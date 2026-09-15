デ・ゼルビは、ソランケが再び得点感覚を取り戻せると公に後押しし、不調に苦しむ中でもこのストライカーに「大きな、大きな信頼」を寄せていると強調した。2024年にボーンマスから5500万ポンドでスパーズに加入したソランケは、トッテナムが直近のプレミアリーグ4試合で無得点に終わる中、ここ最近はゴールネットを揺らすのに苦戦している。

リヴァプールとのカラバオカップ3回戦を前に語ったデ・ゼルビは、このFWの人柄と可能性について深い見解を示した。「ドムは繊細な男だ」と、このイタリア人指揮官は説明した。「彼には全面的な信頼を感じる必要がある。そして私から、彼は大きな、大きな信頼を得ている。彼は10～15ゴールを決められると、私は確信している。彼はすでにボーンマスで得点しているのだから、なぜトッテナムでできないんだ？ 同じスポーツだ。繊細なのは、彼が賢い男だからだ。繊細な人は賢い。たぶん多くの負傷もあったのだろうし、たぶん最高のフィジカルコンディションだと感じていないのだろうし、たぶんピッチ上で何か違うことをしたいと思っているのだろう。でも今、彼はまだフィットしていない。それでもプレーしなければならない」