまざまな報道が出ており、給与や契約期間を含む長期の交渉の末に私がプロセスから撤退したと示唆されていた。しかし、その憶測は正しくない。私たちは単に、話し合いがその段階に達したことは一度もなかった。現時点のキャリアにおいて、私は毎日選手たちとともにトレーニングピッチに立つ自分でいたいと考えている。代表チームでは、それを同じ形で実現することは不可能だからだ」
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KNVB、ライツィハーを含むあらゆる選択肢を検討
焦点はマルティネスへと移っているが、KNVBは自国の育成組織内部の選択肢も探ってきた。ナイジェル・デ・ヨングとクラレンス・セードルフは、プロフットボール部門ディレクターのマリアンネ・ファン・レーウェンとともに、アムステルダムのオークラ・ホテルでミヒャエル・ライツィヘルと予備的な会談を行った。この会談は、PSVとAZによるヨハン・クライフ・スハールの試合の直前に行われた。しかし、報道によれば、現在のヨング・オラニェ監督との追加協議は行われていないという。
今回の人選は、特にルイ・ファン・ハールがその過程から外されていることをめぐって、議論を呼ばずにはいなかった。ファンはファン・ハールの復帰を求めている一方で、報道では、KNVBは75歳の同氏に4度目の指揮について接触していないという。
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