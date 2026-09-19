AFP
翻訳者：
ロベルト・デ・ゼルビ、トッテナム・ホットスパーがアストン・ヴィラに精彩を欠く敗戦を喫し、ブーイングを浴びてピッチを後にしたことに大きないら立ちを示す
北ロンドンの有害な雰囲気
トッテナム・ホットスパーのサポーターは、アストン・ヴィラに3-2で敗れた後、チームがピッチを去る際に大きなブーイングを浴びせ、スタジアムは険悪な雰囲気に包まれた。スタンドからの怒りの反応は厳しい節目を示すものとなった。クラブは近代的な本拠地で行われたプレミアリーグ141試合のうち、これで50敗目を喫したことになる。この試合で露呈した守備のもろさは、ファンの忍耐を限界まで追い込んだ。トッテナムは5試合を終えてもリーグ戦未勝利のままで、この混乱した一戦でようやく今季初ゴールとなる2得点を終盤に挙げたにとどまっている。
- AFP
デ・ゼルビ、敗戦に反応
試合終了直後にメディア対応したデ・ゼルビ監督は、守備の崩壊によってホームの観客から極めて厳しい反応を招いたことへの怒りを隠せなかった。指揮官は特に、ウナイ・エメリ率いるチームに試合の主導権を完全に握られる要因となった、混乱した守備対応を問題視した。デ・ゼルビ監督は「今日はこのパフォーマンスに本当に失望しているし、とても悲しく、とてもフラストレーションがたまっている。この試合をこんな形で絶対に落としてはいけない。あの2失点目は許してはいけない。バランスを失ってはいけない。2失点目の与え方は信じられなかった」と語った。
守備のミスがファンの怒りを招く
土曜午後、スタンドの怒りはアストン・ビラが衝撃的な守備のミスを容赦なく突くたびに着実に高まっていった。ヨハン・マンザンビが前半アディショナルタイム、ミッキー・ファン・デ・フェンが治療を受けるためピッチを離れている間に先制点を決めた。フラストレーションは、ニコラス・ジャクソンが難なくファン・デ・フェンを破って2-0とした場面で頂点に達し、その後エミリアーノ・ブエンディアが距離のある位置から見事な3点目を追加した。交代出場のコナー・ギャラガーとヤン・ポール・ファン・ヘッケの終盤の得点で点差は縮まったものの、それはつかの間の慰めにすぎず、試合終了の笛とともに響き渡った大ブーイングを防ぐことはできなかった。
- Getty Images Sport
デ・ゼルビの今後はどうなるのか。
デ・ゼルビは、今後の代表ウィークを利用して状況を見極め、この深刻な守備面の脆弱性に早急に対処する考えだ。指揮官には、いら立ちを募らせるトッテナム・ホットスパーのサポーターの信頼を取り戻し、チームを18位から引き上げることが強く求められている。トッテナムは次戦、10月10日にオールド・トラッフォードへ乗り込み、マンチェスター・ユナイテッドと対戦する。一方、アストン・ビラはこの重要な勢いをさらに強めたいところだ。
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