一方で、スロットは母国の代表チームの監督就任に向けて交渉を行っていたが、選考レースから撤退した。一部報道では、給与や契約期間の可能性を理由にスロットがこの機会を断ったと伝えられていたが、47歳の指揮官は声明を発表し、自身の決断の真の理由を明かした。

「ここ数週間、特にここ数日、オランダ代表の空席に関してさまざまな報道が出ており、給与や契約期間を含む長期の交渉の末に私がプロセスから撤退したと示唆されていた。しかし、その憶測は正しくない。私たちは単に、話し合いがその段階に達したことは一度もなかった。現時点のキャリアにおいて、私は毎日選手たちとともにトレーニングピッチに立つ自分でいたいと考えている。代表チームでは、それを同じ形で実現することは不可能だからだ」