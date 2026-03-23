ロベルト・デ・ゼルビ、トッテナムへ？　元ブライトン＆マルセイユ監督、プレミアリーグ復帰に前向きだが、ある条件付き

週末の敗戦を受け、暫定監督としてのイゴール・トゥドールの去就が再び不透明となり、監督人事は依然として流動的な状況にある。指揮を執って以来、このクロアチア人監督は7試合を指揮し、5敗1分けという成績に終わっている。唯一の勝利であるアトレティコ・マドリード戦での3-2の勝利も、第1戦を2-5で落としていたため、チャンピオンズリーグ敗退が確定したという意味では、敗北同然だった。 しかし、クラブの当面の優先事項は、父の逝去を受けた彼への支援である。トッテナムは次のような声明を発表した。「トッテナム・ホットスパーの全員が、イゴール・トゥドール氏の父マリオ氏の逝去の報に深く悲しんでいます。この計り知れないほど困難な時期に、イゴール氏とそのご家族に心よりお悔やみ申し上げます。」