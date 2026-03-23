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Moataz Elgammal

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ロベルト・デ・ゼルビ、トッテナムへ？　元ブライトン＆マルセイユ監督、プレミアリーグ復帰に前向きだが、ある条件付き

トッテナム・ホットスパーは、新監督の最有力候補としてロベルト・デ・ゼルビ氏を名指しした。元ブライトンおよびマルセイユの監督である同氏は、ロンドン北部への移籍に前向きな姿勢を示していると報じられている。しかし、この移籍が実現するかどうかは、ある重大な条件にかかっている。すなわち、スパーズが降格を回避し、来シーズンもプレミアリーグに残留しなければならないということだ。

  • トッテナムの監督就任に向けた交渉が進められている

    英紙『テレグラフによると、トッテナムはすでにデ・ゼルビ氏と、監督職の正式就任について協議を行っているという。 このイタリア人指揮官は、2月にフランスチームと合意の上で退任して以来、現在は無職の状態にある。スパーズは日曜日にホームでノッティンガム・フォレストに0-3で敗れ、降格回避に向けた厳しい戦いを強いられているが、残留に向けて積極的に準備を進めている。デ・ゼルビは、アルネ・スロットがアンフィールドを去った場合、マンチェスター・ユナイテッドやリヴァプールの候補としても見られているが、もしチームがチャンピオンシップへの降格を回避できれば、同クラブのプロジェクトに真摯な関心を寄せている。

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  • Tottenham Hotspur v Nottingham Forest - Premier LeagueGetty Images Sport

    チューダーの将来は依然として不透明だ

    週末の敗戦を受け、暫定監督としてのイゴール・トゥドールの去就が再び不透明となり、監督人事は依然として流動的な状況にある。指揮を執って以来、このクロアチア人監督は7試合を指揮し、5敗1分けという成績に終わっている。唯一の勝利であるアトレティコ・マドリード戦での3-2の勝利も、第1戦を2-5で落としていたため、チャンピオンズリーグ敗退が確定したという意味では、敗北同然だった。 しかし、クラブの当面の優先事項は、父の逝去を受けた彼への支援である。トッテナムは次のような声明を発表した。「トッテナム・ホットスパーの全員が、イゴール・トゥドール氏の父マリオ氏の逝去の報に深く悲しんでいます。この計り知れないほど困難な時期に、イゴール氏とそのご家族に心よりお悔やみ申し上げます。」

  • デ・ゼルビの戦術の進化

    46歳のこの指揮官は、特に最近のブライトンとマルセイユでの指揮を通じて、ヨーロッパ全土で確固たる名声を築いてきた。イングランド南部の海岸沿いの地で指揮を執った間、彼は89試合を指揮し、38勝を挙げ、その後、その広範で攻撃的な哲学をフランスへと持ち込んだ。 2月に双方合意の上で退任するまで、彼はこのリーグ・アンのクラブで全大会通算69試合を指揮し、39勝という素晴らしい成績を残した。33試合で12敗を喫するなど厳しい最終シーズンとなったものの、彼の高リスクなスタイルは依然として高く評価されている。

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    降格争いの行方は？

    国際試合の合間を挟んでリーグ戦が再開され、トッテナムはプレミアリーグ残留をかけた厳しい7連戦の戦いに臨むことになる。日曜日にノッティンガム・フォレストに0-3と痛恨の敗北を喫したことで、スパーズは31試合で勝ち点30の17位に沈み、降格圏脱出の戦いに深く巻き込まれている。勝利したノッティンガム・フォレストは勝ち点32で16位に浮上し、ウェストハムは勝ち点1差の18位につけている。 残留への直近の道はサンダーランド戦から始まり、続いてホームでのブライトン戦、そして勝ち点17で最下位に沈むウルブズとのアウェイ戦が続く。バーンリーも勝ち点20で苦戦しているため、スパーズは早急に調子を上げなければならない。

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