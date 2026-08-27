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ロベルト・デ・ゼルビ、トッテナム戦で夢のデビューを飾ったサビオに2桁得点を目標設定
圧倒的なトッテナムがチャールトンを粉砕
トッテナムはすでに、マイキー・ムーア、ドミニク・ソランケ、ケビン・ダンソのゴールによって試合を完全に支配していた。そんな中、サヴィオは71分に途中出場でデビューを飾った。ブラジル人ウインガーは、わずか11分でその存在感を示した。内側へ切れ込むと、鋭い低いシュートをゴール右下に突き刺した。その後にはデビュー戦2点目も目前だったが、ゴールへ向かったシュートは大きくディフレクトし、ベン・デイヴィスのゴールとして記録された。
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指揮官が2桁得点を要求
デ・ゼルビ監督は新戦力の即効性あるインパクトを歓迎した一方で、チームの攻撃力を高めるため、より多くの得点を求める姿勢をすぐに示した。ウインガーに期待することについて、デ・ゼルビ監督は次のように語った。「そうだね、彼にとって完璧な一日だった。彼にとって最大のステップであり、最大の成長は、得点数を増やすことだと思う。彼のクオリティーがあれば、彼は最高クラスのウインガーの一人だ。だが、最高のウインガーは多くのゴールを決める。
「私は昨日、あるいは2日前にも彼と話した。目標は10得点から12得点に設定した。ウインガーからその得点が必要だからだ。昨季はかなり苦しんだと思う。それに、得点数が十分ではなく、あの順位以上を争うことができなかったことも理由の一つだ」
高額な移籍金がもたらすプレッシャー
トッテナムが今週前半にマンチェスター・シティと8500万ポンドの契約で合意し、その獲得を決めたことで、このウインガーには大きな期待が寄せられている。プレミアリーグの強豪でプレーした期間には、全公式戦84試合で7得点13アシストを記録した。この大勝により、トッテナムはカラバオカップでのホームでの好調ぶりも継続し、ノースロンドンで行われた直近8試合のうち7試合に勝利している。
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リヴァプールとの大一番が迫る
この完勝により、カラバオカップ3回戦でリヴァプールとの注目の一戦が実現し、スパーズにとっては2024-25シーズンの準決勝敗退のリベンジを果たす機会となる。そのカップ戦を前に、デ・ゼルビの当面の焦点は再びプレミアリーグへと戻り、トッテナムは今週末にニューカッスル・ユナイテッドをホームに迎える。厳しい連戦を乗り切るためには、この攻撃面での勢いを維持することが不可欠だ。
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