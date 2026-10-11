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ロベルト・デ・ゼルビ、マンチェスター・ユナイテッド戦で引き分けたトッテナム戦の退場後にロドリゴ・ベンタンクールに「キスした」と明かす
劇的な終盤の同点劇
トッテナムは混沌とした終盤の末、ユナイテッドと1-1で引き分ける劇的な結果に持ち込んだ。 ブライアン・ムベウモがアウェーのユナイテッドに先制点をもたらし、スパーズは直近6試合で4敗目の危機に立たされた。
試合が一気に動いたのは78分だった。ベンタンクールがルーク・ショーへのヘッドバットで退場処分となった。左SBに無謀なタックルを見舞った後、地面に突き飛ばされたウルグアイ代表MFは激しく反応した。
それでも10人となったトッテナムは見事な反発を見せた。ドミニク・ソランケがアディショナルタイム深くにヘディングを流し込み、チームにとって貴重な勝ち点1をもたらした。
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デ・ゼルビの奇妙な反応
デ・ゼルビは、この退場劇に意外な反応を示し、自身の選手が見せた激しさに満足していたことを認めた。試合終了のホイッスル後には、そのMFに個人的に感謝を伝えたことも明かしている。
「このタイプのリアクション、このキャラクターが必要だから、私はロッカールームでベンタンクールにキスをした」とデ・ゼルビは『Sky Sports』に語った。「フットボールはキャラクターだ。あのレッドカードの場面は気に入った」
指揮官は、選手が退場になること自体を望んでいるわけではないと説明しつつ、突然見せた「負けたくない」という姿勢を評価した。さらに、「あの瞬間は、10人になっていたにもかかわらず、むしろより勇気を持ち、よりエネルギッシュにプレーしていたかもしれない」と付け加えた。
ふさわしい精神を見つける
トッテナムは前半に何度も決定機を作ったものの、フィニッシュの精度を欠いて結果につなげられなかった。チームが好機を無駄にし続けるなか、デ・ゼルビ監督はいら立ちを募らせながらタッチライン際で戦況を見守った。それでも指揮官は、このパフォーマンスが転機になったと考えている。
「今日は、今季初めて自分たちがチームだと示せた試合だった」と同監督は説明した。「チームメートのためにプレーし、一緒に戦い、どんな状況でも試合の中にとどまり続けた。正しいスピリットと、正しいキャラクターを見ることができたので、とてもうれしい」
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初勝利を目指して
この引き分けにより、トッテナムはリーグ開幕6試合で勝ち点3のまま、順位表で18位に低迷している。クラブの歴史の中で、リーグ開幕6試合を未勝利で終えたのは今回がわずか4度目である。
トッテナムは近く、ついに今季初勝利を挙げて降格圏から抜け出すことを目指す。次戦は10月19日、コヴェントリー・シティと対戦する。
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