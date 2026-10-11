トッテナムは混沌とした終盤の末、ユナイテッドと1-1で引き分ける劇的な結果に持ち込んだ。 ブライアン・ムベウモがアウェーのユナイテッドに先制点をもたらし、スパーズは直近6試合で4敗目の危機に立たされた。

試合が一気に動いたのは78分だった。ベンタンクールがルーク・ショーへのヘッドバットで退場処分となった。左SBに無謀なタックルを見舞った後、地面に突き飛ばされたウルグアイ代表MFは激しく反応した。

それでも10人となったトッテナムは見事な反発を見せた。ドミニク・ソランケがアディショナルタイム深くにヘディングを流し込み、チームにとって貴重な勝ち点1をもたらした。