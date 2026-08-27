デ・ゼルビ監督は新戦力の即効性あるインパクトを歓迎した一方で、チームの攻撃力を高めるため、より多くの得点を求める姿勢をすぐに示した。ウインガーに期待することについて、デ・ゼルビ監督は次のように語った。「そうだね、彼にとって完璧な一日だった。彼にとって最大のステップであり、最大の成長は、得点数を増やすことだと思う。彼のクオリティーがあれば、彼は最高クラスのウインガーの一人だ。だが、最高のウインガーは多くのゴールを決める。

「私は昨日、あるいは2日前にも彼と話した。目標は10得点から12得点に設定した。ウインガーからその得点が必要だからだ。昨季はかなり苦しんだと思う。それに、得点数が十分ではなく、あの順位以上を争うことができなかったことも理由の一つだ」