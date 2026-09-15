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ロベルト・デ・ゼルビ、苦戦するトッテナムのドミニク・ソランケを支持 大一番のリバプール戦でのゴール欠乏脱却に期待
デ・ゼルビ、ソランケへの絶対的な信頼を維持
デ・ゼルビは、ソランケが再び得点感覚を取り戻せると公に後押しし、不調に苦しむ中でもこのストライカーに「大きな、大きな信頼」を寄せていると強調した。2024年にボーンマスから5500万ポンドでスパーズに加入したソランケは、トッテナムが直近のプレミアリーグ4試合で無得点に終わる中、ここ最近はゴールネットを揺らすのに苦戦している。
リヴァプールとのカラバオカップ3回戦を前に語ったデ・ゼルビは、このFWの人柄と可能性について深い見解を示した。「ドムは繊細な男だ」と、このイタリア人指揮官は説明した。「彼には全面的な信頼を感じる必要がある。そして私から、彼は大きな、大きな信頼を得ている。彼は10～15ゴールを決められると、私は確信している。彼はすでにボーンマスで得点しているのだから、なぜトッテナムでできないんだ？ 同じスポーツだ。繊細なのは、彼が賢い男だからだ。繊細な人は賢い。たぶん多くの負傷もあったのだろうし、たぶん最高のフィジカルコンディションだと感じていないのだろうし、たぶんピッチ上で何か違うことをしたいと思っているのだろう。でも今、彼はまだフィットしていない。それでもプレーしなければならない」
- AFP
トッテナムの得点力不足への対応
スパーズの攻撃陣にはプレッシャーが高まっている。ここ数週間は切れ味を欠いており、ホームでのエヴァートン戦での失望の残る0-0の引き分けもその一例だ。この問題の解決に向け、デ・ゼルビは積極的に動いており、徹底したビデオ分析セッションを導入し、チームの結束を深める食事会に選手たちを連れ出すことさえしている。指揮官は、選手たちの質の高さは明らかだとした上で、流れを変えるために、敵陣3分の1での判断における細かな部分に焦点を当てていると述べた。
「きょうの選手たちとのミーティングではピッチの最後の3分の1について話した。そして、夕食後に選手たちが家に帰って取り組み、改善できるよう、全選手に個別のクリップを作りたいと伝えた。冗談としてね。ただ、最初の30分を分析すれば、ほんの1つ違う細部、より良いパス、より良い判断があれば試合の歴史を変えていたような場面が本当にたくさんある」と同監督は語った。
メンタリティーの転換を要求
戦術面での修正や人員の入れ替えに加え、デ・ゼルビはクラブを苦しめてきた不安定さの連鎖を断ち切るため、選手たちに心理面での変化も求めている。主要クラブでしばしば前進を妨げる絶え間ない変化の文化に警鐘を鳴らしつつ、自己信頼と安定性の重要性を強調した。
「ここ2、3シーズンから変わりたいのであれば、ここでもっと強くならなければならない。選手たちのクオリティーと、1カ月前に私たちが下した決断を信じなければならない。そうでなければ変えることになる。選手を替えることもできるし、監督を替えることもできる……変えて、変えて、変えても、何も変わらない。そうではなく、自分の考えを持ち続け、謙虚で、正しい姿勢で仕事をし続けることだ。私は自分の選手たちを信じている。私が彼らを信じているのと同じように、彼ら自身も自分を信じてくれることを願っている」とデ・ゼルビは語った。
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アンフィールドに向けた負傷者情報とメンバーのローテーション
アンフィールドへの遠征は、同スタジアムで17試合勝利がないトッテナムにとって大きな難題となる。デ・ゼルビ監督は、数人の欠場者を抱えているため、メンバーの入れ替えを強いられる見込みだ。MFサンドロ・トナーリは負傷を負ったため、リヴァプール戦を欠場する見通しとなっており、ペドロ・ポロとジェームズ・マディソンも引き続きメンバー入りできない状況にある。一方で、デスティニー・ウドジェは復帰して選択肢に戻り、モハメド・クドゥスも先発できる状態と判断されるなど、明るい材料もあった。注目すべき除外選手の一人は、引き続きリシャルリソンだ。カラバオカップでの出場資格はあるものの、このブラジル人FWは試合当日のメンバーには入らない。
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