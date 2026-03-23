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ロベルト・デ・ゼルビ、トッテナムへ？ 元ブライトン＆マルセイユ監督、プレミアリーグ復帰に前向きだが、ある条件付き
トッテナムの監督就任に向けた交渉が進められている
英紙『テレグラフ』によると、トッテナムはすでにデ・ゼルビ氏と、監督職の正式就任について協議を行っているという。 このイタリア人指揮官は、2月にフランスチームと合意の上で退任して以来、現在は無職の状態にある。スパーズは日曜日にホームでノッティンガム・フォレストに0-3で敗れ、降格回避に向けた厳しい戦いを強いられているが、残留に向けて積極的に準備を進めている。デ・ゼルビは、アルネ・スロットがアンフィールドを去った場合、マンチェスター・ユナイテッドやリヴァプールの候補としても見られているが、もしチームがチャンピオンシップへの降格を回避できれば、同クラブのプロジェクトに真摯な関心を寄せている。
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チューダーの将来は依然として不透明だ
週末の敗戦を受け、暫定監督としてのイゴール・トゥドールの去就が再び不透明となり、監督人事は依然として流動的な状況にある。指揮を執って以来、このクロアチア人監督は7試合を指揮し、5敗1分けという成績に終わっている。唯一の勝利であるアトレティコ・マドリード戦での3-2の勝利も、第1戦を2-5で落としていたため、チャンピオンズリーグ敗退が確定したという意味では、敗北同然だった。 しかし、クラブの当面の優先事項は、父の逝去を受けた彼への支援である。トッテナムは次のような声明を発表した。「トッテナム・ホットスパーの全員が、イゴール・トゥドール氏の父マリオ氏の逝去の報に深く悲しんでいます。この計り知れないほど困難な時期に、イゴール氏とそのご家族に心よりお悔やみ申し上げます。」
デ・ゼルビの戦術の進化
46歳のこの指揮官は、特に最近のブライトンとマルセイユでの指揮を通じて、ヨーロッパ全土で確固たる名声を築いてきた。イングランド南部の海岸沿いの地で指揮を執った間、彼は89試合を指揮し、38勝を挙げ、その後、その広範で攻撃的な哲学をフランスへと持ち込んだ。 2月に双方合意の上で退任するまで、彼はこのリーグ・アンのクラブで全大会通算69試合を指揮し、39勝という素晴らしい成績を残した。33試合で12敗を喫するなど厳しい最終シーズンとなったものの、彼の高リスクなスタイルは依然として高く評価されている。
- AFP
降格争いの行方は？
国際試合の合間を挟んでリーグ戦が再開され、トッテナムはプレミアリーグ残留をかけた厳しい7連戦の戦いに臨むことになる。日曜日にノッティンガム・フォレストに0-3と痛恨の敗北を喫したことで、スパーズは31試合で勝ち点30の17位に沈み、降格圏脱出の戦いに深く巻き込まれている。勝利したノッティンガム・フォレストは勝ち点32で16位に浮上し、ウェストハムは勝ち点1差の18位につけている。 残留への直近の道はサンダーランド戦から始まり、続いてホームでのブライトン戦、そして勝ち点17で最下位に沈むウルブズとのアウェイ戦が続く。バーンリーも勝ち点20で苦戦しているため、スパーズは早急に調子を上げなければならない。