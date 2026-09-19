トッテナム・ホットスパーのサポーターは、アストン・ヴィラに3-2で敗れた後、チームがピッチを去る際に大きなブーイングを浴びせ、スタジアムは険悪な雰囲気に包まれた。スタンドからの怒りの反応は厳しい節目を示すものとなった。クラブは近代的な本拠地で行われたプレミアリーグ141試合のうち、これで50敗目を喫したことになる。この試合で露呈した守備のもろさは、ファンの忍耐を限界まで追い込んだ。トッテナムは5試合を終えてもリーグ戦未勝利のままで、この混乱した一戦でようやく今季初ゴールとなる2得点を終盤に挙げたにとどまっている。